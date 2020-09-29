去去麻瓜走！從命盤看你是哈利波特的誰？

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風靡全球的童書《哈利波特》，今年出版滿二十週年，書中複雜又迷人的劇情雖是虛構的，卻反映了最真實的人性刻畫。關於這一點，用紫微十四主星來象徵與聚焦，最能凸顯其妙。不管你喜歡還是討厭哪個角色，他們在你人生中總是常相左右，怎能有所不知呢？現在就跟著科技紫微網來看看，你是哈利波特的哪個角色吧。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

七殺

天狼星‧布萊克

他在波特夫婦死亡之後，一心想殺蟲尾復仇，卻沒有考慮自身安危。若是天狼星能冷靜沉著，先向鄧不利多說明原委，或許他就不會白坐十幾年阿茲卡班黑牢。這種行俠仗義卻又不計後果的個性，正是七殺星的識別特徵。

從阿茲卡班逃出來後，他發現彼得偽裝成斑斑，潛伏在哈利身邊，於是他如同十二年前一般，找到彼得就地正法，而非先洗刷自己的冤情，再順理成章收拾蟲尾，照顧哈利。如此直接了當，率性而為，更是七殺星令人畏懼之處。

破軍

露娜‧羅古德

在魁地奇比賽中，其他學生都穿著球隊傳統顏色的服裝表示對球隊的支持，只有她偏偏搞了一頂獅頭形狀的帽子，有真獅頭那麼大，還會發出非常逼真的獅吼。這種求新求變、顛覆傳統的思維，往往讓破軍星成為人群的焦點。

在霍格華茲特快車上，露娜與金妮、奈威坐在同一間車廂裡。當時，她正上下顛倒地讀著一本她父親所編著的《唱唱反調》雜誌。這種我行我素，追求獨特的風格，常是破軍星讓人難以理解，卻自得其樂之處。

廉貞

賽佛勒斯·‧石內卜

他遵照鄧不利多囑咐，被派去佛地魔陣營臥底。為奪得主子的信任，必須與抗擊佛地魔的鳳凰會決鬥時，他依然不忍心傷害哈利與他的朋友們。他這種是非分明又無所畏懼的個性，承擔背叛罵名，唯有堅持到底，才能還他公道，正是廉貞星非凡之處。

在魔藥課上，奈威因操作失誤而受傷時，他立即將有殺傷力的溢出魔藥清理乾淨，避免傷害擴大，隨即安排將受傷的奈威送去治療。做事乾淨俐落，負責、盡職地履行教學任務，這就是廉貞星被稱為事業主的原因。

貪狼

妙麗‧格蘭傑

分類帽將她分進了葛萊分多學院。妙麗很快就成了班上頂尖的學生，不但搶著回答老師問題，還主動幫助同學功課。海格說：「咱們妙麗不會使的魔咒，他們還沒發明出來呢！」貪狼星學習力強，又多才多藝的特質，在妙麗身上處處表露無遺。

三年級時，她有了時光轉換器，所以能比其他同學選更多的課，還可以有時間做其他的事情，比如為巴嘴的辯護做準備，防止牠被執行死刑，另外還成立S.P.E.W.協會，以推動家庭小精靈獲得自由。從這裡可看出，貪狼星的野心十足，生活多采多姿，實在令人羨慕。

紫微

花兒‧戴樂古

隨團來到英國參與「三巫鬥法大賽」時，她用傲慢的態度批評霍格華茲城堡的裝飾、食物，甚至當鄧不利多在歡迎宴會上演講時，她還發出譏諷的冷笑，而且她也不認同哈利的參賽。妙麗說過：「我知道，她心裡只想著她自己。」從這裡明顯看出，重視品質又自愛自重的紫微星，任性自負又自戀，對生活要求也較高。

衛斯理太太以為花兒不會再想嫁給比爾，因為比爾已經破相。但花兒反駁了她的想法，並說：「我認為我一個人的美貌對我們倆來說已經足夠了！這些傷疤說明我的丈夫是勇敢的！」因為紫微星身為帝星，自然必須相信自己高人一等，唯我獨尊，更堅信自己選擇正確無誤。

天府

西追‧迪哥里

在魁地奇比賽中，儘管西追抓住了金探子並贏得了比賽，但在發現哈利剛剛因為催狂魔而昏迷之後，他立即提議重新比賽。在三巫鬥法大賽的第三項任務後，他對哈利說：「你拿吧，你應該贏的。你兩次救了我的命。」這樣心地寬厚、為人大器的態度，是天府星為人尊敬的好特質。

當花兒試圖用迷拉血統勾引他參加耶誕舞會的時候，西追勇敢拒絕了，因為他已經有了舞伴。這裡可看出天府星意志堅定、不隨人起舞，不愧是領導型主星，不會受制於人。

武曲

麥‧米奈娃

耶誕舞會前，麥教授宣布：「舞會無疑使我們有機會散開頭髮，放鬆自己。但那並不意味著，我們會放鬆對霍格華茲學生的行為要求。如果某個學生以任何方式給學校丟臉，我將感到十分痛心。」堅守原則、高標準要求，一向是武曲星的行事風格。

「我不明白，如果你不停地打斷我，又怎麼能夠了解我平常的教學方法呢？你要知道，我說話時一般是不允許別人說話的。」從麥教授課堂上的隨口一句話，就能感受到武曲星處事略嫌嚴苛、待人也稍欠圓通的慣性。

