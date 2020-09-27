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殺破狼周運勢／白羊、雙子中秋放心渡假 射手接亮麗職務

聯合新聞網 / 殺破狼
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage
殺破狼星座運勢。 圖／ingimage

殺破狼2020年9月28日～10月4日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，金星進入工作宮位，同時滿月發生在命宮，需要善後的事務會在本週全都完成，中秋節可放心去渡假，心情會輕鬆許多。某些白羊座確定將在假期之後承接一個令人稱羨的職位或案件，在工作領域的地位提升。

金錢運方面，水星進入財務宮位，會因為定存或保險到期，而有一筆資金入帳，許多帳單與規費都需要這些金錢支付。然而水星受到天王星的影響，這段時間的投資需保守一些，虧損的機率較大。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，這段時間情緒起伏較劇烈，暴躁的脾氣會讓喜歡的人突然翻臉，決定與你分道揚鑣。某些白羊座不想再委曲求全，決定離開一段曖昧不明的情感關係。

健康運方面，滿月發生在命宮，同時火星在命宮退行，中秋節當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，使得假期泡湯。同時當心血光之災，不要涉入危險的區域與行為，人身安全要注意。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，滿月發生在工作宮位，某個任務或案件終於塵埃落定，可以在此時卸下重擔。某些金牛座會在這段時間轉換跑道，或是職務受到調整，離開原來的單位，進入新的工作領域。

人際關係方面，在人際關係宮位的金牛座與海外宮位的冥王星、土星、木星有良好連結，中秋佳節會邀請來自海外的朋友一起聚餐賞月，在跨文化的交流下，感覺格外有趣。

本週須注意的部分

感情運方面，進入感情宮位的水星受到命宮的天王星影響，與情感對象溝通不良，某些計畫臨時變更，引起對方的不滿。某些金牛座一直聯絡不到喜歡的人一起過節，疑似被對方封鎖了。

健康運方面，滿月發生在精神宮位，同時在精神宮位的火星受到冥王星與土星影響，睡眠品質不佳，常常做惡夢。某些金牛座會因為一些小事情感到焦慮，容易引發心理層面的疾病。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，水星進入工作宮位，同時在志業宮位的海王星相位良好，工作效率奇佳，在假期之前就已經把工作趕完，開心去渡假。同時金星本週尚在面試宮位行進，正在求職的雙子座，假期前會收到錄取的通知。

家宅運方面，金星週末進入家宅宮位，中秋佳節終於能與家人一起團圓過節，感到格外幸福。某些雙子座則是在連續假期時，好好清理家宅，並買一些新的傢俱，將居住環境改善得更舒適。

本週須注意的部分

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，朋友圈中有人情緒不好，也影響到你的心情，會開始與他們拉遠距離，避免遭到無妄之災。某些雙子座目前正陷入財務糾紛中，對於人際關係感到失望。

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到滿月影響，喜歡的人有別的追求者，還在曖昧中的關係被橫刀奪愛。某些雙子座正在兩個對象之中游移不定，若是無法做出決定，可能兩頭落空。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運佳，金星本週尚在金錢宮位行進，工作會有額外的加給或是獎金，會去吃些較為昂貴的餐廳，或是為自己添購一些想了很久的奢侈品，物質生活上會比較捨得享受。

旅遊運方面，金星週末進入旅遊宮位，在連續假期會到有名的景點朝聖打卡，參與過去沒嘗試過的活動或是遊樂設施，此時會發現已經很久沒有好好的出門透透氣，感覺心情放鬆許多。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的水星受到天王星影響，與喜歡的人溝通不良，對方想參與朋友的活動，但你並不想把寶貴的假期浪費在無意義的人際關係上。某些巨蟹座有其他追求者出現，使得另一半大吃飛醋。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，目前的職務會有些調整，此時會有很多必須收尾、交接的事務，對於要離開原來的單位會有些不捨，某些巨蟹座則因為工作變動，需要離家或搬家。

獅子座：

整體運勢

金錢運佳，在財務宮位的海王星相位良好，同時金星即將在週末進入金錢宮位，偏財運不錯，記得對發票，中獎率高。投資運短線操作得宜，可小賺一筆，連續假期會出門盡情吃喝玩樂。

感情運方面，在慾望宮位的海王星相位良好，與喜歡的人在靈魂與心靈交融，會是情慾互動十分愉悅的時期。某些獅子座會以身體互動的感覺確認一段關係，會感受到與雙方前所未有的契合。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到水星影響，工作領域有突發事件，連續假期臨時需要加班，無法與家人團聚。某些獅子座則是必須在連續假期時把工作帶回家處理，無法好好休息放假。

旅遊運方面，在交通宮位的太陽受到滿月影響，交通工具容易故障，出遠門可能會因為車輛拋錨在半途中，因而感覺掃興。搭乘大眾運輸工具可能遇到班車嚴重誤點，或是座位被人霸佔的事件。連假期間要特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，金星週末進入命宮，會有許多親朋好友的聚會邀約，連續假期活動不斷，人緣特別好。同時因為過節的關係，會收到很多餽贈，每份禮物都是你喜愛的。

感情運方面，金星週末進入命宮，暗戀的對象會約你聚餐，兩人可以一起過節渡假，會使得雙方的情感有更進一步的可能。感情穩定的處女座，連續假期會與情感對象有較多相處的時間，互動甜蜜。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，同時在財務宮位的火星相位不良，預期外的開銷太多，需要分期付款購買一個昂貴的生活必需品，有投資習慣的處女座，難以承受帳面的虧損，會在此時出脫某個投資標的。

