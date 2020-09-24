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共軍西南海域演習：東沙群島失守，會有什麼衝擊？

小孟塔羅：碰到劈腿也能原諒！測你心軟指數有多高？

聯合新聞網 / 小孟
圖／stocksnap
圖／stocksnap

你認為自己是個心軟的人嗎？有些人在感情上碰到對方劈腿時，可能因為念舊情而心軟原諒，但有些人則是格殺勿論。心軟本身並沒有好壞之分，它只是一種感性層面，倘若能加上頭腦理性的分析，相信會更能找到平衡點。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你心軟指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Rachel Paul, Martina Rossi(Tarot of the Little Prince)




A：心軟指數99分。(惡魔牌正位)

牌面站著牛角蝙蝠翅膀的生物，用手上的鎖鏈套牢底下的人們。

A：心軟指數99分。(惡魔牌正位)
A：心軟指數99分。(惡魔牌正位)

這張牌表示面對你在乎的人事物，屬於付出一切在所不惜的人。因此倘若你心儀的人請求你的事物，你幾乎完全不會拒絕他，若是碰到很有挑戰性的事物，你也會硬著頭皮硬撐去完成。小孟老師在這裡提醒你，雖然你抱持著辛苦是值得的觀念，但問問你的身體它是否累了呢？

B：心軟指數40分。(權杖五正位)

牌面的男子手拿木棒站在石碑上，地面有蛇與另一位拿木棒的男子。

B：心軟指數40分。(權杖五正位)
B：心軟指數40分。(權杖五正位)

這張牌表示你有自己的立場或原則，當對方跟你的想法產生分歧時，你們可能要各退一步或找到平衡點，否則雙方只會一直僵持不下。因此，你需要被道理或理性說服，才會願意做相對犧牲的退讓。小孟老師在這裡提醒你，有時贏了道理卻會把情誼輸掉，還請留意自己講話的用字遣詞。

C：心軟指數20分。(聖杯侍者正位)

牌面桌上擺放剩五分之一的紅酒，男子臉頰通紅的坐在椅子上。

C：心軟指數20分。(聖杯侍者正位)
C：心軟指數20分。(聖杯侍者正位)

這張牌表示你很重視自身的感受，倘若你有感覺到不舒服，或心中存有疑慮的想法時，你便會拒絕掉任何請求。不是你沒有同理心或同情心，你只是單純不想違背自己的心意而已。小孟老師在這裡提醒你，你所貫徹的行為正好是，心理學三巨頭之一的阿德勒，所提倡出的被討厭的勇氣。

D：心軟指數60分。(錢幣五正位)

牌面男人對男孩伸出左手，他們要去水井裡把水打撈起來。

D：心軟指數60分。(錢幣五正位)
D：心軟指數60分。(錢幣五正位)

這張牌表示當你處於貧困狀態的時候，你會避免掉所有可能的累贅。倘若有人在此時想要尋求你的協助，你也只能無奈的拒絕掉對方，畢竟你得優先顧好快崩塌的自己。小孟老師在這裡提醒你，狀態好的時候你很樂於助人的，但請務必拿捏好能負荷的尺寸。

E：心軟指數80分。(高塔牌正位)

牌面空中的飛機燃燒毁壞，男人與男孩正從空中墜落到地面。

E：心軟指數80分。(高塔牌正位)
E：心軟指數80分。(高塔牌正位)

這張牌表示你很富有同情心，當電影演到激動處時便會流淚。豐富的情感會讓你替人著想，相對也很容易換位思考。因此，當對方示弱或表現出誠意時，儘管他犯了傷害你的錯誤，你極有可能會給對方機會。小孟老師在這裡提醒你，請謹記牛牽到北京還是牛。

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