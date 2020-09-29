快訊

法網／搶7守護勝利 謝淑薇闖過女單頭關

每日星座運勢／雙子易得到異性關心 注意把握感情

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-09-29

牡羊座

壓力過大，讓你的情緒有些低沉。

整體運：★★☆☆☆

今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利的項目，其實很可能只是鏡花水月。今天會碰到些意外事件，造成錢財損失，出門在外盡量小心。

愛情運：★★☆☆☆

異性緣較弱，單身者少想戀愛的事，有時間獨自到自己喜歡的地方玩樂，會很有收穫。

事業運：★★☆☆☆

想法頗多，並且藏不住話，但在工作會議中就應把握重點，要知道言多必失，以免給上司留下不好的印象。

財運：★★★☆☆

投資股票時往往在觀望的過程中錯失良機。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00橄欖綠

開運方位：正東方向

金牛座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00象牙白

開運方位：西南方向

雙子座

要懂得珍惜眼前人。

整體運：★☆☆☆☆

風水輪流轉，今天另一半對你可沒那麼有耐心，要注意收斂自己的脾氣。欲購買基金者今天還是先以分析為主的好，貿然投入會有虧損；與同事溝通略欠圓融，易發生摩擦，切記要慎言慎行。

愛情運：★★☆☆☆

桃花多，容易得到異性關心。注意把握自己的感情，該拒絕時別拖拉，以免惹來感情苦惱。

事業運：★☆☆☆☆

工作忙碌，但勞而無功機率高。還是乖乖聽命行事較妥當，凡事耐著性子來運作。

財運：★☆☆☆☆

金錢上缺乏計劃，魯莽行事之下容易導致虧損，莫在此日有衝動性的金錢活動或消費行為。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

上進心強烈，對事物充滿好奇心。

整體運：★★★★☆

若想感情進一步升溫，為另一半製造一些驚喜是不錯的選擇。事業運走強，創意的點子實際運用時，易產生意想不到的出色效果。財運高漲，理財上用一套與眾不同的方案，也是帶來好運的方式。

愛情運：★★★☆☆

雙方的關係有點緊張，口角一觸即發；少說兩句，免得後果不堪設想！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑，提高辦事效率。

財運：★★★★☆

得財順心，財源不錯，雖然都是小財，但有總比沒有好哇！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00萊姆黃

開運方位：西南方向

獅子座

好運離你稍遠。

整體運：★★★☆☆

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

事業運：★★☆☆☆

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

財運：★★★☆☆

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00橄欖綠

開運方位：正南方向

處女座

心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

整體運：★★★★☆

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

愛情運：★★★★★

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

財運：★★★☆☆

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00可可棕

開運方位：西北方向

天秤座

外在助力強，需要有所表示。

整體運：★★★☆☆

今天工作時會接觸到新的任務，不必擔心，多查閱相關的書籍和資料，會有意外收獲。遇到難題易獲得他人的幫助，讓你的自信心不斷增強。戀愛中的人感情進展平順，多為對方著想，戀情才會長久而甜蜜。

愛情運：★★★☆☆

有伴侶者出門應酬帶上另一半，讓對方參與你的社交活動，有助提升戀情。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，忙碌中難免會稍顯心浮氣躁，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

財運：★★★☆☆

當財運出現問題時，不妨暗中向長輩求助，容易獲得支援及協助唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：04:00-06:00蘑菇灰

開運方位：正北方向

天蠍座

多進行心靈交流，可讓內心充實。

整體運：★★★★☆

今天與志同道合的朋友在一起溝通，會有惺惺相惜的感覺，內心愉悅。工作上與同事之間的配合有默契，喝彩聲連連。愛情方面有機會收到心儀對象的邀約，相互碰撞出激情的機率高。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順呢，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運頗優，是有始有終、行動力旺盛的一天。有良好的工作態度，必能帶動良好的績效。

