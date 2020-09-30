塔羅：你該如何控制內心的天使與惡魔？

【文‧科技紫微網】

在面對一些人事物時，每個人的內心深處難免會冒出小天使與小惡魔交戰。即使你生性再善良，也會有邪惡黑暗的一面，關鍵在於你究竟能夠好好控制住它、還是放縱它來控制自己？現在就讓科技紫微網來為你占卜，看看你能不能控制內心的天使與惡魔！

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「你該如何控制內心的天使與惡魔？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌1：皇后（逆位）

心中天使與惡魔：知足VS慾望

皇后牌逆位象徵著你是個在精神與物質上極為矛盾的人。你希望自己在現實生活中保持優雅理性，並勇於追求新知，但另一方面，你又渴求輕鬆享樂的人生，容易沉浸於追求物慾、甚至放縱自己任性妄為。如果你能在辛勤與放鬆之間找到一個平衡點，不要太過投入追求物質生活，而是能享受當下的富足，終將能戰勝心中惡魔。

選牌2：星星

心中天使與惡魔：正面思考 VS自我懷疑

星星牌象徵著目標與希望。抽到這張牌的你，一向懷抱著遠大的夢想，但過往失敗的經驗卻經常會在夜深人靜浮上心頭，你對自己的能力缺乏自信，又常因為有孤軍奮戰之感而覺得不如歸去。如果你能反過來思考，正因為你曾經歷過挫敗，所以能夠吸取經驗，修正方向。你應該提醒自己重拾動力繼續前行，積極作為，便能不再被心中惡魔干擾。

選牌3：月亮（逆位）

心中天使與惡魔：平靜VS恐懼

月亮牌象徵著一切都將豁然開朗。抽到這張牌的你，面對抉擇時，看似好像不按牌理出牌，卻又有一定的規則可循。即使目前的你對未來的路感到很迷惑，不知道前方的幾條路哪條是對的，而且外在環境也讓你徬徨不安，情緒焦慮，但你只要坦誠面對自我，靜下心排除那些荒謬的想法，就能回到正確的道路上，不再漫無目的、不切實際地遊來蕩去。

選牌4：戰車

心中天使與惡魔：堅毅VS隨性

戰車牌象徵著你是個意志堅定、目標明確的人。選到這張牌的你，雖然知道自己會朝著目標前行，但有時會突然失去耐心，一時興起而毫不思考的行事。由於太過躁進、隨性，結果很容易變成敷衍了事。如果能運用堅強的意志力與執行力，督促自己發揮所長，就能打敗那個魯莽而隨便的自己，可以迅速從對與錯之中做出正確的抉擇。

選牌5：戀人

心中天使與惡魔：單純VS誘惑

戀人牌象徵著你是個表裡如一的人，開心與不開心都會表現出來。你人緣極佳，對身邊的人沒有防範，也因此容易受到別人的影響，變得容易追求短暫的快樂與虛榮，很難認清自己想要的是什麼，甚至做出錯誤的決定。如果你能找回初心，用平實的心態去面對這個紛擾的世界，就能超脫自我，打敗心中的小惡魔，讓自己更加有吸引力。

選牌6：惡魔（逆位）

心中天使與惡魔：覺醒VS放縱

惡魔牌象徵著你將能脫離困境。抽到這張牌的你，道德良知已完全覺醒，你徹底看透了明爭暗鬥，知道自己該做什麼、不該做什麼，不會放任自己為達目的不擇手段，過往那些虛假的誘惑也對你失去了吸引力。物質、金錢、利益的慾望再也影響不了你的決定，你已經能完全控制住內心那隻放縱的小惡魔。

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