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每日星座運勢／處女多才多藝受關注 財運先難後易

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
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2020-09-30

牡羊座

愛情運走高的一天。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人一句暖心的話、一份小禮物就能哄得戀人笑容滿面，而且對你加倍的體貼；單身者別待在家中，易錯過良緣。與朋友在一起時，千萬別擺排場，錢財會很快流失，打腫臉充胖子的事情不做也罷。

愛情運：★★★★☆

單身者要勇敢、增強行動力，積極尋求親友的幫助，可加速愛情的到來。

事業運：★★★☆☆

面對紛繁、冗雜的事務，會讓你身心疲憊，感覺難於應付。只有合理安排現有的人力資源，發揮團隊合作精神，才能有所突破。

財運：★★☆☆☆

花錢容易賺錢難的一天，想賺錢就得辛苦奔波，不畏辛勞，苦力勞動者可小有進帳。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00大理石灰

開運方位：西南方向

金牛座

今天是儲備能量的好日子。

整體運：★★★★☆

單身者沒有什麼很好的桃花運，有伴者不妨帶著另一半在外面散散步，體會一下老夫老妻的感覺。工作中的事多與前輩深入溝通，會發現自己的諸多不足，加以改正後則受益匪淺。適合交友，生活再忙碌也不能放棄與朋友們交流。

愛情運：★★★☆☆

熱情如火，宜約會。有利邀請心上人去飽餐一頓，彼此都會有心滿意足的喜悅喔。

事業運：★★★★☆

心境豁然開朗，很有活力與衝勁，工作進度有超前的趨勢。

財運：★★★★☆

財運不錯，可以把一部分資金投入到自己熟悉的領域中，容易有豐厚的回報喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00朝霞紅

開運方位：正西方向

雙子座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

事業運：★★★☆☆

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

財運：★★☆☆☆

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-22:00可可棕

開運方位：西北方向

巨蟹座

留意自己的言行舉止，以免惹來是非。

整體運：★☆☆☆☆

財運弱，在與人合作時易因口氣不佳、不近情理而受到排擠的可能性大，求財不易。對伴侶少說挑剔、埋怨的話，才可避免發生紛爭；工作態度較被動，工作進展較慢，擺正態度才能看到成效。

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重了！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多來自於上司客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★☆☆☆

必須先評估一下自己的實力，拿出老本投資可不是明智之舉。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00深海藍

開運方位：西北方向

獅子座

愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

整體運：★★☆☆☆

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

愛情運：★★★★☆

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

事業運：★★☆☆☆

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

財運：★★☆☆☆

投資宜多方考量，以免因小失大。

貴人星座：金牛座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00可可棕

開運方位：東北方向

處女座

今天是你的大晴天，出去放鬆一下吧！

整體運：★★★★★

一切都進展得非常順利，工作能力強，選擇適合自己的方式，會讓你的事業更上一層樓。將他對你的好想得理所當然，又忽視對他的關心，這樣自私的想法會讓對方很受傷哦！

愛情運：★★★★★

外緣相當的好，很適合出門去談戀愛。

事業運：★★★★☆

多才多藝讓你倍受關注，今日在職場中可憑藉才藝表現而獲得讚賞與重視。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找找老朋友或親人商量吧！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00蘋果綠

開運方位：正北方向

天秤座

順心的一天，循序漸進就會有收穫。

整體運：★★★★☆

單身者接觸異性的機會增多，使你有些眼花繚亂，抑制不住內心的喜悅。工作上的財運普通，認真努力則有機會獲得額外的獎勵。財運不錯，先前投資有收網機會，切記不可過於貪心。

愛情運：★★★★☆

今日你們的戀情如茶水般平平淡淡。如果想要增加一點新鮮感，可以製造一些小驚喜，能獲得不錯的效果。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，一分耕耘有一分收穫。今日重點在於溝通協調，不妨趁今天重新聯繫、拜訪許久不見的客戶。

