每日星座運勢／射手善用智慧獲得財 外出有好機會

2020-10-7

牡羊座

與「難過」絕緣！

整體運：★★★☆☆

今天發生的小摩擦反而會令戀愛中的人感情增進不少，對方挑釁的話也別太當真！好財運難得顯露，但多多與人交流會是提升財運的好途徑；課業太繁重也不可馬虎了事，慢工出細活唷！

愛情運：★★★★☆

魅力四射，異性緣很好，有許多機會與異性朋友談天喝茶，單身者要把握住戀愛機會。

事業運：★★★☆☆

人際關係上有易合易離的現象，只要感覺對了馬上一拍即合，但也會因為一句話不中聽而撕破臉。

財運：★★☆☆☆

吃得飽飽睡得飽飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧！不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-07:00象牙白

開運方位：東南方向

金牛座

運勢強盛的一天，好運就要降臨到你的身上了。

整體運：★★★★☆

愛情運很強，你熱情如火的表現讓另一半很興奮，有利增進感情。對即將喬遷新居的人來說，今天是個好日子，不要猶豫了，趕快行動吧！有機會遇到貴人在你最需要幫助的時候向你伸出援手，讓你覺得溫情滿人間。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，容易感受到心上人熱情、俏皮、可愛的一面，在雙方的努力下也能夠營造出快樂的氣氛。

事業運：★★★★☆

適合與人合作，各自發揮優勢，彌補彼此的不足，可達到一加一大於二的效果，並能輕鬆且有效率的完成工作內容。

財運：★★★★☆

正財收入豐厚，生意人有機會與財力雄厚的人合作，獲利機率高。

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-15:00深茄紫

開運方位：西北方向

雙子座

顯得急躁，做事缺乏耐性。

整體運：★☆☆☆☆

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

愛情運：★☆☆☆☆

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

財運：★★☆☆☆

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00竹葉青

開運方位：正西方向

巨蟹座

情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。

整體運：★★★☆☆

今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計劃。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，受到各種因素的影響，讓你有較多顧慮，想做的事情容易半途而廢。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的狀況，但在這種情況下更能激起你的鬥志。

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-15:00咖啡棕

開運方位：西北方向

獅子座

適當安排運動，會讓你身心愉快。

整體運：★★☆☆☆

感情出現微妙變化，你的熱情會遇到對方的冷漠，內心頗有不平，需自我調適。健康方面會出現小小的狀況，小心因不良的生活習慣而導致精神不振，需合理安排作息，適當運動。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人彼此間的互動減少，感情易變淡；單身者與異性接觸的機會多，但仍感寂寞。單身者有機會結識極具異域風情的異性；戀愛中的人多安排約會，容易有驚喜。

事業運：★★☆☆☆

不好的情緒往往會影響你的判斷力，好好梳理一下心情，讓工作進展更順利！

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，要克制衝動。大筆金錢支出要多與家人商量，孤注一擲會損失慘重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：18:00-20:00咖啡棕

開運方位：東南方向

處女座

助人為樂，易有善報的一天。

整體運：★★★★☆

今天多幫助身邊有困難的人，你的小小善意就能讓受惠的人感動，而且你還會因此招來好運。另外，有機會在同事、朋友的介紹下，結識志趣相投的異性朋友，有機會發展一段新戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，然而在職場上，容易得到異性的助力喔！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雜事、瑣事特別的多，只能耐著性子處理囉！別想摸魚，因為今天沒有什麼摸魚的機會咧！

財運：★★★☆☆

錢財進帳機率不高。要注意的是，不太適合跟會或替人作保，否則恐有無妄之災。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00珊瑚橙

開運方位：西北方向

天秤座

心態決定發展。

整體運：★★★☆☆

莫妄想將自己的意志強加給對方，否則易引起對方的不滿而導致矛盾激化。無功不受祿，有些幫助需要付出十倍的回饋。不怕辛苦便是最好的工作態度，今天有不錯的表現機會。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾也挺多的，要耐著性子別動怒。

