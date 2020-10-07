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測字：評斷近期財運走勢！誰能受財神眷顧？

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圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

生活中的很多煩惱，說到底都是可以用錢解決的。有了錢就有底氣，有了自由選擇的權利，所以財運的好壞與起伏，是值得時時留意的。最近的你能受財神眷顧嗎？跟著科技紫微網一起用測字來看看吧！

　

請在接下來的四個字中，選一個你第一眼看中的字。

圖片來源／科技紫微網
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結果分析：

　

選擇「富」字：

「富」字當然就是富裕之意。選中這個字的你，內心的賺錢慾望非常強烈，每天睜開眼的第一件事就是想著錢。而「富」字的五行屬水，水可生財，所以近期你會有不錯的發財時機哦！那麼，財機從何而來呢？富字底下的「口」字就是想告訴你，要多注意周遭親友透露的訊息！

除了財富時機見好，你近期的自信心和成就感也會增加不少呢。但是不要覺得賺到了錢就萬事大吉了，還要懂得如何管理好手中的錢財，讓錢生錢，才更值得慶祝。

　

選擇「貴」字：

選中「貴」這個字，代表著你最近的財運走勢普通，賺錢和損財的機率各佔一半。平日在錢財上粗心大意的你，近期可得注意囉！不要等著從天上掉下黃金，更不要貪小便宜，或為了輕輕鬆鬆讓錢入庫就輕易接受別人的好處。若不懂得從大局出發，遲早會掉進陷阱裡。

那麼，近期你就完全與錢財無緣了嗎？這可也不！「貴」字下面的「貝」字就代表著錢財，只要你有毅力衝破眼前的阻礙，也是能賺到錢的，不過過程會有些辛苦。

　

選擇「榮」字：

「榮」字說明你近期在事業方面的進展較慢，因此錢財方面的進帳速度也被影響，這會成為你最近較為焦慮的關鍵。「榮」字上面的兩個小火，說明你常為一些小事煩心生氣，以至於無暇思索正事。下面的「木」字則說明你這個人有些固執，不容易聽取他人的建議。

若你想要在財運方面取得較好的態勢，首先要學會思考，使思維更加靈轉、變通，不要執著於眼前，才能提升近期的整體財運。

　

選擇「華」字：

你選擇的是「華」，從字面上看，你近期的財運有點衰呢！在進財的過程中，容易有不滿的事情發生，最後落得勞而無功、反受其害的下場。此字中的「艸」預示著雜草叢生，容易受別人干擾而迷失方向，有很高的機率是家中長輩給了你很大的壓力和期許，需要懂得調適。

想要財運亨通心態很重要，背著這麼大的壓力上路，還沒開始就把自己弄得身心疲憊，最後只能被架在了大大的「十」字架上。所以，想要迎接好運，先試著卸下包袱，輕鬆上陣吧！

　

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