財運：★★★☆☆

財運普通，出門玩樂特別容易把錢花光光。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00朝霞紅

開運方位：西北方向

天蠍座

與人合作會讓你收穫良多。

整體運：★★★☆☆

太過敏感，喜歡疑神疑鬼，對戀人的言行胡亂猜忌，極易引起對方的不滿，小心感情出現裂痕。工作上適合團隊合作，特別是男女搭配的組合，能很迅速地完成作業。多與人互動，參加聚會易從中獲取商機。

愛情運：★★☆☆☆

情緒有點不穩定，也有點像小孩子般的無助，想要被呵護…。怎麼辦呢？快裝無辜、搏取同情！

事業運：★★★☆☆

會遇到一些困難，但別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係能輕鬆解決問題。

財運：★★★★☆

打麻將有如神助般的連莊，買公益彩券有機會獲得獎金。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-16:00乳酪白

開運方位：東北方向

射手座

節省一點，消費要注意合理性。

整體運：★★★☆☆

感情非常穩定，另一半在你的建議下工作會有不錯的進展，愛情有了相知的昇華。財運欠佳，容易動輒得咎，還是休息一下為妙。工作流於平淡，有點提不起精神，難有變化。

愛情運：★★★★☆

愛情運頗佳，單身者有機會遇到不錯的對象，戀愛的感覺濃烈。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，工作上讓你有種難以向前的感覺。先別急著往前衝，調整步伐多思考。

財運：★★☆☆☆

金錢上有小麻煩，例如：殺價不成功，進帳延遲等等！但不至於有大礙。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-10:00秋葵綠

開運方位：正西方向

摩羯座

遇到問題越早解決越好。

整體運：★★★☆☆

你有多久沒向愛人說過「我愛你」三個字了？雖然感情不會因為這三個字而變得有多美好，但他很想聽；工作中遇到問題別藏著，越是嚴重的事就越要及時向上級反映、向同事尋求幫助，不然等事情更加嚴重時再說所受的責罰會更加嚴重；身體感到不適時千萬別大意，以免更加嚴重。

愛情運：★★★☆☆

戀人之間偶爾會有小衝突，但吵過之後很快就能和好如初，感情進展穩定。

事業運：★★☆☆☆

跟同事間要多些互動，人際關係才不會下滑。

財運：★★★☆☆

花錢如流水，但很開心。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：15:00-16:00水鑽藍

開運方位：西南方向

水瓶座

切忌因嫉妒而迷失方向。

整體運：★★☆☆☆

單身者易受他人影響而放棄對愛情的追求。沒有好的投資方案前，切忌盲目行動，以免造成難以挽回的損失。同事們的好評讓你體會到前所未有的成就感，令你信心倍增。

愛情運：★★☆☆☆

有什麼委屈都可以向另一半傾訴，可望獲得對方的安慰與關心。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，如果工作中過於爭強好勝，易引起同事反感，需要時常提醒自己收斂些才好。

財運：★★☆☆☆

盲目的投資與浪費讓錢溜得很快唷！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：04:00-06:00香吉士黃

開運方位：正北方向

雙魚座

謙虛地向你的對手學習。

整體運：★★★★☆

今天的工作容易獲得來自老闆的助力，對本業工作富有興致的你易贏得晉升的機會；謙虛地向對手學習，會讓你在事業中戰無不勝；已婚者的戀情容易陷入冷卻狀態，多多溝通會讓雙方重溫婚前的幸福。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富日，無論是你主動還是他主動都行，畢竟創造新鮮感是很重要的。

事業運：★★★★☆

工作上會出現新局面，正是積極進取、發揮專長的時機，遇到問題多與上司溝通。

財運：★★★☆☆

今日財運好壞參半，有進有出。特別要注意因外力的煽動干擾、情緒不穩定所造成的破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：18:00-20:00湖水綠

開運方位：正北方向



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每日星座運勢

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