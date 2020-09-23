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10月生命靈數運勢分析：將甜美的過往記憶 在腦海中重新排序

聯合新聞網 / 文／巧巧老師
圖／stocksnap
圖／stocksnap

引用一數的指引做為十月的開端：）

.

將甜美的過往記憶，在腦海中重新排序，重回到最重要的位置裡，

那是你的選擇，也將是下一幕的人生光景。

生命靈數怎麼算？

以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據，

例如： 1988年08月08日生，

請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。

1+9+8+8+0+8+0+8=42

4+2=6，所以範例的生命靈數為6。

若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可，

Ex：1+0=1，依此類推。

就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢，

再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看，

綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！

圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供
圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

★生命靈數1

整體運勢：不能思考太多，只能專注於感受，然後行動的月份，如果你一不小心延伸了、把太支微末節的事放入考慮，並且將第一時間的直覺感受排到後面的話，那麼就會發現生活中有許多的殘局需要收拾，原本發展順暢的事，都會變得多所延遲，有額外的耗損，就請忠於內在直覺感受，選擇舒服的路走，會對生活較有幫助；人際的配合、財務的方案，都需要保持靈活，有過度浪費、情緒性消費的傾向，務必要讓自己的煩惱程度降到最低，先做到生活的減壓，才不會讓人際關係跟財務跟著往失控的方向去。

工作／學習狀況：跟團隊的協調狀態不佳，如果你是團隊型工作者，那麼在這個月將很難在一群人當中找到共識，大家各自為政，如果你還期待自己能當那個聚攏眾人的核心，那麼這段時間就會特別感到徒勞無功；比較好的辦法，是獨斷，因為大家有各種聲音，最後總有個人要做決定，而那個人就是你，別逃避當最後那個拍板的人，否則你原意的「公平、以和為貴」都會變成「都是你把事情一直拖，才會讓進度延遲」，依著心意跟直覺做事，在十月份，是比較能讓事業有進度的做法。

本月運勢利於個人工作者，只要不需要跟別人商量，你就能決定、自己做的，通常在這段時間只要注意自己不要瞻前顧後，忙著參考別人，自己做決定，就能有不錯的進度並且帶來收益。

愛情：單身者有新桃花、認識新朋友的機會，但得脫離原本的生活圈，多點奢侈的、享受的活動或消費，新的對象容易在這些享樂、享受、善待自己的場合出現，機會也多，若你平常生活實在沒有活水，那麼勢必得把握這段時間了，但也得注意這樣的場合，及這段時間，出現對象雖多，卻不是全都真心真意，拓展交友圈可以，但拓展之後拉長觀察期也是必要，別一頭就栽進去。

有伴侶者，另一半可能對你提出許多無理的要求，在感情上，務必多留點餘裕，無論是靈活的時間或金錢，因為這些要求很可能都是要花點錢、也要花時間才能解決的事；如果未能配合，那對方可能就會用更多不愉快的情緒、不配合、唱反調的方式來應對，所以如果有心，還是可以考慮先順著對方提出的要求回應，就能在當下創造雙方都愉快的相處經驗。時機的把握，第一時間迅速回應都很重要，別耽誤了時間，丟失了良機。

訊息指引：9＋Gentian

將甜美的過往記憶，在腦海中重新排序，重回到最重要的位置裡，

那是你的選擇，也將是下一幕的人生光景。

★生命靈數2

整體運勢：運勢上揚，但需要多一點判斷力，才能過濾掉不必要的雜訊跟謊言，尤其是在財務上有較大的支出，支出前、簽訂契約之前，務必得再三確認細節是否都注意到，別因為簡單而忘了多檢查幾次，快速的合約之中通常有不少問題，若能不要當場做決定，那就一定要多留幾天的審閱期，不要因為自己的壓迫感、急躁而妄動，因為那通常會為你帶來損失；除此之外，在財務上、人際上，只要有在好好應對，沒有敷衍或被情緒拖著衝動行事，通常就沒有問題，在各方面都會有正面的收穫。