財運：★★★☆☆

不宜與人合夥投資，有閒錢可考慮定存或購買基金、保險等，穩中求利為上策。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-06:00珠貝白

開運方位：正東方向

射手座

心思敏銳，觀察力強。

整體運：★★☆☆☆

今天很懂得察言觀色，容易看穿別人的心思，有利業務洽商、與上司溝通協調等工作。別輕易答應伴侶的要求，很難兌現自己的諾言。在與朋友交往時，大方慷慨的表現能有效促進彼此的關係。

愛情運：★★★☆☆

很久沒與另一半看電影、散步了吧？今日就是與另一半浪漫的好時機，讓激情燃燒起來吧！

事業運：★★★☆☆

如果有新的工作機會，應有自己的選擇，別害怕改變，有時候冒個險才不會受侷限。

財運：★★☆☆☆

財務波動中潛伏著危機，所以務必謹慎處理。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00芥末黃

開運方位：正南方向

摩羯座

有計劃就要有所動作。

整體運：★★★☆☆

是不是又想到什麼好的小妙招逗他開心了？那就行動吧，強勁的愛情運會幫你達成所願哦；今日投資不要輕易相信朋友，自己再琢磨琢磨會更有利；幫助身邊的人，會讓你發現自己的價值。

愛情運：★★★★★

有伴侶的人適合在熱鬧的場景中互動，訴說真心話；單身者多到咖啡館坐坐，易有機緣。

事業運：★★★★☆

精力充沛，工作上有機會涉足新領域，發揮管理上的能力，謙虛的態度會讓你更受歡迎。

財運：★☆☆☆☆

財氣狀況混亂，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-11:00葡萄紫

開運方位：正東方向

水瓶座

多參加社團活動。

整體運：★★★☆☆

人際關係頗為和諧，身邊將出現新的朋友，對方獨特的見解讓你受益良多；工作中，匆匆忙忙的行動容易讓簡單的事情複雜化，要慎重沉穩一點才行；而不期待的投資在今天對你有所回報，心情大好的同時，也不要忘了與身邊人一起分享哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚者只要順著另一半，就能減少爭吵；單身者異性緣不錯，但不適合表白！

事業運：★★★☆☆

工作上會出現一些突如其來的變化，讓你難以接受，不過只要冷靜下來，事情很快就能得到解決。

財運：★★★★☆

財運佳，容易得到長輩的協助幫忙。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：22:00-24:00蘋果綠

開運方位：東北方向

雙魚座

認真做事，真誠待人。

整體運：★★☆☆☆

戀人向你提出一些要求，多表現出順從的態度才能獲得對方的肯定，否則易起爭執。進財缺乏動力，積極請教他人，投資更能瞄準目標。學生族今晚9點到11點這段時間記憶力突顯，學習效率頗高。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較弱，有伴侶的人容易引發面對面的衝突，採取聚少離多的方式相處比較好。

事業運：★★★☆☆

比較敏感，做事也會特別的謹慎，就算有想法也不敢提出，怕傷了同事間的和氣。

財運：★★☆☆☆

有錢別太外露，小心破財！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00金桔綠

開運方位：西南方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／雙子易得到異性關心 注意把握感情

2020-09-29 牡羊座 壓力過大，讓你的情緒有些低沉。 整體運：★★☆☆☆ 今天情緒比較激動，為了雞毛蒜皮的小事情也能和伴侶吵上一架，應該檢討檢討了。財運方面看起來對自己有利

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

水星從天秤到天蠍，關注合作事項與金錢、利益的分配。受水星停滯影響，眾人忙於處理錢的問題，金融保險相關行業的事務變數多。

殺破狼周運勢／白羊、雙子中秋放心渡假 射手接亮麗職務

射手座工作運方面，金星週末進入志業宮位，即將承接一個光鮮亮麗的職務，會是未來很重要的工作成就，受到許多人稱羨。某些射手座在職場表現亮眼，受到上司以及客戶的高度肯定。

