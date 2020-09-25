每日星座運勢／雙魚事業宜採取守成 裝扮有助戀愛
2020-09-25
牡羊座
給他人多點關心。
整體運：★★★☆☆
過分依賴對方，明明自己可以處理的事情也要甩給他，這樣會讓他感到巨大的壓力；投資得到的回報並非如你想像般樂觀，投資前需做好充分的思考；良好的人際關係，今天在工作中會起到很大的作用。
愛情運：★★☆☆☆
相處上有點問題，除了意見不合外，也要注意不要把工作上的負面情緒遷怒在對方身上喔！
事業運：★★★★☆
頭腦靈活、思路清晰，對周圍事情發展態勢瞭如指掌，多能因此而致勝。
財運：★★★☆☆
別為金錢而傷神，宜懂得破財消災哦！
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00羽絨白
開運方位：西北方向
金牛座
整體運勢不錯，多注意一些細節。
整體運：★★★★☆
學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！
愛情運：★★★☆☆
感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！
事業運：★★★☆☆
事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！
財運：★★★★☆
交際應酬讓你花費不小，要做好預算。
貴人星座：天秤座
幸運數字：2
吉時吉色：19:00-21:00葡萄紫
開運方位：正南方向
雙子座
別把情緒帶到工作中。
整體運：★★☆☆☆
今天顯得相當容易發火，話不投機半句多，甚至覺得對方有些多餘；今天多把精力花在經驗的積累上，而不是急著找投資對象；心情極易受周圍環境的影響，用空香水瓶裝點水，放在辦公區域內會有不錯的開運效果。
愛情運：★☆☆☆☆
今日容易吃醋，對伴侶不放心。其實，越緊張越容易出問題，擺正心態最重要。
事業運：★★☆☆☆
運勢微弱，易心煩意亂；應調整好心態，耐心等待時機，別因一時失意而沮喪。
財運：★★☆☆☆
新開發的方向獲利上顯得費力。
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：13:00-14:00古銅青
開運方位：西北方向
巨蟹座
愛情出現新情況。
整體運：★★★☆☆
桃花接踵而至，單身者想戀愛還得做出選擇。熱衷於股市投資的人，今天不宜急著出手，時機還未成熟。工作上會有不錯的表現機會，可別老是待在家裡，機會多來自公司舉辦的活動。
愛情運：★★★★☆
愛情升溫，多用感性的方式和另一半促膝談心，可消除誤會，增進了解。
事業運：★★★☆☆
工作中的變化會讓你有些忐忑不安，宜調整好心態，不要多慮，把握好做事的原則！
財運：★★☆☆☆
財運不太好，恐有因財與人發生爭執的跡象，與人金錢往來須留心。
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-18:00冷泉藍
開運方位：東南方向
獅子座
直覺敏感，投資上表現出色的一天。
整體運：★★★★☆
財運特別旺，如果潛心研究理財，能夠挖到升值潛力巨大的產品，有機會帶來豐厚的利潤空間。事業運平穩，完成工作上的日常事務後，空閒的時間可以把資料進行整理分類，便於以後進行查閱和使用。
愛情運：★★★★☆
戀愛上出現倦怠症，想要來點新鮮不一樣的滋味！想想就好，不要太衝動唷！
事業運：★★★☆☆
事業普通，要注意自己的莽撞行為，是否會造成同事的困擾喔！
財運：★★★★★
今天你對理財投資頗有見解，適合與人合作，可創造財富。
貴人星座：射手座
幸運數字：3
吉時吉色：19:00-20:00深海藍
開運方位：正西方向
處女座
相信口頭宣傳會讓你吃虧。
整體運：★☆☆☆☆
對自己不完全理解的理財產品，不要光聽銷售人員的口頭宣傳，須仔細閱讀產品說明書及理財合約的條文，以及諮詢相關的專業人員。事業上在做決定前要三思，過於隨興只怕對工作不利；學習上應注意舉一反三，思維呈放射狀，這樣才記得住所學的東西。
愛情運：★☆☆☆☆
戀愛中人要注意對方的情緒問題，他耍脾氣、鬧性子時別他跟一般見識喔！
事業運：★★☆☆☆
事業運不佳，乖乖的聽命行事較好，收起個人的主觀意識以及強烈的好惡之心，多用客觀的角度看待份內事。
財運：★★☆☆☆
算你遇上剋星了，討價還價的行為會讓你不勝其煩。
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：15:00-16:00羽絨白
開運方位：東北方向
天秤座
需控制自己的情緒。
整體運：★★★☆☆
戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。