工作／學習狀況：在專業上，仍有文字疏漏、混亂的問題存在，對於需要處理大量文字、閱讀工作者，會是比較辛苦，需要一一仔細核對的本週期，雖然混亂不斷，所幸最終都能化險為夷，其中的轉折跟心情上的驚擾，可能得多準備一點幽默感跟輕鬆，才能在闖關的時候也不感到太過低潮；轉折、一文多審、反覆確認（卻對不上）會在十月不斷出現，但若你能夠拿出足夠的耐心，就會因為這些細心被看見、被獎勵，帶來目前工作範圍以外的，多出的幸運，這些細心正巧是二號人的基本特質，只要你不要讓自己處於過於焦慮或神經質的狀態下，正常發揮，該點出的錯都能直指，那麼這段時間的幸運，便會穩穩的待在你口袋中。

愛情：單身者在尋覓伴侶上，得往新的地方去想像、開發，譬如說參加不同於以往性質的聚會，不再只是同溫層、舒適圈，而是真正的、會有許多不同人的社交場合，像是大型的聯誼就很符合這樣的條件設定，也就是如果你有意擺脫單身，就不能只是隨便跟朋友說一下、約一下那種「交待了事、我有做了哦！可是就沒有啊！」的態度，而是認真的對外傳遞「我就是要找新伴侶」的訊息，若是認真的態度，這段時間宇宙也會認真看待你的認真，不再漏看你的訂單。

有伴侶者，在關係中會有大量跟對方相處的時間，在這段較平常更緊密的相處過程裡，你將發現很多兩人觀念上不同的地方，這個發現可能讓二號人很想快點略過、假裝沒看到、蓋起來，但這實在是危險的動作，對你而言，讓你看到這些兩人的差異點，並不意味「感情出現危機」，而是「有更好的空間」，所以務必看到，就要說出來，別害怕提及自己真實的感受，或許會需要多次的說明才能懂沒錯，但只要說明了，就會讓雙方感情更融洽，這樣的改變有益無害，務必不能錯失表達的時機。

訊息指引：18＋Elm

過勞與壓迫急欲離開你的生命，請溫柔善待，別將自己逼得太緊，

一切的困頓總有盡，而現在正是那個等待許久的時機。

★生命靈數3

整體運勢：需要更多「願意討論」你才能感受到多一點十月份的善意，而非惡運。

本週期的三號人，容易被自己加諸給自己的限制，困在原地，不願意討論就是其中一個最明顯會帶來錯誤的動作，這段時間的突發狀況的確不少，被挑剔、被檢討，除了別人對你的，也有你對你自己的，因為預設了立場，所以感到處處受限，寸步難行，如果想讓這個月順轉，那麼單靠自己的力量是不實際的，建議三號人對外求援會是最快的道路，幸運就在其間，事實上，只要你願意開口，伴侶或是好友，可能就直接帶你看到盲點，甚至連原本以為要解決的問題，都不存在，若你沒有循此管道，可能得受困大半天都沒結果的事，只要轉換視角，都能迎刃而解。

工作／學習狀況：在專業上易被長官、業主挑剔，吹毛求疵，而三號人容易在這樣的循環當中，逐漸失去信心，只能跟著對方開出的劇情、條件走，一旦你開始應付這樣的循環，那時間就會更少，然後做得更差，更提不出解方，讓工作的進度停在原地；如果想避免這樣的局面發生，那麼你能做的，當然是在第一時間就不深入對方的劇本，你可以看懂對方在說什麼，但千萬得穩住自己的態度跟路線，這時候要保持清醒並不容易，你就會更需要隊友來幫你看清局勢，釐清問題、突破盲點。

對於團隊工作者，這將是你好好利用團體力量的時候，而對於獨立工作者而言，就會有點危險，就算你沒有可以理解你專業內容的伙伴可商討，至少也得跟伴侶好友試著多說點細節，就能協助你舒緩情緒、進而有辦法去把工作內容在減壓的狀態下做修正，上述的方式，就能為工作帶來最大效益，將負面、延遲的機率降到最低。

