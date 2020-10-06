每日星座運勢／巨蟹事業忙碌有收穫 金錢活動頻繁
2020-10-6
牡羊座
用心瞭解他人的想法。
整體運：★★★☆☆
在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。
愛情運：★★★☆☆
單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。
事業運：★★★★☆
即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。
財運：★★★☆☆
今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫
開運方位：正南方向
金牛座
財運低落，為錢苦惱的一天。
整體運：★★☆☆☆
今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。
愛情運：★★☆☆☆
思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。
事業運：★★☆☆☆
情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。
財運：★☆☆☆☆
財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00遠洋藍
開運方位：西北方向
雙子座
適合遠離人群。
整體運：★★☆☆☆
今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。
愛情運：★★☆☆☆
有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！
事業運：★★★☆☆
看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。
財運：★★★☆☆
理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：15:00-17:00蜜瓜黃
開運方位：西南方向
巨蟹座
風和日麗，心情舒暢。
整體運：★★★★★
今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。
愛情運：★★★★☆
今日是談情說愛的好日子，想要團體活動或是單獨約會都很不錯咧！
事業運：★★★★★
事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，越積極收穫越多！
財運：★★★★☆
金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去多能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！
貴人星座：雙子座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-11:00玉髓紅
開運方位：東南方向
獅子座
事業和財富能同步發展。
整體運：★★★★☆
工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。
愛情運：★★★☆☆
伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！
事業運：★★★★☆
直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。
財運：★★★★☆
可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰
開運方位：正東方向
處女座
照本宣科更適合今天的你。
整體運：★★★☆☆
工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。
事業運：★★★☆☆
沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。
財運：★★★★☆
積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠
開運方位：正北方向
天秤座
工作顯得輕鬆許多。
整體運：★★☆☆☆
對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。
愛情運：★☆☆☆☆
爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。
事業運：★★★☆☆
別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。
財運：★★☆☆☆
破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠
開運方位：西北方向
天蠍座
今天不宜行動，以靜制動為上策。
整體運：★☆☆☆☆
今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。
愛情運：★☆☆☆☆
今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。
事業運：★★★☆☆
工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。
財運：★☆☆☆☆
金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00祖母綠
開運方位：西南方向
射手座
一門心思放在事業上。
整體運：★★★☆☆
突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。
愛情運：★★★☆☆
顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。
事業運：★★★★☆
將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。
財運：★★☆☆☆
投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：11:00-12:00雪花銀
開運方位：東北方向
摩羯座
有了好心情，就會有好運相隨。
整體運：★★★★☆
今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。
愛情運：★★★☆☆
今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。
事業運：★★★★☆
一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。
財運：★★★★☆
金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉
開運方位：正東方向
水瓶座
減壓是你今天最需要做的事情。
整體運：★★★☆☆
今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。
愛情運：★★★☆☆
容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！
事業運：★★☆☆☆
職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。
財運：★★★★☆
財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00淺海藍
開運方位：東北方向
雙魚座
不妨把派對當成結識朋友的好機會。
整體運：★★★★☆
單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。
愛情運：★★★★★
戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。
財運：★★★☆☆
容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫
開運方位：正東方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言