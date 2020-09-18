心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

在一棟房子裡，老鼠突遇貓咪！你覺得接下來這兩隻動物會發生什麼事呢？日本媒體「CREA」近日發布了一則心理測驗，答案會表現出你的同情心，究竟會如何發揮。

請問，老鼠突然遇上貓咪，老鼠會...

A 被吃掉 B 被玩弄 C 貓咪和老鼠玩在一起 D 什麼事也沒發生

選擇A老鼠被吃掉的你，是在感到成就感時發揮同情心的類型。當然，這樣的你在能力上非常優秀，可以立刻讀出弱者的需求，進一步的採取有效協助。越能得到成就感，你的行動就越會凸顯。就像是在搭乘大眾交通運輸工具時，會主動讓位的類型。

選擇B老鼠被玩弄的你，在對方陷入窮途末路時發揮同情心的類型。你是個擁有特殊才能，並且以此過活的人。你平常看起來並不特別關心弱者，不過當對方陷入困境中，你就是會立刻伸手拉一把的那種人。就像是看到有人跌倒，你會馬上去攙扶的類型。

選擇C貓咪和老鼠玩在一起的你，是平常自然就會發揮同情心的類型。你總是能體諒到周圍大家的想法，和眾人保持良好的關係。也因為你對誰都能自然和睦相處，因此能感化周圍，有時別人也會求助於你這個能力。你就有如在看到馬路上有人因為搬運重物而動彈不得時，會去幫忙的人。

選擇D什麼事也沒發生的你，是會給予他人心靈上支柱的類型。貓咪和老鼠相遇卻什麼事也沒發生，暗示你的個性非常溫柔，有著如「世界和平」這般人人都能得到幸福的願景。好比即使聽到重複的事情，你就是依舊能保持微笑，讓對方繼續說完的類型。