愛情：單身者，看看你對別人的挑剔，是否源自於你其實也是一樣的標準對待自己，對自己過於嚴苛，導致自我評價過低、或是因為嚴以律己，所以也看不得別人對自己太寬鬆所產生的憤怒，將是你斷桃花的主要原因；事實上這段時間是有機會遇到新對象的，或許你第一時間也會覺得可行，後面卻很容易因為上述的原因，不了了之，如果你積極的想尋找對象，那麼得先學會善待自己，並且不過度要求自己，讓自己舒適，才能展現親和、好相處的那面，讓桃花不只是花苞，有真的開花的機會。

有伴侶者，在關係中會感到另一半對你的關愛，但是對方卻常常用負面、苛責的言語展現，如果你感到不適，那這當然是需要跟對方好好談一談的問題，在談的過程中，或許你就會聽到對方主張「你也是這樣、你更過份」，那你就知道問題出在哪了，先別急著對自己有或沒有這樣說做結論，先聽聽對方說，再想想你是否真的經常這樣對待自己，也不小心用一樣的標準去要求對方。傾聽，並且調整，就是這個十月感情關係的主要功課。

訊息指引：3＋Mustard

那些不安，起伏不定，在此刻都需要被一一釐清，並排出你的生命，

那些焦慮從不該與你相伴，無論是長程或短期，

在丟掉它之前，需要你的准許，它們方能離去。

★生命靈數4

整體運勢：生活中的場景，多所混亂的十月，外在的物質世界、成就難有成就，平常最堅持的、覺得自己「就該那樣端著」的架子，如果你將自己的舒適感建立在這之上，那麼這段時間對你來說，就很難是順心愉快的，你會感到窘迫、不適，直到你願意放過自己，認清「那本來就是自己加諸給自己的，而非必要的，也沒有人在看」這個事實，你將能擺脫重擔，然後看到生活中還有很多更重要的面向，以及你為這個自我限制，到底付出多少不必要的成本。

運勢先低是必然，但能否後高，則得看你個人的選擇，若是仍無法擺脫自我限制，那就會讓生活及心情持續在低潮，雖然不會更差，都差不多，但無法更好是肯定的，這一輪的流運，也會努力不懈，直到你全都理解。

工作／學習狀況：在專業上得低下身段，懂得轉彎，你可以選擇先這麼做，或是等待命運「讓你這麼做」，或許你手邊已經有太多是本就負擔過多、撈過界、不屬於你該做的事，承接的當時，因為面子也好、因為他人的要求也好，沒有當下拒絕的，都會變成這段時間你需要「被終結」的東西，而這些終結，對四號人來說，當然是千百般的不願，因為在你的觀念中，這可能等同於自己沒有價值、沒做好、沒有盡責，但若你未能主動放下，那麼便會看到這些硬撐著，你希望完成的事，一一往崩毀之路前進，當然這些扣分，最終都會算在你的頭上。

所以一開始說的「低下身段」倒不是要你去求誰，若要說到求誰，可能就是求自己放過自己吧！當你願意放過自己，丟開那些原本不該你的工作時，便能在專業上畫出安全界線，不再過勞，而將專注力還給生活中被侵佔的那些部份。

愛情：單身者在十月份只能先求獨善其身，讓自己的生活先擺脫掉多餘承擔、不屬於你的任務，才能有空，先有空，才能好好生活，然後在生活中看到發展感情的可能性；當你沒留時間給自己、沒有喘息空間，獨身到終老，也是很合理的事情，並且，該從「我很忙」中早點出來，看看自己是「假裝自己很忙」，還是真的很忙，通常那些忙碌，都是你懼於面對情感的藉口，你得先能看見自己對自己的敷衍跟欺騙，下一步，才會離脫離單身近一點。

