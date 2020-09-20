殺破狼周運勢／獅子人緣極佳時期 天蠍邂逅好感對象

殺破狼2020年9月21日～9月27日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入感情宮位，同時金星在戀愛宮位行進，情感關係明朗化，會被喜歡的對象表達好感，不過由於命宮的火星受到感情宮位的水星影響，太過遲鈍恐怕接不到對方的球，心思要稍微細密一些。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，會需要購買新的家電或高科技產品，此時購買到目前市面上技術最新穎、功能超乎想像的電器，不論價錢多貴，都覺得花得物超所值。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星與土星，受到夥伴宮位的水星、以及命宮的火星影響，目前會在一個高壓的職場環境下工作，主管非常嚴苛，不通情理，敵人就在周圍環伺，隨時想取代你的位置，身心靈都顯得過勞、緊張。

健康運方面，火星持續在命宮退行，體力消耗得相當迅速，火氣也非常大，臉上痘痘狂冒，或是有嘴破、便秘的問題，某些器官有發炎的狀況。當心血光之災，意外傷害頻頻。一旦受傷或生病，需要花很長的時間復健。

金牛座：

整體運勢

家宅運方面，金星持續在家宅宮位行進，會添購許多新傢俱或家電，讓居家環境煥然一新。某些需要搬家的金牛座，會在最近尋求到理想的物件。家人對你也特別好，會送你禮物，或請你吃大餐。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與在遠行宮位的木星相位良好，在外地生活、留學、工作的金牛座，會有貴人在人生地不熟的地方給予你幫助。一直留在國內的金牛座，則是會交到許多來自海外的新朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入工作宮位，同時在工作宮位的水星受到火星影響，在職場的重要性被突顯，反而使你壓力變得很大，一言一行都被放大檢視，必須謹言慎行過日子，工作絲毫不容有一絲鬆懈。

感情運方面，火星在心靈宮位退行，曾經暗戀過的人再度回到你的生活圈，卻人事已非，雙方之間有些誤會未解，兩人關係降到冰點。內心還是有些在意對方，會希望奇蹟似的和好，但兩人就是碰了面也不想正視對方。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位，會被某個有好感的對象告白，情感關係有進展，不過同在戀愛宮位的水星受到火星影響，在接受對方之前，可能要調查清楚對方情感關係是否已經清理乾淨。同時自己也可能正游移在兩個對象之間。

工作運方面，金星持續在面試宮位行進，正在尋找新工作，或是想轉換跑道的雙子座，會同時獲得許多單位的青睞，此時不知選擇哪一家比較好。工作穩定的雙子座，會拿到一筆重要的訂單或合約。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的火星受到水星、冥王星、土星影響，交友不慎，被酒肉朋友連累，嚴重的話甚至吃上官司。與人往來在金錢上管理不當，損失嚴重，此時不要合夥、幫人作保，也不要加入直銷組織，容易被拖垮。

健康運方面，在疾厄宮位的土星、冥王星受到火星與水星影響，身體狀況本來就不佳了，聽信朋友介紹的偏方或健康食品，反而使得某些疾病更加惡化，生病就要好好就醫，面對現實，及早治療，才能快點痊癒。

巨蟹座：

整體運勢

家宅運方面，太陽進入家宅宮位，家庭有些未解開的心結，這段時間促膝詳談，可與家人和解，達成共識。某些巨蟹座會因為工作需求搬家或離家，這段時間會找到理想的落腳處。

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，會比較捨得花錢在物質享受上，吃較為昂貴的餐廳，或是購買奢侈品犒賞自己一番。某些巨蟹座這段時間會有額外的薪資加給可領，手頭會比較寬裕。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到冥王星、土星以及水星的影響，豬隊友往往只出張嘴，你就得為無意義的建議疲於奔命。目前家庭與職場兩頭燒，常常為了照顧家人而請假，卻必須在週末時把工作帶回家完成，或是去公司加班。

感情運方面，在感情宮位的土星、冥王星受到水星與火星影響，與伴侶相處上有些疙瘩，使你夾在其中兩面難為。常常因為工作忙碌，取消重要的約會。某些陷入職場戀情的巨蟹座，會覺得回到家與伴侶相處像在加班。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在命宮行進，人緣極佳的時期，會有一些人對你表達傾慕之意，會在這段時間對某個人動心。有伴侶的獅子座，與喜歡的對象互動甜蜜，關係更進一步。

金錢運方面，在財務宮位的海王星脫離不良相位的影響，財務狀況回穩，投資標的指數止跌回升。沒有投資習慣的獅子座，最近腦波極弱，會分期付款購買某個昂貴的物品，物質慾望的滿足會讓心情感覺療癒。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星、冥王星受到水星、火星的影響，在職場上與人溝通不良，甚至被人質疑起你的專業能力，此時會為了捍衛自己的名譽，不惜與人吵架與辯論。

