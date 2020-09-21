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心理測驗／一張圖猜筆記本還是櫥櫃？ 測你對未來的熱情指數

聯合新聞網 / 綜合報導
圖片來源／ingimage
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明明希望能往前邁進，但總感到力不從心，現實老是在原地打轉嗎？近日日本網站「DRESS」便分享了一則心理測驗，透過判讀一張幾何圖形，便可得知你對未來的熱情指數。

請問下列圖形，你認為它是什麼？

透過判讀這張圖片，可以分析自己未來的熱情指數。圖片擷取自DRESS
透過判讀這張圖片，可以分析自己未來的熱情指數。圖片擷取自DRESS

A 筆記本

B 橫放著的四方形布丁

C 櫥櫃

D 門

選擇A筆記本的你，對未來的熱情指數為30%。筆記本象徵著自我分析。你對於未來該如何前進懷抱著不安，因此你該先嘗試的，是站在客觀立場，分析自己的過去。不是要你糾結於那些過錯和創傷，而是找出真正讓你開心的事情，那便會是指引你理想未來的線索。

選擇B橫放著的四方形布丁，對未來的熱情指數為90%。布丁象徵著願望，看成布丁的你，顯然是個樂觀的人，對於將來總抱持著期待。只不過，當偶爾碰上棘手難關時，你也有將事情丟給他人的壞習慣。不如試著強化自己實力，將你所擁有的那份樂觀，更添加一分根據。

選擇C櫥櫃的你，對未來的熱情指數為50%。櫥櫃象徵隱藏的感情。你或許想處理眼前的問題，但內心又抱持著疑慮，深怕一切徒勞無功。這樣的你，內心其實可能隱藏著巨大的才華而不自知。試著先想像自己最初的可能，把不安要素通通整理出來，設想對策前進為佳。

選擇D門的你，對未來的熱情指數為70%。門象徵著意識與無意識的境界線。你對自己的成長相當有感，不過當機遇造訪時，你也會對自己的改變抱持著一絲恐懼。建議你可更加接受你的變化，畢竟想法隨著個人成長與環境改變在所難免。接納過去的一切，迎接成長的新自己，一定可以開創美好的未來。

心理測驗 日本

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