事業運：★★★☆☆

過分相信自己的直覺，很容易因為直覺錯誤而導致失誤的出現，憑藉自我感覺的同時，也要稍微的結合實際狀況。

財運：★★☆☆☆

今日開銷大，趁著今日把固定支出快快繳清，免得把錢花在不必要的地方上喔！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00青金石藍

開運方位：西南方向

天蠍座

積極向前，尋求解決問題的辦法。

整體運：★★☆☆☆

單身者有機會在Pub邂逅一段戀情，但在新戀情面前也不能昏了頭，小心遇到的只是爛桃花。財運欠佳，對股票感興趣者可以買幾本相關書籍看看，會有意外發現。工作頗順利，保持積極進取的態度斬獲更多。

愛情運：★★☆☆☆

因感情問題而感到鬱悶，對伴侶吞吞吐吐的表現很懷疑，有被欺騙的感覺。

事業運：★★★☆☆

感覺腦子裡空空的，不太容易專心於某一件事，有時會因為開小差而導致工作上出紕漏。

財運：★★☆☆☆

容易散財，看到喜歡的東西就想買，容易在不知不覺中超支。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-18:00嫩芽綠

開運方位：正南方向

射手座

多看、多學、多做！

整體運：★★★★★

在投資產品的選擇上，可學習「韓信點兵，多多益善」。兩人的感情發展穩定，他對你的關心已經有了實質的進步，只管好好享受吧！工作中與周圍的人互動良好，會感覺輕鬆許多。

愛情運：★★★★★

這麼棒的好日子千萬別錯過了，快快安排郊外踏青的活動，在大自然中來場感性的精神交流吧！單身者別關在家裡，外出走走才有好機會！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，雖然有點忙碌，但還算是得心應手，把所有的精力放在早上衝刺，下午就可以放鬆一下囉！

財運：★★★★☆

善用智慧得財的一天。有點賭運，可是適合去賭需要分析、計算的活動遊戲，例如：股票、賭馬等等。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍

開運方位：西南方向

摩羯座

愛情方面，可說是「亂花漸欲迷人眼」。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇頗好，即使是戀愛中的人也是桃花運不斷，要注意把握好分寸。無心插柳柳成蔭，投資時不必太執著。在工作上會小有成就感，另一半的支持更令你信心倍增，能將激情保持得更為長久。

愛情運：★★★★☆

對另一半的要求較多，太強勢會讓對方吃不消，放輕鬆一些，多說甜言蜜語才能增進感情。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不穩定，工作上的運作變化速度快，修修改改的機會特別多，耐著性子是很重要的喔！

財運：★★★☆☆

別輕易下賭注，表現得穩重一些才好。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-23:00蘭花紫

開運方位：正西方向

水瓶座

調整策略，就會見到成效。

整體運：★★★★☆

理財規劃合理，將有不少額外的收入增加，先前的準備工作助了一臂之力。工作進展平順，若想有更大的突破，應站在不同的角度考慮事情，改以其他的方式著手。愛情滋潤而神采飛揚，身邊的好友都能感受到你的喜悅。

愛情運：★★★★☆

緣份就在你身邊！單身者想戀愛，應多留意身邊的異性朋友，此刻有人在默默地關注你。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班才會有好心情。

財運：★★★★☆

財運不錯，不僅正財可觀，還有意外收益，可買一、兩張樂透試試手氣！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00玉米黃

開運方位：正南方向

雙魚座

保持競爭力，捨棄得失心。

整體運：★★☆☆☆

今天容易被別人的一句話激怒，因為別人一句無心的話就影響一天的好心情很不值哦。戀愛中的人有機會收到對方寄來的禮物，欣喜之餘也要記得回饋對方。財運不錯，銷售人員會有不錯的銷售業績。

愛情運：★☆☆☆☆

有遊戲愛情的傾向，要小心反被對方玩弄。有伴侶者感情問題頻起，宜請第三方調解。

事業運：★☆☆☆☆

事業運比較背，原因大多來自於腦袋瓜不清楚，負面的情緒佈滿在你腦海中，還是撇開成見，聽聽前輩的意見吧！

財運：★★★★☆

沒事逛逛網站，會有驚喜喔。

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：07:00-08:00苔蘚綠

開運方位：正南方向





