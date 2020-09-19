天災人禍醞釀爆發...命理師曝星象：10月驚現「魔鬼大十字」

2020不平靜，除了新冠肺炎疫情仍未平息外，有許多國內外名人也在今年離開人世，讓人感到人世間無常，心情也是相當的鬱卒，眼看著9月也要進入尾聲，很多人都希望接下來10月開始運勢可以好轉，命理師艾菲爾老師近日在節目透露，10月10日天空中會出現「魔鬼大十字」星象，恐怕接下來整個月份還是會出現天災人禍，呼籲民眾要謹慎行事，對生活周遭多留心。

艾菲爾在節目「新聞挖挖哇」表示，從星座角度分析，在10月10號的時候，天空會出現「大十字」，意思是天空當中的四個角，分別有四顆星星的對沖，就會形成「魔鬼大十字」的星象，代表著會發生天災跟人禍，呼籲每個人都要小心，若是有疾病的話，要提早做健康檢查。

命理師艾菲爾老師表示在10月10號的時候，天空會出現「大十字」，意思是天空當中的四個角，分別有四顆星星的對沖，就會形成「魔鬼大十字」的星象。 圖／YouTube

艾菲爾進一步說，從星象來看，整個10月份會是一個天空當中能量比較不好的時刻，不要以為鬼月過了，秋天就能好好的，一直到今年年底，可能都還是有一些沒發生的事正在醞釀，譬如今年沒有颱風，那是不是台灣就是一個比較平靜的一年，但他不樂觀的說，其實還是要有些堤防，星象顯示，10月就是一個不好的時刻，如果有安排旅行，不管是山邊、海邊，還是要各自小心，盡量不要去為妙。