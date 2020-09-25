快訊

台灣第二大牛肉進口國竟是它 金額13年成長55倍

小鬼黃鴻升花葬陽明山 60歲父親親自送別

聽新聞
test
0:00 / 0:00

你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

偏財指的是意料之外的財富，不管是發票中獎還是得到意外折扣都包括在內。你有沒有發現，有些人就是特別幸運，生活中到處有驚喜，其實如果從生肖來看，有些生肖就是天生偏財運特別好！科技紫微網馬上來點名，看看你上榜了沒？

　

NO. 4：生肖豬

人緣發財型

屬豬人對待朋友真心真意，在朋友有難的時候能夠伸出援手，無形中為自己的財運埋下了福報。他不需要主動求財，自然會有朋友介紹好的副業或投資給他。真正的「人在家中坐，財從天上來」。

　

NO. 3：生肖雞

訊息發財型

屬雞人的頭腦相當靈活，總是能夠發現各種各樣的賺錢門道，一旦覺得這件事有利可圖就會馬上去執行。他獲取消息、整合資訊的能力很強，只要和朋友聊聊天就能捕捉到各圈子之間資訊的落差，並以此為賣點大賺一筆！

　

NO. 2：生肖龍

創意發財型

俗話說，一切偉大的事業都是從白日夢開始的，屬龍人就擁有這一先天優勢——富於幻想，敢於追夢。他在賺錢這件事上經常會有一些奇思妙想：別人淘金他賣鏟；別人直播求刷火箭，他直播賣火箭。這種頗具創意的點子看似奇葩，卻總是能給他帶來豐厚的回報。

　

NO. 1：生肖猴

投資發財型

屬猴人擅長思考，對數字十分敏感，而且十分關注時事新聞，這讓他在投資理財中擁有絕對優勢。他總是能夠快人一步，預估到行業和領域的發展趨勢，投資財運自然會源源不斷！或許只是一個波段，就賺到別人一大半的薪水，令人羨慕。

　

偏財或許不像正財那麼穩定，但是能夠入手的話，還是讓人開心不已。祝福每個生肖都能掌握自己的正、偏財特質，在混沌不安的年運中，守住每一分辛苦錢！

　

【延伸閱讀】

正偏財一把抓！姓名論天生財氣

神準鑒定，你將迎來轉運時機？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

偏財運 科技紫微網 生肖運勢

延伸閱讀

想轉運？讓生肖幸運色助你一臂之力！

疫情嚴峻、名人離世…2020災難頻傳 年底前4大生肖要注意

台南池王爺剛警告「屬豬」鬼門關要小心　屬豬的小鬼黃鴻升驟逝

鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

相關新聞

你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

偏財指的是意料之外的財富，不管是發票中獎還是得到意外折扣都包括在內。你有沒有發現，有些人就是特別幸運，生活中到處有驚喜，其實如果從生肖來看，有些生肖就是天生偏財運特別好！科技紫微網馬上來點名，看看你上榜了沒？

每日星座運勢／雙魚事業宜採取守成 裝扮有助戀愛

2020-09-25 牡羊座 給他人多點關心。 整體運：★★★☆☆ 過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資

塔羅：這世界發出的訊號 有傳到你心裡嗎？

有時候，我們太專注在自身的事務上，忘了留意這世界其他地方正在向我們發出訊息。或許這些訊息裡面正暗藏了關於未來的指引呢！就讓科技紫微網用塔羅牌幫你分析，目前你對週遭的注意力是否足夠，以及你最容易忽略哪一種訊號？

小孟塔羅：碰到劈腿也能原諒！測你心軟指數有多高？

你認為自己是個心軟的人嗎？有些人在感情上碰到對方劈腿時，可能因為念舊情而心軟原諒，但有些人則是格殺勿論。心軟本身並沒有好壞之分，它只是一種感性層面，倘若能加上頭腦理性的分析，相信會更能找到平衡點。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你心軟指數有多高？