有伴侶者在關係中，若你總是摀住耳、遮住眼，假裝問題不存在，並且不打算做出任何主動改變，那麼伴侶就會持續的名存實亡，就算有，也只是掛在帳上，沒有任何實質意義，且隨時會終結；流運是持續且科學的，流運不會無中生有，一定是因為你做了A，所以得到A，這麼簡單的道理，所以若四號人在上半年，就已經對上述的狀況做出改善，在這段時間就會覺得上面這段陳述「那是幾個月前的事」，如果你的心得是這個，也請讓改變持續發生，便能讓正面的、被滋養的情感關係穩定發展，在十月份，直到年底，你都會看到伴侶給你相當溫暖的支持跟回饋，「一切都是值得的」，我想願意改變的你，會這麼對自己說著。

訊息指引：12＋Pine

別用那些不重要的標籤貼住你，擋住前行的唯一路徑，

比起責怪自己，總有更需要做的事情，

不是思考也不是言語，是邁開步伐前進。

★生命靈數5

整體運勢：思考混亂，不易平靜的本週期，這些混亂通常來自於你的「想待在現況、即便很爛也不想做改變」，你會看到目前習慣的生活境況，已經越來越難待、難繼續，無論是財務上、或是人際關係上，想走老路都走不了，這些「習慣但不舒服的路線」一一死去，如果你只將焦點著眼於此，那當然就只會更混亂、更無路可走；但事實上，除了原路，卻還有很多被你刻意擱置跟忽略的可能性，這部份正變得越來越明顯，所以若你此刻仍感到受困，去看看你幫自己找很多藉口，說「這不可能」的是些什麼吧！優先從這些去嘗試，別急著排斥，你會發現這些排斥、看似危機重重的事，只是你不習慣，而不是真的會帶來危險，留在原地才會。

工作／學習狀況：在專業上，需要承擔重任，無論是你想要在組織公司內獨挑大樑，或是你想要直接自己開創屬於自己的事業，這段時間都是絕佳機會，當然若你不主動，命運也會直接且一再的讓你看見，該轉換路線、視角、態度，是往上拉升的時候，既然正面提示的你忽略，那麼就會用負面的方法來讓你不得不看見，若你選擇舊有的做法跟選項，就會發現與人溝通不順、不協調、難以達成協議等困難一一出現，越來越多，直到你棄械投降為止；簡言之，是該往上爬了，如果你痛苦，一定是因為想偷懶停在原地，只做熟悉的事，只要你能看清楚現在該做的是什麼，那麼就不會被這一波流運給為難到。

愛情：單身者在找尋新對象上，需要更主動、有主見，比起被動的被選擇，你需要不預設立場，先只問自己想要什麼，別總用「沒有機會、這樣的人不會喜歡我，所以我選XXXX」來搪塞自己，而是讓自己先能釐清真的喜歡的是什麼，然後願意主動接觸，創造機會，先不消極的面對，丟掉預設立場，靈活與開放的態度，才能為感情生活帶來春天。

有伴侶者在關係中，跟對方似乎少了很多的情感交流，雖然持續相處、生活著，卻很少論及自己的感受，這段時間若你感到感情有些乏味，不如引導對方跟你一起，多談論自身的感受開始，這會讓原本在本週期有點卡住，難以前進的兩人關係，找到突破點，這樣的交流，也可以讓你的情緒安定，讓感情生活成為你的最佳後援，而不是讓你生活更疲憊的絆腳石。

訊息指引：4＋Cerato

別忽略直覺，向外尋求別人為自己決定，那從不是好決定，

你得學會信任自己，懂得將那些痛苦的，第一時間丟出你的生命。

★生命靈數6

整體運勢：十月份的運勢看漲，在各方面都能有所斬獲、有晉升的機會之外，溝通也都是順暢的，唯有自己的方向需要抓穩，因為多頭的利多，可能會讓你想什麼都做，並且誤會自己可以同時握住那麼多條線，卻不混亂，這樣的期待過大，就會有些不切實際，運勢本身雖好，但事實上你得認清你就只有一個人，一天也只有24小時，在時間跟精力有限的狀態下，還是得做出先後排序的，當有了優先排序，再來談深耕，然後才是將幸運引進門，前面的鋪排工作對你而言會是本月最重要的事，請務必想好再行動，勿被多線的發展迷惑，做出不切實際的妄想，逐夢得先踏實，認清楚，幸運女神就會站到你身邊來。

