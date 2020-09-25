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每日星座運勢／雙魚事業宜採取守成 裝扮有助戀愛

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-09-25

牡羊座

給他人多點關心。

整體運：★★★☆☆

過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。

愛情運：★★☆☆☆

相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！

事業運：★★★★☆

頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。

財運：★★★☆☆

別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00羽絨白

開運方位：西北方向

金牛座

整體運勢不錯，多注意一些細節。

整體運：★★★★☆

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

財運：★★★★☆

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00葡萄紫

開運方位：正南方向

雙子座

別把情緒帶到工作中。

整體運：★★☆☆☆

今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。

愛情運：★☆☆☆☆

今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。

事業運：★★☆☆☆

運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。

財運：★★☆☆☆

新開發的方向獲利上顯得費力。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：13:00-14:00古銅青

開運方位：西北方向

巨蟹座

愛情出現新情況。

整體運：★★★☆☆

桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。

愛情運：★★★★☆

愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。

事業運：★★★☆☆

工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！

財運：★★☆☆☆

財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00冷泉藍

開運方位：東南方向

獅子座

直覺敏感，投資上表現出色的一天。

整體運：★★★★☆

財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。

愛情運：★★★★☆

戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！

事業運：★★★☆☆

事業普通，要注意自己的莽撞行為，是否會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★★

今天你對理財投資頗有見解，適合與人合作，可創造財富。

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：19:00-20:00深海藍

開運方位：正西方向

處女座

相信口頭宣傳會讓你吃虧。

整體運：★☆☆☆☆

對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的好惡之心，多用客觀的角度看待份內事。

財運：★★☆☆☆

算你遇上剋星了，討價還價的行為會讓你不勝其煩。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00羽絨白

開運方位：東北方向

天秤座

需控制自己的情緒。

整體運：★★★☆☆

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。

事業運：★★★★☆

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

財運：★★☆☆☆

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00淺海藍

開運方位：東北方向

天蠍座

有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

財運：★☆☆☆☆

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：16:00-18:00水鑽藍

開運方位：正西方向

射手座

今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

整體運：★★★★☆

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

愛情運：★★★★☆

談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。

事業運：★★★★☆

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

財運：★★★☆☆

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀

開運方位：東北方向

摩羯座

機會暗藏在小事之中。

整體運：★★★☆☆

今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。

愛情運：★★★☆☆

已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！

事業運：★★☆☆☆

職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。

財運：★★★★☆

財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀

開運方位：正北方向

水瓶座

工作壓力較大，造成思緒混亂。

整體運：★★☆☆☆

今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。

事業運：★★☆☆☆

不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。

財運：★★☆☆☆

錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：東南方向

雙魚座

成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。

整體運：★★★★★

對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。

愛情運：★★★★★

愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00大理石灰

開運方位：東北方向



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