天相

阿不思‧鄧不利多

在他中了詛咒後，意識到自己生命有限，就和石內卜共同策劃了自己的死亡，後來也按照計畫在天文塔上被石內卜殺死。儘管他已經不在人世，但是他所定的計劃還是幫助了哈利打敗佛地魔，恢復魔法世界和平。這種深謀遠慮卻又謹慎務實的做法，正是天相星的過人之處。

他對非巫師心無偏見，更將非人類、半人類、與巫師均以平等地位看待。對麻瓜或混血或純血巫師都一視同仁與包容。如此超然公正與應對得體的態度，就是天相星人際和諧的重要憑藉。

太陽

榮恩‧衛斯理

在黑魔法防禦術課上，石內卜教授嚴厲打斷妙麗發言時，榮恩勇敢替妙麗維護，反嗆教授：「你提了一個問題，她知道答案！如果你不要人回答，幹嘛要問呢？ 」天性仗義直言，又能雄辯滔滔，非太陽星莫屬。

在《神秘的魔法石》中，榮恩證明了自己的棋術高超。他犧牲了自己（後來恢復過來）贏得比賽，使得哈利通過了守護魔法石的巨大巫師棋盤。常挺身獨攬責任、不惜為朋友兩肋插刀的，除了愛現的太陽星，很難有其他人願意如此熱情積極。

巨門

魯霸‧海格

他把通過三頭犬的方法告訴了哈利、榮恩、妙麗還有奎若教授，使得他們都穿過了四樓走廊中的活板門。還曾向波巴洞校長歐琳·美心夫人透露自己是個混血巨人，導致麗塔‧史譏偷聽到了這個秘密，並在《預言家日報》將其曝光。耿直明快又喜歡與人分享的巨門星個性，因為不擅長保守秘密，難免口舌是非多了些。

海格大方卻敏感，當身邊人受傷或受難，或是認為自己讓朋友陷入危險時，他都會難過得哭出來。他熱愛禁忌森林中包括人馬在內的大多數生物，也與牠們建立良好的關係，這是其他人很難做到的。因為觀察力強又心思細密，加上喜歡溝通，即使與不會說話的生物，他都能心靈交流。重視精神交流，是明顯的巨門特質。

天機

哈利‧波特

在與佛地魔的多次交鋒之中，對於十惡不赦的大魔頭，哈利從頭到尾都只使用繳械咒反擊，而非置人於死地的不赦咒。甚至在終極之戰前，他仍對佛地魔苦口婆心勸說悔改。這是天機星心軟善良的天性在主導影響，也讓正義蘊含了更多溫暖人性。

當露娜‧羅古德的父親，為情勢所逼被迫出賣哈利時，榮恩大罵羅古德先生，但哈利卻反而為其解釋，說他是逼不得已的。在與奧利凡德懇談時，他並未責怪奧利凡德將孿生杖芯的事情告訴佛地魔，反而不斷強調並安慰他能理解。這種善體人意，又能顧全大局的做法，更是天機星內心最強大的力量呈現。

太陰

雷木思‧路平

雷木思和東施結婚時，他非常擔心身上的缺陷會影響他的妻子，希望不要大張旗鼓地宣布兩人的聯姻；他很高興娶了夢中情人，卻害怕他的狼人身份可能會帶來可怕後果，內心極度搖擺難定。這就是多愁善感的太陰星，即使擁有幸福，還是缺少自信，常受情緒困擾。

雷木思在霍格華茲拿到優秀的成績、當上級長、幫助研發出鉅細靡遺且有魔力的劫盜地圖。說明太陰星喜歡學習、研究，加上要求完美的個性，往往能在專業上超凡入聖。

天梁

奈威‧隆巴頓

奈威剛登場時有點傻呼呼的，甚至希望被分類帽分到赫夫帕夫，好讓自己不要在葛萊分多拖累其他人，這種「別人好我就好」的奉獻精神，正是天梁的主要特質。

而且當他出聲制止哈利等人外出，大家很驚訝膽小懦弱的奈威居然敢反抗朋友，其實天梁骨子裡內建糾察隊的個性，對於公正和秩序，有著異於常人的堅持。

天同

張秋

由於她的男友西追於三巫鬥法大賽中慘遭波及無辜被殺，讓張秋身心受創，非常矛盾和痛苦，一直走不出陰影。六年級時，她有一半時間都在哭，很難控制情緒。這就像柔情似水的天同星，雖然懂得享受浪漫，但也容易感情用事，為情所苦。

張秋曾堅持拉著好友毛莉一起加入鄧不利多的軍隊（Ｄ.Ａ.）。後來當毛莉出賣了Ｄ.Ａ.，張秋還是沒有離棄毛莉，繼續為她辯護，告訴哈利「不過是犯了個錯誤」，「她這個人其實挺可愛的」。十四個主星中，最心地寬宏、不記仇怨的就是天同星了，他那豐沛的親和力與同情心，讓他人緣一級棒！

每顆星都有優缺點，但是小說往往正邪不兩立，為了塑造英雄、醜化壞蛋，會兩極化的選擇性描述。閱讀《哈利波特》時，除了悠遊情節與滿足想像，也別忘了趁機觀察人生百態，學習為自己的人生故事收斂缺點、發揮天賦，贏得更多優勢。

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