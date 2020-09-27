每日星座運勢／摩羯運用資源獲助力 考慮長遠計劃

2020-09-27

牡羊座

別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

整體運：★★★☆☆

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

事業運：★★★☆☆

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

財運：★★★★☆

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00墨玉綠

開運方位：東南方向

金牛座

不可有太大的貪慾。

整體運：★★★☆☆

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

愛情運：★★★★☆

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

財運：★★★★☆

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙子座

魅力散發，與異性特別有緣。

整體運：★★★★★

感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。

愛情運：★★★★☆

另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。

事業運：★★★★★

自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。

財運：★★★★☆

令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：12:00-13:00青金石藍

開運方位：正東方向

巨蟹座

花錢慾望強烈，應有所克制。

整體運：★★★☆☆

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

愛情運：★★★☆☆

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

事業運：★★★☆☆

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

財運：★★☆☆☆

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00橄欖綠

開運方位：東北方向

獅子座

適合獨處、自我反省。

整體運：★★★☆☆

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

愛情運：★★★☆☆

已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。

事業運：★★★☆☆

平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！

財運：★★★★☆

心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00燻鮭紅

開運方位：正東方向

處女座

時間觀念有待提升。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

事業運：★★☆☆☆

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

財運：★★★★☆

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00咖啡棕

開運方位：東北方向

天秤座

人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

整體運：★★★★★

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

愛情運：★★★★☆

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

事業運：★★★★★

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

財運：★★★★☆

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-07:00和闐玉白

開運方位：正南方向

天蠍座

盡量多做事，可以讓你感到充實而快樂！

整體運：★★★☆☆

感情生活平淡，多聯繫以前的同學或朋友，偶爾聚聚，聊聊家常，會讓你覺得生活豐富多彩。財運較平順，股票投資者可以到交易市場看看情況，多找周圍的人了解局勢，朋友有好的推薦不妨考慮跟進。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，單身者可到社交場合走走看看，有機會遇到讓你心動的對象，好好把握。

事業運：★★★★☆

今天是展現才能的好時機，有機會發揮領導、溝通能力，並獲得肯定喔！

財運：★★★☆☆

花錢的地方不多，多多留意市場訊息，可發現許多進財機會。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00秋葵綠

開運方位：西南方向

射手座

不太能得到他人認同，少說為宜。

整體運：★★★☆☆

真有好想法不妨過幾天再提出吧，你的想法在今天不易得到團隊的認可；人際關係上有著一點小波動，不過應該很快會出現調解者讓你順利解決紛爭；財務上會有一筆不小的資金進帳，如果閒置起來可能有點浪費哦。

愛情運：★★★☆☆

有不少桃花圍著你轉，但你更看重異性的外貌，有點虛榮，不容易把握真情唷！

事業運：★★☆☆☆

感覺有點孤僻，默默地做自己的事情，對於身邊的事不聞不問，應多與人交流才好。

財運：★★★★☆

福星高照，雖然處理財物有點漫不經心，然遇上小麻煩時多能得貴人相助！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00羽絨白

開運方位：西北方向

摩羯座

有否極泰來的好運，動起來就能提升運勢。

整體運：★★★★★

今天不少事情看似不樂觀，但繼續往前不放棄就會逐漸看到希望，好的一面不斷呈現。團體活動豐富，踴躍參與可獲得對你有利的訊息。晚上思緒沉澱下來，可以考慮長遠計劃，可行性頗高。

愛情運：★★★★★

情人配偶對你的助力很大喔！單身者仔細觀察職場上所接觸到的異性朋友，或許能找到理想的情人。

事業運：★★★★☆

直覺力頗強，對一些事情極具危機感，若能很好地運用資源可獲得強大的助力。

財運：★★★★☆

奔波、競爭中得財，有利於商務接洽、業務工作者。一般內勤工作者沒有特別的財運。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-16:00辣椒紅

開運方位：東南方向

水瓶座

危機感增加，對生活生出一絲擔憂。

整體運：★★★☆☆

感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。

愛情運：★★☆☆☆

因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！

事業運：★★★☆☆

別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！

財運：★★★☆☆

投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-22:00桐花白

開運方位：東南方向

雙魚座

守得雲開見月明。

整體運：★★★☆☆

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

事業運：★★☆☆☆

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

財運：★★★☆☆

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00金桔綠

開運方位：東北方向