愛情運：★★☆☆☆
愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。
事業運：★★★★☆
工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。
財運：★★☆☆☆
要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00淺海藍
開運方位：東北方向
天蠍座
有許多事情需要處理，應合理安排好時間。
整體運：★★☆☆☆
戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。
愛情運：★★☆☆☆
單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。
事業運：★★★☆☆
在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！
財運：★☆☆☆☆
財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：2
吉時吉色：16:00-18:00水鑽藍
開運方位：正西方向
射手座
今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。
整體運：★★★★☆
靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。
愛情運：★★★★☆
談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。
事業運：★★★★☆
制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。
財運：★★★☆☆
正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。
貴人星座：天蠍座
幸運數字：5
吉時吉色：23:00-24:00琉璃銀
開運方位：東北方向
摩羯座
機會暗藏在小事之中。
整體運：★★★☆☆
今天黃昏之時很適合約心儀的異性共進晚餐，彼此能暢所欲言，吃得也很開心；財運不錯，參加購物抽獎之類的活動，獲獎機率很高；工作上前期遺留下來的問題，都堆積到今天處理，讓你手忙腳亂。
愛情運：★★★☆☆
已婚者感情上雖然偶爾會有一些爭執，但不會影響彼此的感情！
事業運：★★☆☆☆
職場恐有小人在背後作梗，與同事合作公事時，最好制定詳細計劃以及完成時間明細表，步步跟進，以防遺漏。
財運：★★★★☆
財運不錯，是投資的好時機。有投資打算者不妨與有經驗的人士討論評估一番，容易獲利！
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：06:00-07:00琉璃銀
開運方位：正北方向
水瓶座
工作壓力較大，造成思緒混亂。
整體運：★★☆☆☆
今天你對待感情顯得溫和了很多，對另一半的無理取鬧也只是一笑而過。投資上不會為了賺錢而盲目投資，反而把錢用於知識和感情的投資上，為日後的豐厚收入埋下伏筆。工作帶來的負荷過重，要注意調整。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人戀情變化起伏，上半天彼此間的誤會也比較多，下半天狀況慢慢改善。
事業運：★★☆☆☆
不要想太多，把該做的事情優先處理好，別因小事而分心。
財運：★★☆☆☆
錢財上有斤斤計較的現象，不易進財。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠
開運方位：東南方向
雙魚座
成功者與平庸者的區別，就在於相信自己。
整體運：★★★★★
對於新的任務會感到有些恐懼，不喜歡挑戰和改變，可被動接受只會讓你越做越糟；財運雖然不錯，但承擔風險的能力卻不高，還是選擇保守的理財方式比較好；情人間有計劃的進行交流，打開彼此的心結，會讓愛情健康的成長。
愛情運：★★★★★
愛情運超讚，是個談情說愛的好日子，打扮得美美的去約會吧！單身者不妨好好裝扮一下，可以提升戀愛運。
事業運：★★★☆☆
今日事業運平平，適合採取守成的策略！切記不可亂無章法的運作，否則忙壞了自己，也忙壞了其他同事。
財運：★★★★☆
開發財源的好日子。股票族的朋友可以採取短線進出的策略，見好就收！上班族只要積極地工作，也能得到應有的報酬。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：1
吉時吉色：23:00-24:00大理石灰
開運方位：東北方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言