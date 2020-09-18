震撼2020！唐綺陽再警示「9、10月注意」 一切沒有轉圜餘地

2020年初，新冠肺炎疫情蔓燒全球，好幾位國際知名人士、台灣名人也接連逝世，而藝人小鬼黃鴻升猝逝的消息也震驚台灣演藝圈，大家對於生命無常的感觸更是直上心頭。星座專家「國師」唐綺陽昨（17）日晚間就在臉書上開直播透露，9、10月更須注意，一切沒有轉圜的餘地。

唐綺陽昨在臉書開直播與粉絲們聊天，她分享到自己在當天中午左右就得知黃鴻升驟逝的消息，當時她與炎亞綸、Sandy（吳姍儒）正在梳化準備錄影，聽聞消息的炎亞綸當場哭到不停抽搐，「我跟他說先不能哭，哭了眼睛會腫，得先把工作完成之後才能好好難過…」，而另一邊的Sandy雖然沒哭，但不難看出她是在克制自己的情緒。

對於黃鴻升驟逝的消息，大家紛紛發文悼念，唐綺陽也分享對他的印象，她表示有段時間小鬼單飛，當時2人一起上節目，唐綺陽看到他為了當歌手，將自己的體態維持得非常挺拔，她便開口讚美對方，結果他露出靦腆的表情道謝，至今回想起來都覺得小鬼對待自己的生命很認真、嚴肅。

「他就是一個好好的人，忽然間就沒有了，我們大部分的人都很難接受」，唐綺陽忍不住哽咽，她提到今年猝逝的人很多，而且都很年輕，許多人都對2020年感到相當悲憤，不少人甚至會開口大罵「見鬼的2020你到底想怎樣？」，代表2020真的震撼到大家了，2020年一去不回，沒有轉圜的餘地，人突然變得很渺小，「那到底2020它要震撼我們什麼？這才是我們要捫心自問的地方」。

唐綺陽說，自己知道星相厲害在哪裡，儘管口氣淡然描述，但內行人都知道她的真話藏在裡面，「不要小看什麼震撼，小看猝不及防和意想不到的意外，我會用到這個字眼，就代表事情是有點嚴重的！」她也提醒大家，大家應該改掉一向慣用的敷衍和不那麼真誠的生活態度，否則難擋生命無常的瞬間襲來。

「我相信今年這個驟然也會發生在大家身上，你們可能驟然成熟、不得不成熟，不能再把責任賴到別人身上」，唐綺陽也警示尤其在9、10月，星相走到大十字，10月份狀況會較多，「事情不來則已，一來就是兩件、四件同時發生」，呼籲大家鍛鍊好身體，以防任何可能發生。