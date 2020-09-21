每日星座運勢／天秤嚴於律己寬待人 事業別太懶散

2020-09-21

牡羊座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：14:00-16:00香檳金

開運方位：東北方向

金牛座

幫助別人，也就是強大自己。

整體運：★★★★☆

埋頭苦幹，使你斬獲頗豐，但人際關係欠佳，讓你不易體會到工作中的樂趣；大小桃花紛至沓來，讓你有些應接不暇，可不要因此昏頭轉向哦！朋友們的投資回報多多，看得你眼紅，投資熱情不斷高漲，可得把握好時機哦！

愛情運：★★★☆☆

愛情運不強，單身者不必急於戀愛，學會跟自己相處，靜待花開。

事業運：★★★★☆

看似困難重重，但是憑著你的堅毅不拔，一切都會迎刃而解，你出色的工作能力也可在此時展現。

財運：★★★☆☆

眼光不錯的一天，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00碧空藍

開運方位：西北方向

雙子座

珍惜眼前的機遇。

整體運：★★★☆☆

愛情非常平淡且缺乏浪漫元素，加上夫妻雙方觀念上的差異，極易起衝突。學生族對小錢也要有所控制，以免因小失大。對工作中的難題顯得很從容，加上虛心請教，可望輕鬆自如地克服困難。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運較普通，單身者想戀愛應注重形象，出門前好好打扮，佩戴精緻小飾物，可提升愛情運。

事業運：★★★★☆

在工作上會遇到一些小困難，但多因貴人相助而得以圓滿解決。

財運：★★★☆☆

外出時身上少帶現金，以免控制不住花錢的慾望。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00深海藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

幸運降臨，事事順心如意。

整體運：★★★★☆

已婚者的感情生活多彩多姿，伴侶之間激情不斷，感覺又回到了熱戀時期。投資運上升，早期的投資計劃可望實施，占了天時地利人和，自然能水到渠成。工作中有不少的良機出現，是英雄就會有用武之地，快卯足勁向前衝吧！

愛情運：★★★★☆

適合與情人約會或表白的一天，到充滿浪漫情調的餐廳約會效果更佳。

事業運：★★★★☆

工作上，寬大為懷可獲得良好的發展；溝通時，若言語太過尖銳，則易影響人際關係。

財運：★★★★☆

財運不錯，易有驚喜！

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00薰衣草紫

開運方位：正西方向

獅子座

感情生活中的溫柔攻勢更具效果。

整體運：★★★★★

工作上對細節深思熟慮，統籌規劃，辦事效率才能提高不少；生活上你給對方的一些溫柔提醒，會讓他在感動的同時也順從了你的意願；學生的學習、吸收能力大多會提高，對老師的授課也不再興趣缺缺。

愛情運：★★★★☆

幽默風趣的一面突顯，易成為焦點，有機會與心儀對象結緣；已婚者易感受到伴侶的愛意。

事業運：★★★★☆

事業運不錯呢！雖然腦袋瓜有點空，但藉由外力的刺激就能找到靈感囉！

財運：★★★★★

理財心態優，能客觀看待市場動態，易因分析得當而獲利豐厚。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-11:00遠洋藍

開運方位：東北方向

處女座

不可強求他人辦事，理性看待為好。

整體運：★★☆☆☆

若別人不願意幫你，大可不必生氣，從他人的角度多考慮，對方會因你的善解人意而心存感激。花錢請朋友吃喝，不必講排場，只要雙方都盡興，又不影響友情，實惠一些來得更好。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者容易對另一半產生審美疲勞，應加強溝通；單身者多參加聚會，可提升桃花運。

事業運：★★★☆☆

渴望獲得上司的認可，導致會把事務都包攬在自己身上。這樣雖然能有成就，但也會把自己弄得很辛苦。

財運：★★☆☆☆

思多行少的狀況下，容易導致財神遠離唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00石榴紅

開運方位：西北方向

天秤座

嚴於律己，寬以待人。

整體運：★★★☆☆

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

愛情運：★★☆☆☆

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

財運：★★☆☆☆

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-20:00遠洋藍

開運方位：西南方向

天蠍座

愛情發揮了奇特的魔力。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！

愛情運：★★★★★

熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-21:00象牙白

開運方位：西南方向

射手座

冷靜處事，切勿感情用事。

整體運：★★☆☆☆

情緒激昂，易有過激言語，與另一半太過纏綿易鬧矛盾，保持距離可相安無事。對金錢、數字很有感覺，檢查出不少遺留問題，挽回一些損失。工作熱情積極，對業務工作者特別有利，主動與客戶聯繫會交好運。

愛情運：★☆☆☆☆

與異性接觸的機會少，單身者想要展開一段戀情不易；有伴侶者易感空虛，想要陪伴應直接說出來。

事業運：★★★☆☆

會遇到一些非常愉快的事，你的熱情也很快被激發出來，讓你能很好地投入到工作中。

財運：★★★☆☆

投資新興產業有較大的風險，注意把握好方向。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00碧空藍

開運方位：正北方向

摩羯座

在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

整體運：★★★☆☆

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

事業運：★★★★☆

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：07:00-09:00蕃茄紅

開運方位：正北方向

水瓶座

處事冷靜理性，顯得很有決斷力。

整體運：★★☆☆☆

今天頭腦靈活，很有主見，對獨立作業者特別有利，因判斷準確，速戰速決而有突出的表現。不過，在與人交往時會不經意地擺出高高在上的姿態，評價他人也會過於主觀，影響人際關係，要多留意自己的言行。

愛情運：★★☆☆☆

感情較平淡，另一半在工作上可能會遇到煩心事，你不妨多關心對方，給他鼓勵。

事業運：★★★★☆

運勢大好，有利在外辦事，貴人運超強，雖然需四處奔忙，但工作能獲得正面進展。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，對於樂透之事別太投入，小心得不償失！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00鉑金灰

開運方位：西南方向

雙魚座

愛情是兩個人的功課。

整體運：★☆☆☆☆

掌控慾望過強，使對方難以忍受，繼而產生離開的念頭。理財得到長輩們的幫助，他們的經驗使你的財運得到較快的提升。心情好壞對你的工作有著直接影響，心情低落時不妨先將工作放下吧！

愛情運：★☆☆☆☆

又發生爭執了嗎？雙方意見不合是常有的事，不要想得太嚴重！

事業運：★★☆☆☆

在與人交往、互動上容易出問題，在發表言論時應注意自己的措辭，以免得罪人。

財運：★★☆☆☆

沮喪的情緒會降低求財的動力而使得財運受阻。

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：16:00-18:00青金石藍

開運方位：正東方向





