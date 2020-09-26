快訊

獨家／台灣高鐵財改五年多 政府獲利破千億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋月圓人團圓！「4星座」桃花來襲 有望告別單身

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

很快就要迎來中秋節了！月圓人團圓，幸福又圓滿。你的緣份還在千里之外嗎？別急，未來幾個月之中，有四個星座可以迎來桃花，有望脫單喔！趕快跟著科技紫微網一起點名，準備迎接愛神丘比特之箭啦！

　

天秤座

天秤座今年整體的桃花運都還不錯，也開拓出了新的交際圈。但是上半年你的狀態並不是很好，容易情緒化，遇事常想太多，還有一些跟前任拉扯不清的跡象。因此，即使有桃花，也沒能抓住。

未來幾個月，你身邊的親朋好友會很樂意幫你牽橋搭線、介紹對象。可不要急著拒絕，盡量都接觸看看，說不定就會遇到未來的另一半。尤其是9月和12月份可多注意，這時遇到正緣的可能性最大哦。

　

射手座

射手座會在未來幾個月迎來一個小小的蛻變期，魅力值也悄悄上升。你可能開始注重自己的外在形象，也會有意識的控制體重和身材。人一自信，桃花就多了。桃花一多，也意味著要睜大眼睛選，別把爛桃花當正緣！

所以這幾個月可不要關在家裡當宅男了，尤其是9月、10 月，不然桃花運再好，都被你活活擋在外面，一面又哭哭啼啼的說「我好想談戀愛～」

　

天蠍座

天蠍座今年想法比較多，對未來抱有一些憧憬，也因此帶來一些壓力。上半年你在感情的路上非常苦悶，雖然渴望戀愛，但沒有什麼異性緣，也打不起精神主動去追愛，有種快要放棄的感覺。

好在這種狀態下半年就會有所好轉，你會收到異性的示好，而且這個人可能已經在你身邊潛伏已久喔！不妨多出門走動，最近正是你桃花最旺盛的時候，朋友之間的聚會和活動要多多參加，說不定就會有意外的驚喜哦。

　

金牛座

身心俱疲的金牛座可以喘口氣了。上半年，你一直被工作問題所擾，忙忙碌碌，但好像又不知道自己在忙什麼。一方面你沒有什麼心思去想感情的事情；一方面又總是碰到爛桃花。辛苦你們了。

好在未來這幾個月你終於要得到月老的眷顧了！而且桃花的質量非常不錯哦。接下來，你可能會在工作場合結識令人欣賞的異性，可以多關注對方。要注意的是，不要把欣賞當喜歡哦。搞清楚自己的感覺再行動，以免陷入不必要的麻煩。

　

你的星座沒有上榜？怎麼辦？當然是——好好吃飯，早點睡覺，努力賺錢，讓自己過得好。氣場旺，自然會吸引好對象，可不要還沒脫單就先開始脫髮了。

　

【延伸閱讀】

只要好桃花！請月老幫你牽成

有人默默喜歡你？靈視占卜預知

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 星座

延伸閱讀

穿著最有品味的3大星座！天秤不意外、巨蟹也入榜？

張鈞甯生日收月老蛋糕卻失望 幫邱澤求饒：放過他吧！

為了妳放棄自由！哪5個星座男的「我愛你」最值得相信

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

相關新聞

他好奇「算命師為何不幫自己算命」 內行人曝實情被推爆

算命師敢幫自己算命嗎？一位網友在PTT八卦板好奇發問，假如是真的有學過命理、易經、卜卦等的算命師，「怎麼不敢幫自己算命？難到是這行的禁忌？」貼文引發網友討論。

中秋月圓人團圓！「4星座」桃花來襲 有望告別單身

很快就要迎來中秋節了！月圓人團圓，幸福又圓滿。你的緣份還在千里之外嗎？別急，未來幾個月之中，有四個星座可以迎來桃花，有望脫單喔！趕快跟著科技紫微網一起點名，準備迎接愛神丘比特之箭啦！

每日星座運勢／獅子分享快樂升人氣 異性緣超旺喲

2020-09-26 牡羊座 對數字較敏感，有機會獲利。 整體運：★★★☆☆ 今天能察言觀色，能從他人的言語中獲得有力的訊息，挖掘到商機。投資者與人合作投資短期項目，會有不錯的收入