工作／學習狀況：在專業上有技能得到認可，進而工作量增加、得到加薪、晉升或被委以重任的機會，除了業務量增加所帶來的收入、成就感之外，對六號人來說，更是一個適合把平日儲備的能力都拿出來的時機，除了眼前公司或業主交辦的任務，你更可以提出分支或延伸方案，或許不需有直接關聯，被眼前觸發的靈感，都可以提出，這段時間這樣的提案將比平日更有機會被考慮、採納；比起被動的聽指令，若能比平日多加一點主導、自己的意見，會為自己的工作表現增添亮點。

唯一比較需要提防的，就是這樣正面的表現，也會帶來一些想麻煩你的人，適時的往外推、畫出界線是必要的，在要求不成時，對方可能也會說些難聽話來造成你的心理負擔，切勿因此動搖界線，只要能先做好心理準備，就能輕鬆的應對。

愛情：單身者桃花朵朵開，在平日的業務往來、日常生活中就會出現，至少大家會比平常對你更友善一些，而你就可以在這些友善的互動中，看到新的機會，或延伸出新的社交圈，這些都將有利於你開展出新的交往契機，但當中依然就像第一段所述的氣氛「雖然好運，但需要挑選、剔除掉不適合的」，所以在這段時間也會出現過度熱情的人，若無法在第一時間讓你感到安適，那麼就得畫出界線、適時往外推，才不易造成後續生活的麻煩。

有伴侶者，在關係中能感到對方溫暖踏實的照顧，無微不至，一切狀態良好而穩定，不過你也要注意，一方面對方是真心給出這些照顧沒錯，但卻不是你可以理所當然、沒有回應就帶過，通常對方在這麼做的時候，也期待你能給出更多的認同、鼓勵，這些無微不至的出現，通常也是對方在釋放「你再多看看我吧」的訊號，請六號人可別只顧著享受，而忘了給出感謝，就算只是口頭也無妨，可別連嘴上稱讚都做不到，那很快你就會發現，這一切溫暖或許平價，卻不是無償，重點要畫對，這個月的感情生活，對你就會是純然的加分題。

訊息指引：7＋Chestnut Bud

堅定往一處飛去，你無法分散至多重的路徑，

得清晰理解自己要前往的目的地，反覆告訴自己並讓腳步與思考方向合一。

★生命靈數7

整體運勢：需要堅定個人信念，成為自己穩定的支持者，才能不被外在環境動搖的十月，外來的雜音多，每個人都想給你一點意見，你也無可避免的會聽到，然後產生許多自我懷疑跟批判，所以十月行前的準備，就是「我可以聽，但我沒有要相信，我相信我自己」

對七號人來說，上面這句應該是要好好的寫下來貼在額頭上，避免任何妥協、討好他人的行為，這段時間做出過份要求的人，會比平日來得更多、更明目張膽跟荒唐，也可能帶著包裹糖衣的毒藥上門，無論如何都是守成為宜，寧可靠自己也不要欠人情，免費的最貴，後面會很難還。

工作／學習狀況：在專業上，也會有許多想對你下指導棋的人，如果你乖乖的照單全收，那這個月就會有收拾不完的麻煩等著你，所有的好話壞話，聽聽就好，關上耳朵專心做好自己想做的，是本週期保有安穩工作現況的最高指南，在一片雜音跟險境中，如果你能抵擋外來的（無用）建議，那麼就可以有餘力看見適合自己的發展機會、突破現有工作盲點的方法、或是乍現的靈光，都會在你幫自己隔出防火牆之後，像沙漠中乍現的玫瑰，突然的綻放，所以無論如何都得先幫自己在心理上隔出無菌的空間，安定的、堅實的等待你想要的，先信任，然後夢想會跟著得以實現。

