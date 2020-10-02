每日星座運勢／天蠍投資應看準時機 切莫操之過急
2020-10-2
牡羊座
運勢起伏，多給自己打氣。
整體運：★★☆☆☆
今天較感性，想要沉浸在自己的感情世界裡，不想再理會那些凡塵俗事。財運方面表現較差，過往債務需要清算，讓你頭疼不已。精神狀態不佳，工作起來也不順利，休息時可與好友出去玩樂一番，別把自己憋壞了。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間容易有些小摩擦，需要多多磨合，更多的包容和耐心是不二法門。
事業運：★★☆☆☆
挫折感較大，內心渴望有收獲卻事與願違，產生負面思考的機率很高！
財運：★☆☆☆☆
今日易破財，不宜購買大宗、昂貴的商品，不小心損壞、得不償失的機率高。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：16:00-18:00象牙白
開運方位：正東方向
金牛座
別為今後的發展路埋下隱患。
整體運：★★★☆☆
在投資上對風險的估計太小，會給實際運作帶來隱患，一旦出現問題收手都來不及；工作上容易與同事因意見不和而產生爭論，要及時控制好自己的情緒，不要把事情鬧大；伴侶的一個擁抱便能消除不少在事業上的不順心。
愛情運：★★★★☆
有機會認識朋友的朋友，一拍即合成為情侶的可能性極高，要把握機會喔！
事業運：★★☆☆☆
心情顯得浮躁，對例行性公事感到厭煩，行政工作者要特別注意端正工作態度。
財運：★★☆☆☆
基本上，今日對財富不關心，這樣也好，因為財運也不怎樣！心情不佳時不妨花錢享受買快樂。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00芥末黃
開運方位：東北方向
雙子座
急於表現、愛出風頭易適得其反。
整體運：★★★☆☆
逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。
愛情運：★★★☆☆
在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！
事業運：★★★☆☆
心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。
財運：★★☆☆☆
財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：07:00-08:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
巨蟹座
真心傳遞愛意。
整體運：★★★☆☆
活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。
事業運：★★★☆☆
雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。
財運：★★★★☆
人際關係運用得當，可化為財源。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：9
吉時吉色：19:00-20:00琥珀橙
開運方位：東南方向
獅子座
運勢雖然一般，但很容易滿足。
整體運：★★☆☆☆
愛情運平淡，覺得一個人的生活也挺自在，難有新的奇遇。財運較普通，小投資小收獲，做點保守性投資就好。對工作期望過高，得不到預期的滿足感，易受失落的情緒困擾，影響工作效率。
愛情運：★★★☆☆
既然愛他就不要敷衍他，心裡有什麼想法都可以坦白的與對方商量，這才會有貼心的感覺！
事業運：★★☆☆☆
心神不寧，對許多事都忍不住挑剔、批判，會嚴重影響人際關係。心緒很亂時，應及時讓自己轉移注意力。
財運：★★☆☆☆
財運不佳，小心因口舌是非而損財。
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：15:00-16:00蘭花紫
開運方位：東北方向
處女座
行動前多思考，會讓你更有勝算。
整體運：★★★★☆
和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。
愛情運：★★★★☆
交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。
財運：★★★☆☆
避免短線投資，否則很難獲利。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00琥珀橙
開運方位：西南方向
天秤座
剪不斷理還亂。
整體運：★☆☆☆☆
與上司接觸時不要過於親密，多注意自己的公眾形象，否則易遭同事排斥；求職者可適當降低薪資福利要求，切勿眼高手低，這樣才能擁有更多選擇機會；壞情緒易被對方完全激發出來，與之相處難得輕鬆，也許各忙各的會比較好。
愛情運：★☆☆☆☆
在伴侶面前切忌耍小聰明或是自以為是，很容易被對方看穿唷。
事業運：★★☆☆☆
事業運有些不穩定，預定的行程容易受到外力而改變，多少會引發不滿的情緒。
財運：★☆☆☆☆
消費上宜細心挑選，因為買到瑕疵品的機會高。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：09:00-11:00硃砂紅
開運方位：正南方向
天蠍座
充滿自信的一天。
整體運：★★★★★
今日自信滿滿的你，在工作上可以選擇一些有挑戰性的任務來執行，很容易做出成績；你全心全意地投入在工作之中，難免對伴侶有所忽略，不過對方並不會就此埋怨你；財運還不錯，但投資還應看準時機，切莫操之過急。
愛情運：★★★★☆
有利約會、戀愛，有伴侶者可安排一起吃飯、看電影等。單身者可得熱心親友推薦，與有緣人相遇。
事業運：★★★★★
事業運很不錯喔，是福星高照的好日子！工作得心應手外，心情也非常愉快，午休時間還可以跟同事去享受一頓美食呢！
財運：★★★★☆
想賺錢，需要費點口才；而花錢呢，卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：14:00-16:00硃砂紅
開運方位：西南方向
射手座
運勢很好，在競爭中有所表現。
整體運：★★★★☆
競爭力很強的一天，雖然事業、財運較普通，但你的志氣高昂，不服輸的精神讓你爭取到表現機會，會有超乎水準的發揮，影響力頗大。單身者多留意職場中的異性，會發現不錯的合作夥伴。
愛情運：★★★☆☆
平平的一天。一人獨處時，不妨幻想一下甜蜜浪漫的美景，這樣也能讓心靈感到滿足喔！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是忙碌的一天。少有機會閒下來，快打起精神繼續努力吧！
財運：★★★☆☆
出手大方慷慨外，預定的支出也較多，想要守住荷包難度有點大呢！
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：14:00-16:00玫瑰紅
開運方位：東北方向
摩羯座
欠缺行動力，小心坐吃山空。
整體運：★★☆☆☆
喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！
愛情運：★★☆☆☆
情緒波動較大，在與另一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！
事業運：★★☆☆☆
其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。
財運：★★☆☆☆
不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！
貴人星座：射手座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00桐花白
開運方位：正東方向
水瓶座
貪玩的一天。
整體運：★★★☆☆
今天你總想著玩，很難把心思放在工作、學習上，辦事效率自然也不高。跟戀人約會能想出一些不錯的小點子，玩得很開心，但玩起來會忘了自己的經濟狀況；不加以控制，會嚴重超支哦！
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，單身者懷著愉快的心情與身邊的異性接觸，戀愛機會將悄然降臨！
事業運：★★★☆☆
需要你處理的事情大多都比較繁瑣，因此工作時要特別細心，否則很容易因為某個小問題而影響全局。
財運：★★☆☆☆
金錢上容易遇到小麻煩，不利於投機或賭博，以免惹來一身腥。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：08:00-10:00象牙白
開運方位：正東方向
雙魚座
愛笑者有好人緣。
整體運：★★★★☆
訂單越接越多，與客戶的溝通、訂單的追蹤都需要親力親為，不過看著訂單上的數量，自己也忙得不亦樂乎；顧得了事業，卻忽視了感情，愛人對你整天沒和他聯繫心裡會有點小埋怨，所以有空給他一通電話都好；財運一般，收支維持平衡。
愛情運：★★★☆☆
腦袋瓜有胡思亂想、觸景傷情的傾向，感情的事少想，多想點開心的事情吧。
事業運：★★★★☆
工作壓力不大，可將部分精力放在自己感興趣的活動上，給自己信心，你會有很好的收穫。
財運：★★★☆☆
動腦生財的一天，有利於在今日思考該如何開發財源，或許會有不錯的點子浮現。
貴人星座：雙子座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-12:00薰衣草紫
開運方位：正東方向
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