你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

偏財指的是意料之外的財富，不管是發票中獎還是得到意外折扣都包括在內。你有沒有發現，有些人就是特別幸運，生活中到處有驚喜，其實如果從生肖來看，有些生肖就是天生偏財運特別好！科技紫微網馬上來點名，看看你上榜了沒？

塔羅：這世界發出的訊號 有傳到你心裡嗎？

有時候，我們太專注在自身的事務上，忘了留意這世界其他地方正在向我們發出訊息。或許這些訊息裡面正暗藏了關於未來的指引呢！就讓科技紫微網用塔羅牌幫你分析，目前你對週遭的注意力是否足夠，以及你最容易忽略哪一種訊號？

小孟塔羅：碰到劈腿也能原諒！測你心軟指數有多高？

你認為自己是個心軟的人嗎？有些人在感情上碰到對方劈腿時，可能因為念舊情而心軟原諒，但有些人則是格殺勿論。心軟本身並沒有好壞之分，它只是一種感性層面，倘若能加上頭腦理性的分析，相信會更能找到平衡點。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你心軟指數有多高？

10月生命靈數運勢分析：將甜美的過往記憶 在腦海中重新排序

引用一數的指引做為十月的開端：） . 將甜美的過往記憶，在腦海中重新排序，重回到最重要的位置裡， 那是你的選擇，也將是下一幕的人生光景。

享受寂寞！哪些命格能把孤獨轉換成禮物？

前些日子「羅妹妹」離開了我們，「孤獨死」的話題突然躍上媒體版面，其實死亡本就是人生的必經之路，隨著高齡化社會的到來，比起避免「孤獨死」，更重要的是如何妥善經營一個人的未來。這次科技紫微網要來介紹某些命格，他們擁有著把孤獨轉換成禮物的特質，想要把握這些特質嗎？趕快來看看他們是怎麼做到的！

否極泰來！下半年財富爆棚的5星座 第1名人緣財運雙雙上升

經過2020年上半年許多重大事件發生後，每個人面對自己的未來方向以及投資等等難免都覺得充滿了不確定性，尤其全球正經歷著新冠肺炎疫情影響，大家都很想知道自己的財運狀況，加上現在全球局勢動盪不穩定，相信大家都很好奇自己接下來是否可以否極泰來，迎接好的運勢喔，那我們就來跟著小孟老師一起看看下半年財富爆棚的五個星座吧！

心理測驗／一張圖猜筆記本還是櫥櫃？ 測你對未來的熱情指數

明明希望能往前邁進，但總感到力不從新，現實老是在原地打轉嗎？近日日本網站「DRESS」便分享了一則心理測驗，透過判讀一張幾何圖形，便可得知你對未來的熱情指數。

唐綺陽星座運勢週報：多事之秋到！雙子花錢冷靜 射手當心意外

太陽進天秤，步入多事之秋，合作、婚姻、協商、外交等事務，開始付諸執行，情勢越趨明朗，開始朝某個方向推進。水星在天秤衝刺，9月27日水星進天蠍，討論利益相關問題，事業將展開新局面。天秤群星觸動T-square，容易與人發生爭執，受到對方攻擊而團結抵抗，展開各種結盟影響大局。金火和諧相位，一見鍾情機會多，才華易被看見，應主動展現自己。

殺破狼周運勢／獅子人緣極佳時期 天蠍邂逅好感對象

獅子座感情運方面，金星持續在命宮行進，人緣極佳的時期，會有一些人對你表達傾慕之意，會在這段時間對某個人動心。有伴侶的獅子座，與喜歡的對象互動甜蜜，關係更進一步。

熱門新聞

花35元買麵包中千萬！7-11、全家便利商店統一發票開出2組特別獎1000萬元

7、8月發票開獎囉！千萬特別獎獎號「13362795」

他好奇「算命師為何不幫自己算命」 內行人曝實情被推爆

你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

皮膚科醫師揭密！昂貴／便宜的保養品有何差別？

台大發現肺纖維化關鍵機轉蛋白 新冠肺炎也可望被治癒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。