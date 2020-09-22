每日星座運勢／射手財運宜守成不變 少開尊口為妙
2020-09-22
牡羊座
開朗坦率，今天情緒較高亢。
整體運：★★★★☆
今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！
事業運：★★★★☆
有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。
財運：★★★★☆
別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：07:00-08:00古銅青
開運方位：正南方向
金牛座
容易與人產生口角，少說話為妙。
整體運：★★☆☆☆
戀人之間也不必長時間黏在一起，適當給對方一些空間，可以減少摩擦。工作上就算有不順心的地方也不用把痛苦寫在臉上，想想自己的工作程序是否還有改進的餘地？感覺不順時，到安靜的環境休息片刻，有助逃離壞運氣。
愛情運：★★☆☆☆
運勢略顯沉悶，對於愛情，今日你心中易產生不安情緒，會壓抑感情的萌發。
事業運：★★☆☆☆
比較敏感，對小小的失誤都會耿耿於懷。多與人互動可讓你釋懷。
財運：★★★☆☆
花費應量入為出，以備不時之需。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：4
吉時吉色：20:00-22:00玫瑰紅
開運方位：正南方向
雙子座
今天很容易想起往事。
整體運：★★★☆☆
與心儀的他獨處時，突然感覺到對方異樣的眼神，要小心哦，這是他在向你發送愛的訊號；正財得來較輕鬆，多出去走動走動會有意外收穫；今天的工作積極性不夠高，偷懶時會被上司抓到小辮子。
愛情運：★★★☆☆
夫妻、戀人之間的感情有不斷升溫的趨勢，以往的隔閡可望消除！
事業運：★★☆☆☆
別為了追求速度而偷工減料，一些工作上的小細節要多多注意，小失誤也會釀成大錯唷！
財運：★★★☆☆
財運可望有所發揮，但千萬別在不熟悉的領域下注，以免得不償失。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：12:00-13:00琉璃銀
開運方位：西南方向
巨蟹座
快樂要靠自己創造，不要侷限在一個狹隘的空間裡。
整體運：★★☆☆☆
戀情平淡而穩定。財運方面，你對市場的變化摸不清狀況，若仍要執意介入，會很容易陷入泥沼。工作上，你的態度決定你的工作成績，慵懶的表現會給上司留下不堪重用的印象。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人易因一言不和而鬧分手，只有你主動道歉才有希望挽回這段感情！
事業運：★☆☆☆☆
職場如戰場，人際關係很關鍵。今日要小心同事對你暗生妒意，處事低調為妙。
財運：★★☆☆☆
盡量不要讓金錢出現周轉或調度的現象，否則恐因調度導致財務危機。
貴人星座：水瓶座
幸運數字：4
吉時吉色：06:00-07:00碧空藍
開運方位：正東方向
獅子座
說話大方得體，四處受歡迎。
整體運：★★★★☆
與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。
愛情運：★★★☆☆
關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！
事業運：★★★★★
事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。
財運：★★★★☆
財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！
貴人星座：處女座
幸運數字：1
吉時吉色：07:00-08:00鉑金灰
開運方位：東南方向
處女座
調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。
整體運：★★★☆☆
已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。
事業運：★★★★☆
只要行動就能體會到工作的快樂，加上不間斷地激勵自己做事，會小有成績喔！
財運：★★☆☆☆
財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。
貴人星座：天秤座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00脆梅青
開運方位：西南方向
天秤座
與人溝通注意言辭，切忌口無遮攔。
整體運：★★☆☆☆
對事物做出評價的時候，用詞不要太過刻薄，言者無心，聽者有意。發現自己說錯了話，想要用物質來討好對方，只會讓自己破財，對方還不一定領情。少說話，多做事，是今天的萬全之策哦。
愛情運：★☆☆☆☆
不要因為過去的感情經歷而不敢嘗試戀愛，也不要因為愛慕者增強而得意忘形。
事業運：★★★☆☆
敏感的一面突顯，工作上容易因速度太慢，而耽誤緊急事項的進度唷！
財運：★★☆☆☆
對錢的敏銳度不高，小心破財。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：20:00-22:00艷棗紅
開運方位：正西方向
天蠍座
運勢旺盛，貴人助力強。
整體運：★★★★★
諸事順利，收穫頗多的一天。愛情運強盛，單身者有機會趕很多場約會，小小的虛榮心得以滿足；已婚者與另一半在一起時，總有說不完的話，溝通順暢，感情升溫。工作有收穫，有效帶動財運。
愛情運：★★★★★
心情愉悅，多與另一半交流互動。往日的誤會可望在今日消除，和好如初。
事業運：★★★★☆
今日事業就是忙得一團亂，許多事情一下子就擠在一起囉！
財運：★★★★☆
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘，與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：15:00-17:00墨玉綠
開運方位：西南方向
射手座
不可妄加猜測別人的行為。
整體運：★☆☆☆☆
在同事的言詞還沒有表達清楚之前不要輕舉妄動，不然很容易聽錯話會錯意，從而發生不愉快的事。與朋友多聊聊天，對方的安慰與鼓勵，能讓你想開很多事情。買份報紙看看，在不經意間也許就能從中發現投資的新方向。
愛情運：★☆☆☆☆
少開尊口為妙，免得言者無心聽者有意，酸溜溜的氣話就別說了！
事業運：★☆☆☆☆
事業運不太好，易被繁雜瑣事纏身，內心煩亂異常。應平心靜氣應對，尋求外力協助。
財運：★★☆☆☆
不容易掌握賺錢機會，甚至容易抓到錯誤的機會，宜守成，以不變應萬變！
貴人星座：水瓶座
幸運數字：7
吉時吉色：05:00-06:00乳酪白
開運方位：正西方向
摩羯座
時來運轉。
整體運：★★★★☆
戀情進展得相當平穩，送對方一個小禮物，還會得到意外的驚喜；甜蜜的愛情成為你財運的助力，讓你的投資略見成效；工作看來也很順利，但要注意一些細節，失手按下「刪除鍵」，就會讓你的努力付諸東流。
愛情運：★★★★☆
戀愛中的人約會頻繁，感情進展較順利，適合商談未來的計劃，易達成共識。
事業運：★★★☆☆
事業運普通，當工作中遇到難題，一時找不到方向時，不妨虛心請教主管。
財運：★★★☆☆
你求財心切，反而容易造成更多的疏忽，尤其是在一些細節上，很容易出現失誤。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：20:00-22:00蕃茄紅
開運方位：東南方向
水瓶座
理財切忌墨守成規。
整體運：★★★☆☆
戀愛中的人今天的心事很容易被對方看穿，不如開誠布公地告訴對方，反而還能圓滿解決。你會對工作環境產生厭倦感，應摒棄喜新厭舊的情緒才好。理財也不能墨守成規，與時俱進會讓你的財越理越多。
愛情運：★★★★☆
有機會在聚會中遇到與你心靈相通的對象，談話投機，容易陷入一段浪漫的愛戀。
事業運：★☆☆☆☆
事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤的同時還會破壞職場上的和諧融洽。
財運：★★★★☆
賺錢企圖心很強，腦中會冒出許多賺錢的方式，但計劃過多遲遲不能決定，做實際的考量為佳。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-06:00祖母綠
開運方位：東南方向
雙魚座
感情困擾多，應把重心放在其他事務上。
整體運：★★★☆☆
今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。
愛情運：★★☆☆☆
你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。
事業運：★★★☆☆
凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。
財運：★★★★☆
財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。
貴人星座：獅子座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00香檳金
開運方位：正南方向
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