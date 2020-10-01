每日星座運勢／金牛勿強求他人辦事 理性看待為好
2020-10-1
牡羊座
正是修煉心性的好日子。
整體運：★★☆☆☆
做事較粗心，錯誤會連續發生，之前所做的努力化為泡影，及時地改正才能從危機中脫身。與戀人相處之時，說錯話不要緊但不可蠻不在乎，會傷到對方的心。去外面走走，看看周圍的風景，有助心境的安寧。
愛情運：★★☆☆☆
夫妻雙方適合獨處，給彼此一些思考的空間，長時間黏在一起容易鬥嘴。
事業運：★★☆☆☆
注意調整好心態，千萬別讓壞情緒影響工作。
財運：★★★☆☆
慾念多多，物質需求強烈。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：1
吉時吉色：05:00-06:00青金石藍
開運方位：西南方向
金牛座
不可強求他人辦事，理性地看待為好。
整體運：★☆☆☆☆
若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，或許對方有為難之處，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，大可不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。
愛情運：★☆☆☆☆
愛情運低落，容易表達不清而導致誤會，不要急著處理愛情上的棘手問題。
事業運：★★☆☆☆
事業運略差，日子過得很忙碌，可是愈急愈容易出錯哦！
財運：★★☆☆☆
小財多在不知不覺中流失，不宜胡亂投資！
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：19:00-20:00杜鵑粉
開運方位：正西方向
雙子座
與伴侶結合能讓精神愉悅。
整體運：★★★★★
今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。
愛情運：★★★★★
豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。
事業運：★★★☆☆
應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。
財運：★★★★★
賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：14:00-16:00鉑金灰
開運方位：西南方向
巨蟹座
在與人交往時，要多留意對方的表現。
整體運：★★★☆☆
今天有遭小人暗算的危險，處處留心為妙，必要的解釋會讓小人的詭計落空，切忌故作清高。有機會和同事一起互動、娛樂，不要太拘束，表現出活力，有助於改變你在同事心中的印象。財運平平，不賺不虧倒也過得身心舒暢。
愛情運：★★★★☆
單身者有不錯的桃花運，不要浪費這個好機會，多去人多的場所會有收獲喔！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺；經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。
財運：★★★☆☆
小心因擴張信用而導致財務危機。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕
開運方位：西南方向
獅子座
意料之外的事情對你的打擊較大。
整體運：★★☆☆☆
事業運低落，新計劃的推行並不如你預期設想的好，即使如此也不必灰心，經歷也是一筆寶貴的財富。財運一般，不如花點小錢去娛樂休閒一番，放鬆緊繃的神經，讓自己更有信心與動力迎接明天的挑戰。
愛情運：★★☆☆☆
比較粗心，對另一半照顧不周，對方有點不高興了，趕緊噓寒問暖一番吧！
事業運：★☆☆☆☆
易與同事發生口角，要特別注意說話的用詞和語氣，切忌惡言相向。
財運：★★★☆☆
顯得小氣，破財的機會不高。
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：21:00-23:00水晶紫
開運方位：東南方向
處女座
對愛應多一分包容和珍惜。
整體運：★★★☆☆
愛情運弱，不要一昧地要求另一半，越想掌控對方就逃得越快。從事娛樂業的人要提高服務水準，財運才會更好。工作平順，下午有機會收到好消息，對你的工作很有利。
愛情運：★★☆☆☆
渴望戀愛，可是太挑剔會招致反效果。多看到對方的優點，可加速戀情發酵。
事業運：★★★☆☆
在交際方面的運勢不錯，有機會應常與朋友聯絡、互動，不僅會讓生活感覺輕鬆自在，還有助於尋求事業契機。
財運：★★★☆☆
容易破財，有擺闊的傾向，送禮送紅包，高興得合不攏嘴，回頭摸摸荷包卻又後悔不已。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00淺海藍
開運方位：西北方向
天秤座
關心一下身邊的人。
整體運：★★★★☆
與戀人之間的矛盾要及時解決，不然會走到難以挽回的局面；經濟上的問題，可找你的父親商量，他是你今天的招財福星；把你的方案呈給你的上級看看，他不但能給你很好的建議，還會對你另眼相看喲！
愛情運：★★★☆☆
平和的愛情運，多與人接觸互動，可以提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，雖然不太想工作，可還是要努力一下，快點把事情做完就可以偷閒囉！
財運：★★★★☆
在朋友的推薦下，有機會了解到新的投資方法。如果覺得方法不錯，不妨多收集一些資料。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：23:00-24:00苔蘚綠
開運方位：東北方向
天蠍座
適應能力顯得尤為重要。
整體運：★★★☆☆
因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。
愛情運：★★★★☆
單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！
事業運：★★★☆☆
對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。
財運：★★☆☆☆
散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：3
吉時吉色：18:00-20:00珍珠白
開運方位：正西方向
射手座
大膽示愛，易有驚喜。
整體運：★★★★☆
自己被困在沒有結果的單相思中，很想談一場轟轟烈烈的愛情，卻苦於沒有表白的勇氣；今天將愛大聲說出來，會有意想不到的效果哦！工作時礙於情面，不能把事情做得完美。在家中可感受到溫暖，讓內心平靜。
愛情運：★★★★★
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人，趕快利用今天熱絡、纏綿一番吧！
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度。
財運：★★★★☆
競爭、計較中得財，如果沒有積極推算，就無法發現財神爺的蹤跡。此外呢，錢特別容易花在交際應酬上。
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：12:00-13:00古銅青
開運方位：西南方向
摩羯座
積極上進，敢於爭取。
整體運：★★☆☆☆
單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。
愛情運：★★☆☆☆
情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。
事業運：★★★☆☆
運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。
財運：★★☆☆☆
外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：13:00-15:00脆梅青
開運方位：正北方向
水瓶座
財運旺盛，回報即在眼前。
整體運：★★★★☆
作為企業上司的你，會有高處不勝寒的感覺，放下嚴肅的面孔，下屬會更願意接近你；已婚者今天會顯得激情滿滿，是重溫婚前浪漫的好時機；財運旺盛，股市強勁，已套牢的資金可望解套。
愛情運：★★★★☆
單身者與個性強烈的異性容易來電，讓你頗有新鮮感，可望展開一段異國情緣。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，行動力不足，有點怕壓力，做起事情來有點迷糊呢！
財運：★★★☆☆
有正財運。想要得財就得積極地工作，偷懶散慢則與財無緣。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-07:00芒果黃
開運方位：正北方向
雙魚座
抓緊機會的同時，還得注意自己的健康。
整體運：★★★☆☆
敞開心扉與另一半聊聊心事，會比你盲目猜測來得有效，今天就是個好時機。學生族的節省意識較淡薄，會有不少開支。工作者易表現出耐心的一面，令同事頗有親切感。
愛情運：★★★☆☆
夫妻感情平順，即使會出現一些小吵小鬧，但多能在長輩的勸解下和好。
事業運：★★★★☆
大腦會表現得很靈光，只要稍稍提示，便會立即理解別人想要傳達的意思，並激發腦力想出許多方案來完成。
財運：★★☆☆☆
金錢上易有小狀況發生，心情鬱悶之下，不宜處理財務問題，或是揮霍錢財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00石榴紅
開運方位：正北方向
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