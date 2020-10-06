聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／巨蟹事業忙碌有收穫 金錢活動頻繁

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-10-6

牡羊座

用心瞭解他人的想法。

整體運：★★★☆☆

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

愛情運：★★★☆☆

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

事業運：★★★★☆

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

財運：★★★☆☆

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：04:00-06:00葡萄紫

開運方位：正南方向

金牛座

財運低落，為錢苦惱的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天花錢顯得有些不計後果，易造成囊中羞澀，經濟壓力較大。情緒不佳，但別把壞情緒帶給另一半，小心兩人的關係因此而鬧僵。調整好心態，去風景秀麗的地方散散步，可讓心中的烏雲散去。

愛情運：★★☆☆☆

思緒頗多，面對感情問題容易鑽牛角尖，或是臨場退縮，桃花靠近時易動搖。

事業運：★★☆☆☆

情緒顯得很焦躁，做事、說話都缺乏耐心，容易把不愉快的情緒發洩到周圍的人身上，導致與他人引起爭端。

財運：★☆☆☆☆

財運一團混亂，有拿捏不清輕重緩急的傾向，出門前還是別帶現金或信用卡唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00遠洋藍

開運方位：西北方向

雙子座

適合遠離人群。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒波動大，公眾場所嘈雜的環境將會使你更衝動，無意說出來的話有可能對他人造成傷害，會使良好的人際關係大打折扣。何不開車去郊外兜兜風，四周的景色會有效安撫你激動的心情，也能靜心想想一些積鬱在心中的事情。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶的人約會的機會較少，不妨用電話、E-mail聯系，也極富浪漫情調！

事業運：★★★☆☆

看似風平浪靜，實則暗潮洶湧。凡事切忌急於求成，遇事須冷靜。

財運：★★★☆☆

理財、消費都潛伏衝動、善變、放手一搏的傾向。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00蜜瓜黃

開運方位：西南方向

巨蟹座

風和日麗，心情舒暢。

整體運：★★★★★

今天出門容易遇到開心的事情，許久未曾聯繫的老朋友也有可能登門拜訪。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動能增添快樂氣氛。對異性有著一種莫明的好奇感，看到心儀的對象心裡有一種衝動，並有望在短時間內「擊倒」對方。

愛情運：★★★★☆

今日是談情說愛的好日子，想要團體活動或是單獨約會都很不錯咧！

事業運：★★★★★

事業運旺旺，是充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，越積極收穫越多！

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去多能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：雙子座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00玉髓紅

開運方位：東南方向

獅子座

事業和財富能同步發展。

整體運：★★★★☆

工作上雖然較為辛苦，但總算可以發展，連帶財運也有好轉，讓你產生創業或投資的慾望，如採取穩健的發展策略，將有可觀回報；感情穩定，已婚者會運用各種方式增進彼此的感情。

愛情運：★★★☆☆

伴侶有一點強勢，那自己就忍忍吧，畢竟他也是好意！

事業運：★★★★☆

直覺敏銳，能以客觀的角度分析他人的長處，洞悉別人的短處，非常有利於提高你的競爭力。

財運：★★★★☆

可嘗試在自己熟悉的領域中投資，只要帳目不出差錯，就能賺取較豐厚的收益。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00蘑菇灰

開運方位：正東方向

處女座

照本宣科更適合今天的你。

整體運：★★★☆☆

工作上稍微偷懶一點，按照上司的安排工作反而容易受到好評；今天乾脆就讓自己輕鬆一點吧，不是必要的約會就取消好了，給自己多點時間；靜下心，學習專業知識，會讓整個人充實。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，過著兩小無猜的日子；單身者與異性接觸較頻繁，相處愉快。

事業運：★★★☆☆

沉迷於他人的誇讚與奉承之中，也因此對工作有所疏忽，易在關鍵時刻出錯。

財運：★★★★☆

積極進取者易得財神眷顧，進帳可觀。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：06:00-08:00蘋果綠

開運方位：正北方向

天秤座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

財運：★★☆☆☆

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00秋葵綠

開運方位：西北方向

天蠍座

今天不宜行動，以靜制動為上策。

整體運：★☆☆☆☆

今天愛情運弱，感覺沒什麼激情，不宜表白。財運方面，今天的花費過大，有點入不敷出的感覺。工作上有不錯的表現機會，但在表現上欠缺方法，想法、意見要獲得上司認同頗為費勁。