10月生命靈數運勢分析：將甜美的過往記憶 在腦海中重新排序

引用一數的指引做為十月的開端：） . 將甜美的過往記憶，在腦海中重新排序，重回到最重要的位置裡， 那是你的選擇，也將是下一幕的人生光景。

享受寂寞！哪些命格能把孤獨轉換成禮物？

前些日子「羅妹妹」離開了我們，「孤獨死」的話題突然躍上媒體版面，其實死亡本就是人生的必經之路，隨著高齡化社會的到來，比起避免「孤獨死」，更重要的是如何妥善經營一個人的未來。這次科技紫微網要來介紹某些命格，他們擁有著把孤獨轉換成禮物的特質，想要把握這些特質嗎？趕快來看看他們是怎麼做到的！

否極泰來！下半年財富爆棚的5星座 第1名人緣財運雙雙上升

經過2020年上半年許多重大事件發生後，每個人面對自己的未來方向以及投資等等難免都覺得充滿了不確定性，尤其全球正經歷著新冠肺炎疫情影響，大家都很想知道自己的財運狀況，加上現在全球局勢動盪不穩定，相信大家都很好奇自己接下來是否可以否極泰來，迎接好的運勢喔，那我們就來跟著小孟老師一起看看下半年財富爆棚的五個星座吧！

心理測驗／一張圖猜筆記本還是櫥櫃？ 測你對未來的熱情指數

明明希望能往前邁進，但總感到力不從新，現實老是在原地打轉嗎？近日日本網站「DRESS」便分享了一則心理測驗，透過判讀一張幾何圖形，便可得知你對未來的熱情指數。

唐綺陽星座運勢週報：多事之秋到！雙子花錢冷靜 射手當心意外

太陽進天秤，步入多事之秋，合作、婚姻、協商、外交等事務，開始付諸執行，情勢越趨明朗，開始朝某個方向推進。水星在天秤衝刺，9月27日水星進天蠍，討論利益相關問題，事業將展開新局面。天秤群星觸動T-square，容易與人發生爭執，受到對方攻擊而團結抵抗，展開各種結盟影響大局。金火和諧相位，一見鍾情機會多，才華易被看見，應主動展現自己。

殺破狼周運勢／獅子人緣極佳時期 天蠍邂逅好感對象

獅子座感情運方面，金星持續在命宮行進，人緣極佳的時期，會有一些人對你表達傾慕之意，會在這段時間對某個人動心。有伴侶的獅子座，與喜歡的對象互動甜蜜，關係更進一步。

穿著最有品味的3大星座！天秤不意外、巨蟹也入榜？

自我風格當道，每個人的時尚品味，都能不受他人眼光所限制，提倡「做自己」才是真正的時尚。那什麼樣的星座，最能為自己的時尚，...

天災人禍醞釀爆發...命理師曝星象：10月驚現「魔鬼大十字」

2020不平靜，除了新冠肺炎疫情仍未平息外，有許多國內外名人也在今年離開人世，讓人感到人世間無常，心情也是相當的鬱卒，眼看著9月也要進入尾聲，很多人都希望接下來10月開始運勢可以好轉，命理師艾菲爾老師近日在節目透露，10月10日天空中會出現「魔鬼大十字」星象，恐怕接下來整個月份還是會出現天災人禍，呼籲民眾要謹慎行事，對生活周遭多留心。

熱門新聞

7、8月發票開獎囉！千萬特別獎獎號「13362795」

今晚到明天北北基防大雨！氣象局：東北風挾雨到下周一

懶人包／4大超商「補班日、中秋連假優惠」一次看

花35元買麵包中千萬！7-11、全家便利商店統一發票開出2組特別獎1000萬元

從臉書留言嗅出拒深交訊息 一名上市公司老總的識人法

從養寵物透露飼主心理需求！連你害怕跟別人太親近都能看出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。