愛情：單身者在追求新關係上，若想突破，就得放掉「先求有、再求好」的茍且心態，你得只看著那個最想要的、不能隨便就想快點解決現況，想「先這樣就好」，先這樣就好，但其實你知道一點也不好的選項，這個月倒是很多，對應到第一段所說的雜音，這就是你找到好對象中的「雜音」，你得先能關掉雜訊，然後眼前才能出現清晰的風景。

有伴侶者一樣會面臨界線的挑戰，另一半的情緒不佳、沒有自信跟安全感這把火，會延燒到你身上來；除了直接表現的沒自信之外，或許你更直接感受到的，是完全的反向，你可能會對我說「他很強勢好嗎，根本不是沒自信啊」但這些過份反向發展的背面，經常就是沒有自信，所以才裝出的強勢，如果你希望可以讓關係穩定，那麼順著對方、只先求眼前無事太平的方法，顯然不適用，你得踩穩自己的立場，並且同理對方，說出你看到的真實，直球式的溝通法，才是停止對方無盡索求、自己無盡配合的根本之道。

如果你處理的方向正確，那就會看到感情中的生機，而非困境。

訊息指引：25＋Sweet Chestnut

所有的恐懼，都只源自於這些嘗試從未出現於你的生命，

但未曾出現過的，並不等同於危機，它是另一條轉往光明的路徑。

★生命靈數8

整體運勢：本週期外來的人事較難應付，需要適度煞車，保留判斷跟思考空間，也需要多看、多聽、多收集資訊再下決定，一切生變的機率高於日常，對於「無法等，現在就得決定」的選項，多屬無用，放棄也不可惜，只為自己保留「最想要、最有益」的，即便那不是當下就已經存在的選項；溝通不順暢，經常有雞同鴨講、你說東對方卻一直困在西的狀況發生，需要多點耐性，很多話不必聽進心理去，當成笑話就可以，這樣的無為跟看淡，會讓你的十月份輕鬆許多。

工作／學習狀況：在專業上得應付不少麻煩的人際關係，以及對外說明反覆出錯、對方聽不懂的問題，就得耗去八號人不少的時間跟精力，但這樣的聽不動，通常源自於雙方要的，本來就不是同一個東西，所以再多說明恐怕都難以找到共識達成協議，比起忙著溝通，更好的方式可能是先做好基本傳達，然後其他東西先做出來、成為既成的事實再說；

本週期的溝通無效，很可能是來自於業主或長官，一開始就無法想像你說的事情所致，若能先交出一些肉眼可見的成果，會有利於工作進度的落實、開展，並能幫你建立光由口說無法達成的雙方共識，先行動，再討論，就能把前段說的反覆出錯、無效討論的問題盡可能的排除。

愛情：單身者在尋覓新伴侶上，很難找到合適的對象，但應酬或聚會倒是滿多，只是在這些紛亂、吵鬧的場合裡，不易深談、也不易有正確的人出現，所以在本階段，若想拓展點社交也無妨，但目的性別太高，不抱期待，看淡就能享受當下社交的美好；若說到單純交友，那這段時間的運勢倒是滿強旺的，就算當下遇見有點感覺的對象，也宜多拉長時間觀察，就會在發現更多之後，退回朋友的階段了。

有伴侶者在關係中，對方容易對你有誤解，聽錯、或多聽多延伸了你話裡的意思，所以在傳達上務必精準，也得同時避免花俏、迂迴、一語雙關、自以為幽默的表達方式，這些都可能為關係投下不穩定因素，帶來爭吵；多想一點、直接了當的說話方式，較能安撫伴侶的心。

這段時間另一半的情緒不佳，很可能需要的只是你多關心、多陪伴，贅言不如少言，用行動取代空話，對於雙方感情會更有益。

訊息指引：22＋Impatiens

時間是謊，且別急、且慢行，且依隨自己的心，

不急不徐時的決定，才能稱得上是恰當的決定。

★生命靈數9

整體運勢：在容易產生自我懷疑的本週期，九號人更需要穩住自己的心，才不會被眼前的混亂所困住，而忽略了真相，在多數局勢仍不明朗、走貶的本週期，多數人的運勢很難不被捲入，聽到一些雜音以外，當你看著眼前的混亂，也很難不開始懷疑起自己，是否將成為其中一員？

