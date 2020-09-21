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唐綺陽星座運勢週報：多事之秋到！雙子花錢冷靜 射手當心意外
【唐綺陽星座運勢週報9/21-9/27】
重要星象：太陽進天秤，水星在天秤衝刺，天秤群星觸動T-square，金火和諧相位
太陽進天秤，步入多事之秋，合作、婚姻、協商、外交等事務，開始付諸執行，情勢越趨明朗，開始朝某個方向推進。水星在天秤衝刺，9月27日水星進天蠍，討論利益相關問題，事業將展開新局面。天秤群星觸動T-square，容易與人發生爭執，受到對方攻擊而團結抵抗，展開各種結盟影響大局。金火和諧相位，一見鍾情機會多，才華易被看見，應主動展現自己。
工作注意：天秤、天蠍、魔羯、水瓶
天秤：好的新方案，可以嘗試看看
天蠍：有想法就要堅持執行下去
魔羯：廣納雅言，便能夠更上一層樓
水瓶：應多做協商，別只顧著忙自己的
桃花注意：巨蟹、獅子、處女、雙魚
巨蟹：有職場戀情機會，不妨注意一下
獅子：多和熟悉的人一起，讓彼此更有默契
處女：有受阻礙的感覺，應試著自我突破
雙魚：追求更高遠的目標，達陣機率高
財運注意：白羊、雙子
白羊：手頭有點緊，該省就要省
雙子：花錢要冷靜，千萬不要衝動
健康注意：金牛、射手
金牛：注意周遭環境，當心傳染疾病
射手：當心意外狀況，或是做健康檢查
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