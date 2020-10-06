每日星座運勢／巨蟹事業忙碌有收穫 金錢活動頻繁

2020-10-6

牡羊座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00遠洋藍

開運方位：西北方向

雙子座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。

財運：★★★☆☆

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

風和日麗，心情舒暢。

整體運：★★★★★

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團體活動或是單獨約會都很不錯咧！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，越積極收穫越多！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去多能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00玉髓紅

開運方位：東南方向

獅子座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

事業運：★★★★☆

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

財運：★★★★☆

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

處女座

照本宣科更適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

事業運：★★★☆☆

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

財運：★★★★☆

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠

開運方位：正北方向

天秤座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

財運：★★☆☆☆

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠

開運方位：西北方向

天蠍座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：西南方向

射手座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00雪花銀

開運方位：東北方向

摩羯座

有了好心情，就會有好運相隨。

整體運：★★★★☆

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

愛情運：★★★☆☆

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。

事業運：★★★★☆

一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。

財運：★★★★☆

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

水瓶座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

事業運：★★☆☆☆

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

財運：★★★★☆

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：東北方向

雙魚座

不妨把派對當成結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：正東方向





