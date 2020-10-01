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靠忙碌轉移注意力？這些命格越忙心越痛

聯合新聞網 / 科技紫微網
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【文‧科技紫微網

　

2020年真是個動盪的年份，好幾位名人離開了我們。雖說人生常有不如意的事，但是遇上傷心淚流、痛苦難過的時刻，如果不去化解那份傷痛，而選擇用忙碌來遺忘，心裡的結沒有解開，可能會造成更大的苦！科技紫微網今天要來分析，哪些命格遇到創傷時，容易作繭自縛，越忙心越痛？

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天機

你愛思考、勤分析，思慮周詳，卻也容易神經過敏，造成較重的心理壓力。當內心有創傷時，更是會陷入傷感中不能自拔，對很多事情都想不通。此時你會選擇用忙碌來麻痹自己，殊不知如此一來更像是在揉麻團，越忙心越亂，傷感不減反增。與其毫無頭緒地帶著感傷忙碌，不如什麼都不做，清空大腦和心靈，好好療傷之後，再自我重啟。

　

天梁

慈悲為懷、樂於奉獻的你，特別容易熱心過度，操心煩神。常常是心有千千結卻自我壓抑，結果弄到身心疲憊，難以修復。當內心有創傷時，你會鑽進課業、工作、或其他事務中，想用不停忙碌來試圖忘掉傷痛，卻往往事與願違，越忙心越累，傷痛絲毫未減，小心一夜白頭。唯有好好面對創傷，整理好再出發，才能迎來曙光。

　

七殺

古稱「孤剋之星」的七殺，性情孤傲，喜歡一個人往前衝，不在乎周圍人的眼光，自己的想法最重要，因此人生常遇波折。內心有創傷時，你常常不當一回事，放它自去，以為忙著忙著創傷就會好。然而事與願違，越忙，傷口越惡化。所以，切忌強裝堅強，傷心就痛快哭出來，用淚水好好洗淨傷悲，整理好心情再出發，前路才會更為光明。

　

天相

理性務實的你，看似冷靜平和，實則內心常常情緒翻騰，也有承受不住壓力的時候。當內心有創傷時，你外表冷淡，內心卻很容易想不開。但你不願好好面對，卻試圖用冷酷、忙碌來麻痹自己，希望傷痛快點走開，最後卻極易因為逃避不當，把自己憋出內傷來。想要處理這種情況，還得積極應對，不妨敞開心扉，向知心朋友傾訴，把心情一吐為快，傷口才能癒合。

　

遇上悲傷、不快的事情，用忙碌來轉移注意力，當然是人之常情。但是，在這漫漫人生中，很多時候還是要勇於面對心裡的傷，去消化它，而不是無視它，更不要獨自承受。收拾好心情的你，方能迎來雨過天晴的心境。

　

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