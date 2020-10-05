每日星座運勢／牡羊對自己多些自信 積極獲得好評
2020-10-5
牡羊座
對自己多一些自信。
整體運：★★★☆☆
當另一半的愛慕者出現時，你會表現得比較頹廢，容易胡思亂想，這樣的不自信反而會讓第三者有可乘之機；工作中難免會發生一些失誤，你的勇於承認和積極處理會讓上司寬大處理；與父母的關係有點僵化，別繼續彆扭下去，主動認個錯很快能得到他們的原諒。
愛情運：★★★☆☆
對感情的投入逐漸減少，更喜歡與好友在一起。別疏忽了另一半，對方需要你的關愛！
事業運：★★★★☆
表現積極，力爭上游，主動找事情來做，上司、同事都看在眼裡，易獲得好評。
財運：★★★☆☆
花錢地方多，大多把錢花到朋友身上去了啦！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00硃砂紅
開運方位：西南方向
金牛座
異性緣佳，吃喝玩樂的機會多。
整體運：★★★☆☆
有許多異性朋友主動邀約，特別是晚上，在閒聊中易與異性朋友產生情愫。工作上沒有太大的壓力，出現失誤也易得到上司的諒解，若能積極一點會有更大的收獲。今天不宜急於投資，適合觀望。
愛情運：★★★★☆
會有異性主動靠近，讓你有些受寵若驚。單身者想戀愛，但仍停留在觀望階段。
事業運：★★★☆☆
只要用心的對待工作，注意和拍檔之間的交流與合作，手頭的任務會很順利的進行。
財運：★★☆☆☆
隨心所欲花錢的感覺很爽，但財運普通，需努力拓展財路才有收入。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00祖母綠
開運方位：西南方向
雙子座
多外出走走，是讓今天幸運的重點。
整體運：★★★★☆
感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。
愛情運：★★★★☆
非常注重穿著打扮，容易讓另一半感到賞心悅目，感情升溫。
事業運：★★★★☆
看似驚險萬分的任務，到了你的手裡卻會變成一樁好事，凡事都較為順利圓滿。
財運：★★★★☆
多與朋友聯絡，會有意外商機。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00湖水綠
開運方位：西南方向
巨蟹座
切忌濫交朋友。
整體運：★★☆☆☆
朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。
愛情運：★★★☆☆
在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。
事業運：★★☆☆☆
工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。
財運：★★★☆☆
喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：13:00-15:00辣椒紅
開運方位：東北方向
獅子座
付出總會有所回報。
整體運：★★★☆☆
愛情際遇較差，心情低落，戀人們易因小事而大動干戈。小錢不出大錢不入，別只顧心疼自己所付出的，其實收穫的也並不少。從事行政工作的人不妨放開手腳大膽表現自己，今天可是難得的好機會。
愛情運：★★☆☆☆
易與同事或朋友產生曖昧情愫，倘若不能光明正大交往，還是快刀斬亂麻為宜。
事業運：★★★★☆
儘管工作忙碌，才能也易獲得發揮，有專長者特別容易脫穎而出。
財運：★★★☆☆
大多花在吃吃喝喝玩樂上，那也不錯，起碼享受到了。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00琥珀橙
開運方位：正東方向
處女座
借助好運勢，解決延宕已久的問題。
整體運：★★★★★
好的企劃、好的建議，在今天特別容易得到大家的支持與贊同；把以前在工作中遇到的問題拿到今天來討論，也能得到同仁幫助。愛情運也不錯，就算有些地方做得不夠好，對方也會諒解。運動量大的活動會讓整個身心都舒暢。
愛情運：★★★☆☆
愛情甜如蜜的日子，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者情感需求強烈，而且，易獲得滿足。
事業運：★★★★★
事業運頗優，容易得到貴人的協助扶持。適合扮演配合度高的角色，越聽話越容易得到照顧。
財運：★★★★☆
適合理財的一天，因為今日對數字金錢的敏銳度較強；藉著今天全盤檢討、規劃財務，對往後會產生正面的效益。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-16:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
天秤座
心情愉快，做起事來幹勁十足。