中秋月圓人團圓！「4星座」桃花來襲 有望告別單身

很快就要迎來中秋節了！月圓人團圓，幸福又圓滿。你的緣份還在千里之外嗎？別急，未來幾個月之中，有四個星座可以迎來桃花，有望脫單喔！趕快跟著科技紫微網一起點名，準備迎接愛神丘比特之箭啦！

他好奇「算命師為何不幫自己算命」 內行人曝實情被推爆

算命師敢幫自己算命嗎？一位網友在PTT八卦板好奇發問，假如是真的有學過命理、易經、卜卦等的算命師，「怎麼不敢幫自己算命？難到是這行的禁忌？」貼文引發網友討論。

你上榜嗎？這些生肖特別好運 常有「偏財主動上門」

偏財指的是意料之外的財富，不管是發票中獎還是得到意外折扣都包括在內。你有沒有發現，有些人就是特別幸運，生活中到處有驚喜，其實如果從生肖來看，有些生肖就是天生偏財運特別好！科技紫微網馬上來點名，看看你上榜了沒？

塔羅：這世界發出的訊號 有傳到你心裡嗎？

有時候，我們太專注在自身的事務上，忘了留意這世界其他地方正在向我們發出訊息。或許這些訊息裡面正暗藏了關於未來的指引呢！就讓科技紫微網用塔羅牌幫你分析，目前你對週遭的注意力是否足夠，以及你最容易忽略哪一種訊號？

小孟塔羅：碰到劈腿也能原諒！測你心軟指數有多高？

你認為自己是個心軟的人嗎？有些人在感情上碰到對方劈腿時，可能因為念舊情而心軟原諒，但有些人則是格殺勿論。心軟本身並沒有好壞之分，它只是一種感性層面，倘若能加上頭腦理性的分析，相信會更能找到平衡點。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你心軟指數有多高？

10月生命靈數運勢分析：將甜美的過往記憶 在腦海中重新排序

引用一數的指引做為十月的開端：） . 將甜美的過往記憶，在腦海中重新排序，重回到最重要的位置裡， 那是你的選擇，也將是下一幕的人生光景。

享受寂寞！哪些命格能把孤獨轉換成禮物？

前些日子「羅妹妹」離開了我們，「孤獨死」的話題突然躍上媒體版面，其實死亡本就是人生的必經之路，隨著高齡化社會的到來，比起避免「孤獨死」，更重要的是如何妥善經營一個人的未來。這次科技紫微網要來介紹某些命格，他們擁有著把孤獨轉換成禮物的特質，想要把握這些特質嗎？趕快來看看他們是怎麼做到的！

否極泰來！下半年財富爆棚的5星座 第1名人緣財運雙雙上升

經過2020年上半年許多重大事件發生後，每個人面對自己的未來方向以及投資等等難免都覺得充滿了不確定性，尤其全球正經歷著新冠肺炎疫情影響，大家都很想知道自己的財運狀況，加上現在全球局勢動盪不穩定，相信大家都很好奇自己接下來是否可以否極泰來，迎接好的運勢喔，那我們就來跟著小孟老師一起看看下半年財富爆棚的五個星座吧！

心理測驗／一張圖猜筆記本還是櫥櫃？ 測你對未來的熱情指數

明明希望能往前邁進，但總感到力不從新，現實老是在原地打轉嗎？近日日本網站「DRESS」便分享了一則心理測驗，透過判讀一張幾何圖形，便可得知你對未來的熱情指數。

熱門新聞

唐綺陽星座運勢週報：金牛有意外損失 雙魚小心中秋烤肉

她連生三胎都兒子！老大胎內記憶曝「排隊的都弟弟」

7-ELEVEN「SOU・SOU口罩」不用排隊搶 會員App預購取貨更方便

教師節4超商咖啡限時優惠 全家買1送1 OKmart第2杯1元

高鐵董座開會爽領8000車馬費挨批 林佳龍：兩周內檢討

安心旅遊補助獲行政院支持 續辦至10月底

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。