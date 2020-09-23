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每日星座運勢／牡羊工作上要專心點 不宜借出款項

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-09-23

牡羊座

事情進展不順，有延遲的傾向。

整體運：★☆☆☆☆

工作運不佳，覺得自己不受重視，情緒波動較大，換個角度思考才能走出陰影。財運弱，不宜借出款項，小心有去無回。主動與朋友聯繫，與人群的互動讓你感受到強大的助力，不僅玩得盡興，還能獲得不少啟示。

愛情運：★☆☆☆☆

感情上衝突不斷的一天，保持距離，各自冷靜，可以避免一觸即發的火爆場面。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人話柄。

財運：★★☆☆☆

別盡盯著那些看似誘人的利潤，風險評估可是當務之急。

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00桐花白

開運方位：西北方向

金牛座

思考不要侷限於表象。

整體運：★★☆☆☆

看到對方與別人太過親密，不要只在心裡猜想，找他問清楚，事情其實並非如你所想；正午過後，財運才會漸趨明朗；賣力的工作讓你過得相當充實，只是並非發自內心的喜歡工作，因而顯得相當疲勞。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛，還得靈活運用智慧才能取勝，不妨先從對方的興趣愛好調查起吧！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，麻煩多來自於個人的判斷錯誤以及懶散被動的態度，所以呢，不要在今日做出任何主觀性的判斷喔！

財運：★★☆☆☆

財神爺不準時、實際收益比預期的少。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00竹葉青

開運方位：正北方向

雙子座

從豐富的早餐開始，讓一天的精神都飽滿。

整體運：★★★☆☆

適當地為身體補充營養，精神好辦事效率才會高。有機會參加聚會，能夠認識不同年齡層、不同職業的人。手機是今天幸運的小工具，對初次見面有好感的人留個號碼，有利日後深入交往。奢侈的消費品少買點，以免荷包乾癟。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半很關心，也容易獲得對方更多愛的回饋，在溫存中日子過得飛快。

事業運：★★★☆☆

在處理不好事情時，會為自己找藉口，合理化過失。雖減輕了心理壓力，但易消磨積極向上的心態。

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，收款入帳多有一波三折的現象，不適合在今日做財務決定。想買東西先緩一緩，省得買到瑕疵品。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

財運：★★★☆☆

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-23:00白鋼銀

開運方位：東北方向

獅子座

要創造才有機會。

整體運：★★★☆☆

愛情不會有太大進展，需要自己創造機會，然後看清對方的意願行事比較穩妥；工作運勢佳，得遇貴人提醒，能將工作中潛在的危險排除；股票投資者今天不適合投資，宜觀望為佳。

愛情運：★★☆☆☆

感情上較鬱悶，外力的干擾容易讓你傷心煩惱，別小題大作，更別打翻醋壇子。

事業運：★★★☆☆

若是操心去管他人的閒事，就免不了會給自己增添多餘的煩惱。

財運：★★★☆☆

適合分析研究，有時間不妨多學習一些財經方面的知識，對你很有助益！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：09:00-10:00咖啡棕

開運方位：西南方向

處女座

有苦有樂的一天。

整體運：★★★★☆

今天有到外地出差的機會，不僅可以學習先進的管理知識，而且可以享受異地美食以及觀賞沿途美景，但旅途中得注意安全；愛情運不佳，本來有點苗頭的戀情，可能會突然夭折；今天有破財的風險，不宜投資。

愛情運：★★☆☆☆

別太鬱卒，事情沒有你想的嚴重；發生爭執時，趕快道歉就沒事囉！

事業運：★★★★★

事業運頗優，工作上會有很好的進展，尤其在部門之間的協調上。今日容易感受到人緣好的優勢喔！

財運：★★★☆☆

想死守著錢不花很痛苦，不如開開心心去玩一趟，買點喜歡的東西犒賞自己。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：12:00-13:00湖水綠

開運方位：東南方向

天秤座

好運蘊藏在細節之中。

整體運：★★☆☆☆

有人邀你參加聯誼或交際型的聚會，那就報個名吧，在那裡的收獲不會差哦；適當的把投資收益做下調整，今天會有更好的收益喲；辦公室的濕度很重，注意桌上茶杯、花瓶等容器的擺放。

