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否極泰來！下半年財富爆棚的5星座 第1名人緣財運雙雙上升

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pixabay
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經過2020年上半年許多重大事件發生後，每個人面對自己的未來方向以及投資等等難免都覺得充滿了不確定性，尤其全球正經歷著新冠肺炎疫情影響，大家都很想知道自己的財運狀況，加上現在全球局勢動盪不穩定，相信大家都很好奇自己接下來是否可以否極泰來，迎接好的運勢喔，那我們就來跟著小孟老師一起看看下半年財富爆棚的五個星座吧！

第五名-雙魚座

雙魚座下半年人氣攀升紅不讓，財運與事業發展越來越旺，接案從事業務相關工作的人更是接案接到手軟，應接不完，在工作運勢上面更有可能出現財力渾厚的人想要一起合作，如果可以的話應該要好好把握機會，讓自己在事業上打拼出一番新風貌喔！業務方面運勢順利，事半功倍，只要好好努力可以累積出不錯的財富，屬於穩扎穩打型的喔！人際關係容易因為業績亮眼遭受嫉妒，因此建議保持謙虛，切勿得意忘形毀運喔！

第四名-牡羊座

牡羊座下半年天王星逆行在財帛宮，只要好好調整上半年的投資方向，接下來下半年的財富狀況可以用暴富來形容喔！工作運勢方面牡羊座下半年將一掃上半年的不順遂及小人天敵，接下來運勢高漲，工作表現穩如泰山容易被貴人提拔，衝出一片亮眼成績！建議下半年可以好好佈局自己的人脈關係，有機會因為結交到新的一群朋友而拓展出額外的事業機會，多多把握下半年的投資消息及可靠人際關係，為自己創造有利的賺錢時機喔！

第三名-巨蟹座

巨蟹座下半年運勢容易成為長官及老闆眼中的紅人，會受到上司的重視及提攜，只要在此時此刻好好把握機會做好自己的分內工作，並且加強自己職業專長，就將成為職場上的賺錢先鋒！實力搭配過往經驗將可大賺一筆，只要巨蟹座在下半年好好在事業上展現強烈企圖心，就容易受到主管肯定與提拔，好運連連是別人都望塵莫及的，因此建議巨蟹座下半年格局要放大，好好建立自己的人際網以及維繫與主管之間的好交情，加上努力工作將為你帶來莫大的收益喔！

第二名-射手座

射手座下半年火星落入第五宮，因此個人展現爆棚，在人際關係上將吸引到非常多貴人相助及友誼支持，可說是好人緣爆發帶來好財運的巔峰狀態！不同於上面的星座，射手座下半年將如同哆啦A夢任意門般不斷穿越，獲得賺大錢的好機會還有各路貴人出現，建議好好利用這段時間穩固這些貴人，往後將會對自己的事業有極大的幫助，可以好好發揮自己的潛能及創意，再加上偏財運佳，下半年好好挑戰一下自己，可以為自己帶來巨大的財富收穫喔！

第一名-摩羯座

下半年就屬魔羯座財運最吃香，人緣與財運雙雙上升爆發，就算想要低調都擋不住鋒芒，財運與工作方面紛紛有好的合作機會靠攏，會因為個人才華及工作表現備受肯定和打開賺錢時機，桃花方面還可能出現金錢桃花，有助於你的事業發展，追求者各個相當有實力，渾厚的財力可能都能讓你少奮鬥個2、30年喔！建議魔羯座下半年可以好好與自己的人際關係扎根，把自己專注的心放在可以好好經營的人事物上，對你會有很大的幫助喔！

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

工作運 偏財運 運勢 星座 星座運勢

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