愛情運：★☆☆☆☆

今日你處理疑難雜症的能力較差，遇到爭執時不要急著解釋，先認錯、息事寧人比較要緊。

事業運：★★★☆☆

工作方面運勢平穩，也有晉升的機會，不過，也容易招人眼紅，要注意處理好人際關係。

財運：★☆☆☆☆

金錢上不太如意，得失心重，不要輕易嘗試高風險的金錢活動。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00祖母綠

開運方位：西南方向

射手座

一門心思放在事業上。

整體運：★★★☆☆

突然發現自己與工作夥伴在工作上的距離，奮發圖強固然辛苦，但充實的感覺也讓自己很滿足；需要找個緩解壓力的方式讓自己放鬆，看場話劇會是不錯的選擇；金錢上易遇朋友要你請客，花費在所難免。

愛情運：★★★☆☆

顯得優雅迷人，容易讓異性一見傾心，但因你較保守，很難拉近彼此的距離。

事業運：★★★★☆

將面臨新關係的調整，別害怕離開目前的環境，也別害怕新的選擇，只要勇敢踏出，將有助於扭轉目前的難題。

財運：★★☆☆☆

投機念頭強，股票族要特別注意克制慾望，見好就收，不要太貪心。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00雪花銀

開運方位：東北方向

摩羯座

有了好心情，就會有好運相隨。

整體運：★★★★☆

今天過得頗為充實，單身者對愛不會有太多想法，能好好享受一個人的自由生活；工作方面，一個人做事會比與人合作的效果好很多；財運很令人期待，多留意身邊的事物，你將有意外的發現。

愛情運：★★★☆☆

今日你要面對為數不少的競爭者，一有鬆懈就會被別人搶了先機，苦心經營的感情紅線會被剪斷。盡情展現自己的個性魅力，才能壓倒群雄。

事業運：★★★★☆

一旦潛能受到激發，便能展現出未曾察覺的能力。若加以發揮利用，可使你的能力增進和提升。

財運：★★★★☆

金錢難題可望在今日解決。遇到困難時，多用智慧就不難獲得援助；長輩是你的大貴人。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00杜鵑粉

開運方位：正東方向

水瓶座

減壓是你今天最需要做的事情。

整體運：★★★☆☆

今天你的財運主要集中在上午時段，若有好的投資項目不要忘記跟進，會有收穫；為工作或公司的事情忙得暈頭轉向，幾乎犧牲了個人休息時間；壓力大的時候，喝些少量的酒緩解一下緊張的神經會是不錯的選擇。

愛情運：★★★☆☆

容易被感動，伴侶很平常的關心與問候，都讓你感動不已，對感情的進展很有利！

事業運：★★☆☆☆

職場上的挑戰和壓力並存，面對眼前複雜局勢，將顯得有些手足無措。

財運：★★★★☆

財運不錯，但大多都是正財收入，少投機才好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：20:00-22:00淺海藍

開運方位：東北方向

雙魚座

不妨把派對當成結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00睡蓮紫

開運方位：正東方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／巨蟹事業忙碌有收穫 金錢活動頻繁

2020-10-6 牡羊座 用心瞭解他人的想法。 整體運：★★★☆☆ 在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉

心理測驗／水彩盤還是圓餅圖？ 測驗你的說謊功力如何

誠實是項美德，不過人生在世，總有幾個不得不撒點謊的時刻。碰到這種狀況，你能保持鎮定，面不改色嗎？日本網站「TRILL」就提供一道心理測驗，可以測試你是不是善於說謊的人。

唐綺陽星座運勢週報：國際間隨時擦槍走火！水瓶有好事、雙魚累到憔悴

太陽在天秤，合作、結盟方面的協商，對生涯、組織、架構產生衝撞。注意政治圈、國際局勢的變化動盪，有隨時擦槍走火的感覺。運用高壓的能量，帶來新的轉變，脫離舒適圈。水星停滯期，正視理財的事情，思考生死相關議題，唯有面對，才能超越恐懼、療癒內心。