愛情運：★★★☆☆

已婚者把精力放在情趣營造上，相處會更融洽；單身者別急著戀愛，好桃花需耐心等待。

事業運：★★☆☆☆

工作進展緩慢，面對小問題，別太鑽牛角尖，否則事情更難獲得解決唷！

財運：★★★☆☆

財來財去的運勢，有賺有出。

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-11:00珠貝白

開運方位：正南方向

天蠍座

無奈與追求共存，思想在爭論。

整體運：★★★☆☆

雖然不乏機緣，卻有種無奈的感覺，想見的人見不到，不想見的人卻總是在身邊徘徊。財運佳，想得到的東西在今天顯得唾手可得，讓你頗感意外。身體是革命的本錢，即便失去幾次機遇，也不見得會影響你的事業，反倒是不注意休息會使你失去健康喔！

愛情運：★★★☆☆

愛情運平順，適合約會談心，還可以與另一半安排一次甜蜜旅行，讓愛情升溫。

事業運：★★★☆☆

對待工作有得過且過的傾向，小心工作停滯不前而影響績效。

財運：★★★★☆

運勢頗佳，你所做的投資，都容易獲得不錯的利潤回報。不過，別貪圖小便宜唷！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00淺海藍

開運方位：正北方向

射手座

工作順利的一天。

整體運：★★★★★

今天約會，你的話顯得比較少，總感覺話不投機半句多，但在公司，與同事或客戶會很聊得來；適宜外出洽談，成功的機率較高，不過記得穿著要正式一點──你對對方尊重的同時，也會增加客戶對你的信任！

愛情運：★★★★☆

有機會與愛情近距離接觸，單身者容易遇到令你想要戀愛的對象。

事業運：★★★★☆

事業運不錯！能夠開開心心的完成工作，即便有小難題，也不會困擾到你！

財運：★★★★☆

財運小噴發！好運大多與工作有關係，例如：工作表現優異而獲得犒賞！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-10:00薔薇粉

開運方位：正南方向

摩羯座

運勢不錯的一天。

整體運：★★★★☆

今天精神不錯，工作上會做出不錯的成績，得到上級的嘉獎。感情上不需要花言巧語，不需要金銀財寶，一個微笑或一個眼神，對方都能感受到你濃烈的愛意。傍晚與伴侶恬然漫步，體驗一下寧靜的滋味。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天。不管有沒有實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

事業運：★★★★★

事業運相當旺，在競爭努力中可以得到應得的報酬，特別有利於業務工作者。

財運：★★★☆☆

錢財進出較頻繁。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫

開運方位：正東方向

水瓶座

一切進展順利。

整體運：★★★★☆

今天適合約戀人到歐風餐廳喝咖啡，咖啡的香濃能讓兩人之間彌漫著浪漫的氣味；花點錢捐助給需要幫助的人，可提升你的財運；謙和的態度更能樹立起你在客戶心中的形象，對你今天的洽談工作非常有利。

愛情運：★★★★☆

今日是享受浪漫的好時機，有伴侶的人多安排約會，讓感情生活充滿激情！

事業運：★★★☆☆

有很多事都宛如上了弦的箭，到了非發射不可的地步，可這些事卻不如表面看起來那麼容易，小心多管齊下的運作會把自己搞得疲憊不堪喔！

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，高消費才能讓你有滿足感，與其肆意揮霍，不如花點錢來做善事。

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00冷泉藍

開運方位：西南方向

雙魚座

工作有些難順心。

整體運：★★☆☆☆

今天在異性面前顯得有些遲鈍，連說話都會有些不自然，盡量少與異性單獨相處，以免破壞先前所樹立的良好形象；投資理財易得貴人暗中相助，默默接受對方的好意就好，不可四處張揚哦！

愛情運：★★☆☆☆

另一半可能會遇到一些煩心事而對你叨唸，不必生氣，此時理解與體諒顯得尤為重要。

事業運：★★☆☆☆

雖然會遇到一些困難，但你顯得樂觀，能以正面的心態去面對問題。

財運：★★★☆☆

千萬別賺取不法之財，否則引來官非則將飯碗不保！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向



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每日星座運勢

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