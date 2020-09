小孟塔羅：碰到劈腿也能原諒！測你心軟指數有多高？

你認為自己是個心軟的人嗎?有些人在感情上碰到對方劈腿時,可能因為念舊情而心軟原諒,但有些人則是格殺勿論。心軟本身並沒有好壞之分,它只是一種感性層面,倘若能加上頭腦理性的分析,相信會更能找到平衡點。現在,憑你的直覺選一張牌,讓塔羅牌告訴你,測你心軟指數有多高?

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者:Rachel Paul, Martina Rossi(Tarot of the Little Prince)

A:心軟指數99分。(惡魔牌正位)

牌面站著牛角蝙蝠翅膀的生物,用手上的鎖鏈套牢底下的人們。

這張牌表示面對你在乎的人事物,屬於付出一切在所不惜的人。因此倘若你心儀的人請求你的事物,你幾乎完全不會拒絕他,若是碰到很有挑戰性的事物,你也會硬著頭皮硬撐去完成。小孟老師在這裡提醒你,雖然你抱持著辛苦是值得的觀念,但問問你的身體它是否累了呢?

B:心軟指數40分。(權杖五正位)

牌面的男子手拿木棒站在石碑上,地面有蛇與另一位拿木棒的男子。

這張牌表示你有自己的立場或原則,當對方跟你的想法產生分歧時,你們可能要各退一步或找到平衡點,否則雙方只會一直僵持不下。因此,你需要被道理或理性說服,才會願意做相對犧牲的退讓。小孟老師在這裡提醒你,有時贏了道理卻會把情誼輸掉,還請留意自己講話的用字遣詞。

C:心軟指數20分。(聖杯侍者正位)

牌面桌上擺放剩五分之一的紅酒,男子臉頰通紅的坐在椅子上。

這張牌表示你很重視自身的感受,倘若你有感覺到不舒服,或心中存有疑慮的想法時,你便會拒絕掉任何請求。不是你沒有同理心或同情心,你只是單純不想違背自己的心意而已。小孟老師在這裡提醒你,你所貫徹的行為正好是,心理學三巨頭之一的阿德勒,所提倡出的被討厭的勇氣。

D:心軟指數60分。(錢幣五正位)

牌面男人對男孩伸出左手,他們要去水井裡把水打撈起來。

這張牌表示當你處於貧困狀態的時候,你會避免掉所有可能的累贅。倘若有人在此時想要尋求你的協助,你也只能無奈的拒絕掉對方,畢竟你得優先顧好快崩塌的自己。小孟老師在這裡提醒你,狀態好的時候你很樂於助人的,但請務必拿捏好能負荷的尺寸。

E:心軟指數80分。(高塔牌正位)

牌面空中的飛機燃燒毁壞,男人與男孩正從空中墜落到地面。

這張牌表示你很富有同情心,當電影演到激動處時便會流淚。豐富的情感會讓你替人著想,相對也很容易換位思考。因此,當對方示弱或表現出誠意時,儘管他犯了傷害你的錯誤,你極有可能會給對方機會。小孟老師在這裡提醒你,請謹記牛牽到北京還是牛。