整體運：★★★★☆
今天工作起來特別愉快，效率增加了很多，也不會感覺太累。愛情方面需要潤滑，不要讓情感在平淡中疏遠。財運方面今天不是很穩定，還是不要急於做決定，先進行合理的分析，才能做出正確的判斷。
愛情運：★★☆☆☆
容易疑神疑鬼的一天，懷疑對方在外面亂放電而產生摩擦。
事業運：★★★★★
事業運頗優，外來助力很強，適合扮演輔佐的角色，對外接觸、談合作能獲得佳音。
財運：★★★☆☆
想投資？應多聽聽親友意見。
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：15:00-17:00咖啡棕
開運方位：東北方向
天蠍座
聰慧靈巧的一面突顯，能好好把握機會。
整體運：★★★★☆
工作上能想到一些新奇的點子，嘗試運用到公司的業務中，易速見成效。投資運一般，對於新的投資產品資料收集不夠，且尚未做好分析，暫時不宜急著投入資本。有伴侶的人能為對方付出，彼此都擁有幸福感。
愛情運：★★★☆☆
渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人，快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！
事業運：★★★★☆
事業運小佳，適合聽命行事，按計劃把份內的事情完成。
財運：★★★☆☆
不宜刻意追求財富，正所謂「有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭」。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：13:00-15:00金桔綠
開運方位：東南方向
射手座
運勢波動不一，要適用才好。
整體運：★★☆☆☆
投資運不升反降，對把握不大的項目，觀察一段時日再做決定，有利於你的判斷。工作中與他人配合默契十足，進展速度超過平時。感情的升溫需要一個過程，對急於求成的朋友而言，心急可吃不了熱豆腐，調整好心態哦！
愛情運：★★★☆☆
可以經由參加社團或是工作上的人際往來，結識對自己很有助益的伴侶喔！
事業運：★★★☆☆
工作任務不重，適合做好全面的規劃與調整，以便更好地開展工作。
財運：★★☆☆☆
多一事不如少一事，少惹錢財是非。
貴人星座：獅子座
幸運數字：7
吉時吉色：16:00-18:00羽絨白
開運方位：西南方向
摩羯座
細心、耐心會更順利。
整體運：★☆☆☆☆
多注意衣著上的細節，以免約會時發生不必要的尷尬；工作上有出現紕漏的情形發生，最安全的做法就是讓工作夥伴全程跟進；用在健身活動、聚會上的支出較多，要合理分配錢財。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運勢低迷，若是不想處處碰壁，最好選擇一個人靜靜的獨處。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業呈現低潮狀態，有嚴重受困的感覺，感覺很多事情處理不完卻又非做不可！
財運：★★☆☆☆
特別要緊防投機心作祟，稍有不慎恐因小失大。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：20:00-22:00秋葵綠
開運方位：西南方向
水瓶座
運勢欠佳，注意身邊的突發狀況。
整體運：★★☆☆☆
感情趨於平淡，相處多年的戀人並沒有結婚的打算，仍將對方定為觀察對象，要求別太高。太專注於賺錢，讓自己的身體有點吃不消，多注意一下自己的飲食習慣。工作能力會有較大提升，頗受好評。
愛情運：★★★☆☆
愛情運平順，不妨多找些雙方都感興趣的話題與對方交流，感情會快速升溫哦！
事業運：★★☆☆☆
很多事情都需要獨自處理，容易產生失落感。若因礙於面子而不願求人，只會苦了自己。
財運：★★☆☆☆
財運不太好，求財不易。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：3
吉時吉色：14:00-15:00乳酪白
開運方位：東南方向
雙魚座
包容度是愛情的重要維持力量。
整體運：★★★☆☆
你對另一半缺點和錯誤的包容，會讓他深受感動，但也不可處處容忍，長此以往反而會為感情埋下不定時炸彈；做上司的你對能力強的部屬容易產生不安感，害怕功高蓋主，胸懷應更寬廣些才好；讓室內保持通風，有利於減少病菌感染。
愛情運：★★★★☆
單身者在朋友的引薦下結識了各種類型的異性朋友，有機會發展一段戀情。
事業運：★★★☆☆
以往的工作方式已不適合你，應及時做重新的審視，更換一下自己的工作方式。
財運：★★★☆☆
缺錢時容易產生非分之想，宜多警惕自己，以免做出後悔的事。
貴人星座：金牛座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-14:00萊姆黃
開運方位：東北方向
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