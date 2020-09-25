他好奇「算命師為何不幫自己算命」 內行人曝實情被推爆

算命師敢幫自己算命嗎？一位網友在PTT八卦板好奇發問，假如是真的有學過命理、易經、卜卦等的算命師，「怎麼不敢幫自己算命？難到是這行的禁忌？」貼文引發網友討論。

然而，就有另一名網友回文分享，他首先澄清「幫自己算命不是難事，反而也是研習命術的人的第一步」。他表示，算命師會幫自己算命，只是差別在於大家用的模型不同，如學《易》、八字術、紫斗、大六壬、鐵板等，導致切入的角度不太一樣，而每個人對於掌握工具的熟練度也不同，進而影響最後得到的結論。

該網友也分享，以八字而言，「擅長的是看一生宏觀的順噩，不擅長的則是微觀的日常細節」，但基於萬物不離陰陽五行的基本世界觀，理論上功力到了還是能硬推出來。

貼文引來許多網友推文，紛紛留言「拜託幫我算！」、「請幫我算感情」、「能算出重大事件的發生嗎？」、「目前算過沒一個是準的～」、「這塊就是被太多心術不正的搞臭名聲...」。其中也有人問到「我比較好奇算了可以幹嘛？如果可以調整改變，那樣為何還在算命？」，原PO就回應「真要說的話，其實是可以調整，只是難度很大」。