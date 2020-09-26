中秋月圓人團圓！「4星座」桃花來襲 有望告別單身

【文‧科技紫微網】

很快就要迎來中秋節了！月圓人團圓，幸福又圓滿。你的緣份還在千里之外嗎？別急，未來幾個月之中，有四個星座可以迎來桃花，有望脫單喔！趕快跟著科技紫微網一起點名，準備迎接愛神丘比特之箭啦！

天秤座

天秤座今年整體的桃花運都還不錯，也開拓出了新的交際圈。但是上半年你的狀態並不是很好，容易情緒化，遇事常想太多，還有一些跟前任拉扯不清的跡象。因此，即使有桃花，也沒能抓住。

未來幾個月，你身邊的親朋好友會很樂意幫你牽橋搭線、介紹對象。可不要急著拒絕，盡量都接觸看看，說不定就會遇到未來的另一半。尤其是9月和12月份可多注意，這時遇到正緣的可能性最大哦。

射手座

射手座會在未來幾個月迎來一個小小的蛻變期，魅力值也悄悄上升。你可能開始注重自己的外在形象，也會有意識的控制體重和身材。人一自信，桃花就多了。桃花一多，也意味著要睜大眼睛選，別把爛桃花當正緣！

所以這幾個月可不要關在家裡當宅男了，尤其是9月、10 月，不然桃花運再好，都被你活活擋在外面，一面又哭哭啼啼的說「我好想談戀愛～」

天蠍座

天蠍座今年想法比較多，對未來抱有一些憧憬，也因此帶來一些壓力。上半年你在感情的路上非常苦悶，雖然渴望戀愛，但沒有什麼異性緣，也打不起精神主動去追愛，有種快要放棄的感覺。

好在這種狀態下半年就會有所好轉，你會收到異性的示好，而且這個人可能已經在你身邊潛伏已久喔！不妨多出門走動，最近正是你桃花最旺盛的時候，朋友之間的聚會和活動要多多參加，說不定就會有意外的驚喜哦。

金牛座

身心俱疲的金牛座可以喘口氣了。上半年，你一直被工作問題所擾，忙忙碌碌，但好像又不知道自己在忙什麼。一方面你沒有什麼心思去想感情的事情；一方面又總是碰到爛桃花。辛苦你們了。

好在未來這幾個月你終於要得到月老的眷顧了！而且桃花的質量非常不錯哦。接下來，你可能會在工作場合結識令人欣賞的異性，可以多關注對方。要注意的是，不要把欣賞當喜歡哦。搞清楚自己的感覺再行動，以免陷入不必要的麻煩。

你的星座沒有上榜？怎麼辦？當然是——好好吃飯，早點睡覺，努力賺錢，讓自己過得好。氣場旺，自然會吸引好對象，可不要還沒脫單就先開始脫髮了。

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