健康運方面，滿月發生在疾厄宮位，同時在疾厄宮位的火星相位不良，過節吃東西要謹慎節制，容易吃壞肚子，罹患腸胃炎，出門注意交通安全，危險的區域不要涉入，當心血光之災，發生意外傷害機率較高。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，職場氛圍會使你感覺較為放鬆，比起忙碌或是完全無事可做，至少有許多例行工作讓你打起精神。某些天秤座最近處在家中工作的狀態，生活有些鬆散，偶而要整理一下居家環境與儀容。

人際關係方面，金星本週尚在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約特別多，同時還會收到許多禮物。某些天秤座在關鍵時刻，會有貴人為你說些公道話，使你從不利的局勢中逆轉。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，同時在感情宮位的火星受到家宅宮位的土星、冥王星影響，想與情感對象在連續假期時安排雙方家人見面，不過似乎時間一直喬不攏，使你感覺心煩。某些天秤座無預警被喜歡的人封鎖，自己也不知為甚麼。

金錢運方面，在金錢宮位的水星受到天王星影響，太多預期之外的花費，使你經濟狀況開始亮紅燈，有投資習慣的天秤座，本週不要炒短線或是當沖，容易被套牢，甚至因此負債。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星週末進入人際關係宮位，連續假期有許多親朋好友的邀約，不斷需要趕場，十分忙碌。某些天蠍座會在週末收到一份令你驚喜的禮物，會是你一直渴望得到的東西。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，目前執行的任務、案件或是職務終於在本週塵埃落定，重擔卸下，可以暫時鬆一口氣。某些天蠍座會在此時離職，跳槽到更具挑戰性的領域發展。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的天王星受到水星影響，一時嘴巴賤，說了些不好聽的話，使得喜歡的人跟你冷戰，不接你電話也不回你訊息。某些天蠍座則是與情感對象溝通不良，幾乎每天都在吵架。

健康運方面，水星持續在命宮行進，天氣多變化，感冒的機率升高，或引發氣喘、鼻子過敏方面的毛病。滿月發生在健康宮位，連續假期要當心吃換肚子，罹患腸胃炎。火星持續在健康宮位退行，注意血光之災，容易發生意外傷害。

射手座：

整體運勢

工作運方面，金星週末進入志業宮位，即將承接一個光鮮亮麗的職務，會是未來很重要的工作成就，受到許多人稱羨。某些射手座在職場表現亮眼，受到上司以及客戶的高度肯定。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星相位良好，終於可以在連續假期好好放空休息，還給自己一個清靜。此時會清理居家環境，添購一些新傢俱，讓居住的空間更加舒適。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，與喜歡的對象因為人際關係的困擾而起爭執，此時會因為價值觀不合而選擇分手。某些射手座同時與兩個對象曖昧，會落得兩頭落空的下場。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星、土星受到火星影響，吃喝玩樂的花費太多，擠壓到生活費用，某些射手座會在戀愛對象、子女、寵物、偶像……身上花太多錢，發現存款見底，感覺有些焦慮。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，金星本週尚停留在財務宮位，消費購物收到許多額外的贈品，會是你覺得很實用的好東西。有投資習慣的摩羯座，本週投資標的會有不錯的獲利，在此時出脫可獲利了結。

旅遊運方面，在旅遊宮位的海王星相位良好，連續假期出門踏踏青，避開人多的路線，會發現療癒身心靈的好景點。某些摩羯座無意間參與了城市古跡導覽活動，除了巡禮歷史，還會有知性的收穫。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的太陽受到滿月影響，某個案子或任務在此時結束，又會開始陷入沒有工作的恐慌之中。在職場位置穩固的摩羯座，連續假期還要把辦公室的事務帶回家做。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到人際關係宮位的水星影響，會發現有人覬覦你目前談戀愛的對象，產生對於情感關係的焦慮感。需注意自己的言語是否帶著攻擊性，容易因此把對方越推越遠。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的金星週末進入慾望宮位，會以身體的感覺確認目前的情感關係，連續假期兩人會長時間親密接觸，發展更進一步。情感穩定的水瓶座，放假只想好好享受兩人世界，不想參與任何活動。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，同時金星在週末進入財務宮位，會搶購到某個品牌的限量款商品，看到網路競標價錢高達兩三倍時，會覺得辛苦排隊特別值得。

本週須注意的部分

工作運方面，進入志業宮位的水星受到家宅宮位的天王星影響，與家人抱怨職場的問題得不到認同，還可能被教訓一頓，感到委屈。某些水瓶座會把做不完的工作帶回家做，沒辦法好好享受假期。

交通運方面，滿月發生在交通宮位，連續假期開車出遊，會一直塞在公路上，情緒不佳。某些水瓶座的車輛會在出遊途中拋錨，整個假期泡湯。這段時間注意交通安全，被開罰單的機率較高。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星本週尚在工作宮位行進，假期前會輕鬆解決目前手上的工作，工作成效受到上司或客戶的肯定。某些雙魚座會提前休假，假日前就已經準備好出遠門玩了。

感情運方面，金星週末進入感情宮位，連續假期可以好好與喜歡的人獨處，兩人可以懶洋洋地享受假期。單身的雙魚座被有好感的對象告白，會試著與對方交往看看。

本週須注意的部分

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，同時在金錢宮位的火星相位不良，繳完保險費或帳單，積蓄幾乎見底，對於金錢有嚴重的焦慮感，交際應酬的支出較多，擠壓到日常生活費用。

交通運方面，在交通宮位的天王星受到水星影響，車輛故障頻頻，出遊時要當心拋錨在半路上，或是遇上突發的交通事故，滯留在路途中間動彈不得。被開罰單的機率較高，車輛當心被不明人士毀損。這段時間需特別注意交通安全。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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