心理測驗／挖到寶藏還是化石？ 測試你的財運有多旺

你對自己的財運滿意嗎？你認為財運和個人性格有關嗎？日本媒體「カナウ」近日分享一則心理測驗，可以測試每個人與金錢的「契合度」，看看你到底是不是能招財、儲蓄的人。

殺破狼周運勢／射手驚覺淪為小三 摩羯享受懶人旅行

摩羯旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，金星也在遠行宮位行進，會有朋友邀約你出門去玩，有便車好搭，不需要煩惱行程，住宿相關事宜都有人打點好，可盡情享受懶人旅行。

戀愛高手現身！「3星座」瞬間偷走你的心

愛情有時候很「玄」，不是努力就能得到回報。同樣是談戀愛，有的人掏心掏肺的付出，到頭來只得到好人卡一張；有的人漫不經心，卻能游刃有餘，就算最後當不成情人，卻還是招來一票粉絲。哪些星座有這種魔力呢？科技紫微網就帶你來看看，誰是天生的戀愛高手？

這些生肖年輕時默默無聞，中年後財運大開竅？

每個人的財富事業運勢都不一樣。科技紫微網今天要講的是「厚積薄發型」的運勢，這類人前半生的默默無聞，可能正是在為下一刻的爆發做準備。如同孔子說的「三十而立，四十而不惑」，在將屆中年的四十歲左右，正是一個人轉變為成熟堅韌的時候，也是財富容易大開竅的時候。哪些生肖有這樣的轉變呢？就請大家一塊兒來看看。

小孟塔羅：先別擔心多事之秋！測你秋天哪方面運勢大旺？

多事之秋主要用來形容，發生很多事變的時候，甚至形容國家不安定。因此到了秋天的季節，除了擔心第二波疫情再爆發，儘管勞保年改規劃暫緩，依舊尚未找到解決之道。但大家也別太過沮喪，所謂船到橋頭自然直。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，秋天一到我的哪方面運勢大旺？

心理測驗／跳箱還是小酒杯？測試你是多頑固的人

人生中有時候，總有說不上理由的固執冒上心頭，有時甚至還會因此錯失機運的時刻。如果能了解自己是不是這種個性，將來碰到狀況時便能提前防範。日本媒體「TRILL」就提供一則心理測驗，可以看出你到底是不是個固執的人。

靠忙碌轉移注意力？這些命格越忙心越痛

2020年真是個動盪的年份，好幾位名人離開了我們。雖說人生常有不如意的事，但是遇上傷心淚流、痛苦難過的時刻，如果不去化解那份傷痛，而選擇用忙碌來遺忘，心裡的結沒有解開，可能會造成更大的苦！科技紫微網今天要來分析，哪些命格遇到創傷時，容易作繭自縛，越忙心越痛？

心理測驗／藏秘密！選月餅透露你心裡深處「未圓的遺憾」

中秋佳節到，月餅少不了。望著天上的圓月，是否感到它反映出你心裡的喜悅與憂傷？而香甜可口的月餅裡，竟然也藏著玄妙的秘密呢！在中秋佳節之際，科技紫微網透過你選擇的月餅，剖析你內心深處未圓的遺憾。

進入秋高氣爽的日子！十月份財運最棒的四個星座有誰呢

進入秋高氣爽的十月份了！隨著許多假期到來，每個人都興奮地在進行自己美好的年度計畫，開始規劃自己要進入年底的最後工作衝刺，細數今年豐收的荷包與存摺數字，迎接倒數的十月份，大家一定很想知道自己的財運如何，那我們就跟著小孟老師一起來看看十月份財運最棒的四個星座吧！

熱門新聞

7-8月發票中獎清冊看這裡！花35元買麵包就中1000萬

今年流感疫苗哪些族群該施打？不同廠牌差在哪？ 四張圖看懂

今年第14號颱風「昌鴻」生成！ 未來動向密切觀察

路徑大轉彎？昌鴻颱風國慶擾台還是撲日 氣象專家：時間還久言之過早

財神大放送！7-8月發票1,000萬獎開出22張 史上最多

他問蝦腳上「橘色顆粒」是什麼？ 網友呼籲勿吃：吃完送醫院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。