但請相信，也是這樣的擔心，所以你被捲入的程度算低，只要你不主動涉入，並且能保持覺察、不隨之起舞，該做什麼，你若都能問心無愧的都有做到，那麼在這段時間的運勢雖無大好，卻能持平；持平得夠好之餘，也可能創造出隨機、額外的好運，來為本週期增添顏色。

工作／學習狀況：在專業上能夠在一片低迷當中，殺出重圍，可以主導局面，並且在自己主導的狀態下，穩定踏實的成長，當中較大的風險，來自於上述的根本問題，「你是否足夠清醒、穩定、能夠自我信任且放鬆」，如果都可以，那麼這段時間外在局勢的混亂，便與你無關，相反的，你將是這一波的受益者，在混亂當中被洗出原本位置的人們，勢必也會同樣釋出機會空缺，這些空缺，當然得夠清醒的人才看得見，所以如果想抓住美好的機運、射中靶心，那麼就得放鬆、忘掉低迷、路線堅定，無論是配合的對象、夢想跟各種跟職業有關的自我實現，都會在這一波混亂洗牌中，重新排序，就請九號人們整好心情，靜待出手的時機。

愛情：單身者，這段時間出現的對象，恐怕不是你看得上眼的，所以就只管做好自己的事，調整心情去面對生活中的其它部份，當你不把焦點放在這裡的時候，反而會創造出空缺，讓對的對象以一種意外的方式，突然被你發現；說是發現，則是因為這個人應該已在日常生活中，只是不明顯，或是關係平常比較制式、嚴肅、被某些框架框住，但當你放鬆、隨性的面對時，便是去除框架的好機會，你才能看見，原來對方就在那裡。

有伴侶者，在關係中也建議無為，順流就是最好的方向，本週期將看到伴侶各種的自我受限、困住、自說自話，到一個你覺得不可思議，再也沒辦法理會的程度，即便你沒能做到主動的無為且放下，局勢也會逼得你無為且放下的，無論是對方遲遲沒改的缺點，或你對關係中有任何的不滿，暫且如此，當你退魁觀察者的位置，伴侶就得自己面對並處理這些失控，然後進一步，才是對方做出修正，帶感情發展進入下個階段，需要你更多的放手不控制。

訊息指引：19＋Oak

得先堅定的固守，並確認你就是自己，不是他們說的，其他的，任何一種，

遠離他人的期待，別把別人的，誤以為是你自己，

然後你將綻放，在適宜、溫暖，風光明媚的土地。

生命靈數

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2020不平靜，除了新冠肺炎疫情仍未平息外，有許多國內外名人也在今年離開人世，讓人感到人世間無常，心情也是相當的鬱卒，眼看著9月也要進入尾聲，很多人都希望接下來10月開始運勢可以好轉，命理師艾菲爾老師近日在節目透露，10月10日天空中會出現「魔鬼大十字」星象，恐怕接下來整個月份還是會出現天災人禍，呼籲民眾要謹慎行事，對生活周遭多留心。

踩人往上爬！最「忘恩負義」4大星座　雙魚、天秤上榜

無論在什麼樣的環境，都會遇到不一樣個性的人，在與人相處時，各種個性都有，直腸子、心直口快等，但要為人真誠相待，就必須不耍...

震撼2020！唐綺陽再警示「9、10月注意」 一切沒有轉圜餘地

2020年初，新冠肺炎疫情蔓燒全球，好幾位國際知名人士、台灣名人也接連逝世，而藝人小鬼黃鴻升猝逝的消息也震驚台灣演藝圈，大家對於生命無常的感觸更是直上心頭。星座專家「國師」唐綺陽昨（17日）晚就在臉書上開直播透露，9、10月更須注意，一切沒有轉圜的餘地。

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

在房子裡，老鼠突遇貓咪！你覺得接下來這兩隻動物會發生什麼事呢？答案會表現出你的同情心，究竟會如何發揮。

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