每日星座運勢／金牛勿強求他人辦事 理性看待為好

2020-10-1

牡羊座

正是修煉心性的好日子。

整體運：★★☆☆☆

做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。

愛情運：★★☆☆☆

夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。

事業運：★★☆☆☆

注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。

財運：★★★☆☆

慾念多多，物質需求強烈。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-06:00青金石藍

開運方位：西南方向

金牛座

不可強求他人辦事，理性地看待為好。

整體運：★☆☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，容易表達不清而導致誤會，不要急著處理愛情上的棘手問題。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯哦！

財運：★★☆☆☆

小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

雙子座

與伴侶結合能讓精神愉悅。

整體運：★★★★★

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

愛情運：★★★★★

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

事業運：★★★☆☆

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

財運：★★★★★

賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：14:00-16:00鉑金灰

開運方位：西南方向

巨蟹座

在與人交往時，要多留意對方的表現。

整體運：★★★☆☆

今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。

愛情運：★★★★☆

單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

財運：★★★☆☆

小心因擴張信用而導致財務危機。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕

開運方位：西南方向

獅子座

意料之外的事情對你的打擊較大。

整體運：★★☆☆☆

事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。

愛情運：★★☆☆☆

比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！

事業運：★☆☆☆☆

易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。

財運：★★★☆☆

顯得小氣，破財的機會不高。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00水晶紫

開運方位：東南方向

處女座

對愛應多一分包容和珍惜。

整體運：★★★☆☆

愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。

愛情運：★★☆☆☆

渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。

事業運：★★★☆☆

在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。

財運：★★★☆☆

容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00淺海藍

開運方位：西北方向

天秤座

關心一下身邊的人。

整體運：★★★★☆

與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！

愛情運：★★★☆☆

平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！

財運：★★★★☆

在朋友的推薦下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：23:00-24:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

天蠍座

適應能力顯得尤為重要。

整體運：★★★☆☆

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

愛情運：★★★★☆

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

事業運：★★★☆☆

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

財運：★★☆☆☆

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00珍珠白

開運方位：正西方向

射手座

大膽示愛，易有驚喜。

整體運：★★★★☆

自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，卻苦於沒有表白的勇氣；今天將愛大聲說出來，會有意想不到的效果哦！工作時礙於情面，不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。

愛情運：★★★★★

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人，趕快利用今天熱絡、纏綿一番吧！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度。

財運：★★★★☆

競爭、計較中得財，如果沒有積極推算，就無法發現財神爺的蹤跡。此外呢，錢特別容易花在交際應酬上。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-13:00古銅青

開運方位：西南方向

摩羯座

積極上進，敢於爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

事業運：★★★☆☆

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

財運：★★☆☆☆

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00脆梅青

開運方位：正北方向

水瓶座

財運旺盛，回報即在眼前。

整體運：★★★★☆

作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。

愛情運：★★★★☆

單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！

財運：★★★☆☆

有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00芒果黃

開運方位：正北方向

雙魚座

抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。

整體運：★★★☆☆

敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。

事業運：★★★★☆

大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。

財運：★★☆☆☆

金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：23:00-24:00石榴紅

開運方位：正北方向





