你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

【文‧科技紫微網】

偏財指的是意料之外的財富，不管是發票中獎還是得到意外折扣都包括在內。你有沒有發現，有些人就是特別幸運，生活中到處有驚喜，其實如果從生肖來看，有些生肖就是天生偏財運特別好！科技紫微網馬上來點名，看看你上榜了沒？

NO. 4：生肖豬

人緣發財型

屬豬人對待朋友真心真意，在朋友有難的時候能夠伸出援手，無形中為自己的財運埋下了福報。他不需要主動求財，自然會有朋友介紹好的副業或投資給他。真正的「人在家中坐，財從天上來」。

NO. 3：生肖雞

訊息發財型

屬雞人的頭腦相當靈活，總是能夠發現各種各樣的賺錢門道，一旦覺得這件事有利可圖就會馬上去執行。他獲取消息、整合資訊的能力很強，只要和朋友聊聊天就能捕捉到各圈子之間資訊的落差，並以此為賣點大賺一筆！

NO. 2：生肖龍

創意發財型

俗話說，一切偉大的事業都是從白日夢開始的，屬龍人就擁有這一先天優勢——富於幻想，敢於追夢。他在賺錢這件事上經常會有一些奇思妙想：別人淘金他賣鏟；別人直播求刷火箭，他直播賣火箭。這種頗具創意的點子看似奇葩，卻總是能給他帶來豐厚的回報。

NO. 1：生肖猴

投資發財型

屬猴人擅長思考，對數字十分敏感，而且十分關注時事新聞，這讓他在投資理財中擁有絕對優勢。他總是能夠快人一步，預估到行業和領域的發展趨勢，投資財運自然會源源不斷！或許只是一個波段，就賺到別人一大半的薪水，令人羨慕。

偏財或許不像正財那麼穩定，但是能夠入手的話，還是讓人開心不已。祝福每個生肖都能掌握自己的正、偏財特質，在混沌不安的年運中，守住每一分辛苦錢！

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