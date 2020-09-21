唐綺陽星座運勢週報：多事之秋到！雙子花錢冷靜 射手當心意外

周華健朋友的歌詞：「朋友一生一起走那些日子不再有⋯」，在六、七年級生的心中，似乎還記得畢業時的畫面。雖然人類是群居動物，但拜科技日新月異所賜，方便御宅族的外送服務，是否也將人與人的距離拉遠了呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！你害怕沒朋友指數有多高？

2020-09-18 09:39