交通運方面，太陽進入交通宮位，同時在交通宮位的水星受到火星、冥王星、土星影響，交通工具已經面臨必須換新的時期，不斷的維修都無法處理好。開車要當心發生行車糾紛，被開罰單的機率也很高，注意交通安全。

處女座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的天王星脫離不良相位的影響，會遇到較為前衛、年輕的指導者，進入十分嶄新的領域做研究。某些處女座則可能會跨領域選修一門冷門課程，但是對你而言十分有趣。

感情運方面，金星在心靈宮位行進，同時在感情宮位的海王星相位良好，經過許多情感上的波折，會發現某個人總是能理解你內心的不適，對這個人產生好感，但目前只能默默暗戀對方，很害怕再受傷。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，同在金錢宮位的水星受到火星、冥王星、土星的影響，開始正視自己理財的方式，有些債務與花費其實都是因為自己過於貪心或貪玩導致，必須要戒掉許多不必要的開銷。

健康運方面，火星持續在疾厄宮位行進，身體狀況不佳，大病小病不斷，工作也受到影響，會需要靜養一陣子，把身體調理好，才有辦法重新出發。即便是比較健康的處女座，每天都感到十分疲憊，覺得自己快生病了。

天秤座：

整體運勢

人際關係方面，金星持續在人際關係宮位行進，交際應酬的邀約較多，此時會收到許多禮物，或是朋友們會給你意外的驚喜。某些天秤座會參與一些活動，會因此結識重要的貴人。

工作運方面，在工作宮位的海王星相位良好，工作壓力減緩，每天都能準時下班，好好宅在家中追劇，享受獨處時光。職場上討厭的上司或同事會休假或是外派一陣子，覺得辦公室氣氛清爽許多。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的水星與家宅宮位的土星、冥王星影響，情感對象忘了你的生日，感覺失望。某些天秤座與另一半的家人相處發生摩擦，要求對方選邊站，卻會是被離棄的一方。

健康運方面，太陽進入命宮，與水星同宮，此時注意天氣變化，容易過敏或感染感冒。刺激性的食物要少吃，可能會引發心悸、或是血壓過高的問題。內分泌不太穩定，作息請盡量維持正常為佳。

天蠍座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的海王星相位良好，單身的天蠍座會在學習場合，或是網路交友邂逅有好感的對象。已經有穩定關係的天蠍座，這段時間多與喜歡的人一起到外地遊覽，關係會更為親密。

工作運方面，金星在志業宮位行進，在工作領域受到許多人推崇與尊敬，會對於目前的成就感到驕傲。然而在工作宮位的火星受到水星、冥王星、土星的影響，會有嚴重過勞的現象，很需要放空休息一陣子。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的冥王星與土星相位不良，當心發生行車糾紛，停在外頭的車輛容易遭到不明人士破壞，收到罰單的機率也比較高。搭乘大眾運輸工具通勤的天蠍座，會因司機開車技術不良而摔傷，須特別注意交通安全。

健康運方面，火星持續在健康宮位退行，相位不良，由於過勞工作，會引發某些痼疾在此時復發，心理層面上會覺得莫名焦慮與恐慌，睡眠品質也受影響，此時要當心血光之災，容易發生意外傷害。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，某些不為人知的才能被上司挖掘出來，會被賦予特殊的任務。某些射手座會接到一些跟本業無關的案件，可開創新的小事業經營。

學業運方面，金星持續在學業宮位行進，會被學校派去參加一些重要的活動，獲得優異的成績，成為校園中的風雲人物。某些射手座有機會與別的學校進行深度交流，在研究領域上受到重視。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到水星、冥王星、土星影響，察覺喜歡的人有心靈出軌的現象，容易因此吵架。某些射手座會同時與兩個以上的情感對象曖昧，會被抓包，兩頭落空。

金錢運方面，在金錢宮位的土星與冥王星受到火星與水星影響，在吃喝玩樂方面的開銷太多，經濟感覺捉襟見肘。某些射手座會在小孩、寵物、偶像、動漫週邊商品敗家，造成月底只能吃土過日子。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，金星持續在財務宮位行進，偏財運佳，對發票中獎率高。購物會因為特殊的活動與身份，獲得大幅折扣，買到物超所值的好東西，或是獲得想要的贈品。有投資習慣的摩羯座，投資標的升值，此時出脫，可獲利了結。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，雖然對方有些捉摸不定，最近卻喜歡老是膩在你身邊，情感熱度升溫。某些摩羯座會被毛孩收編為奴隸，與寵物在一起的時光總是感覺特別幸福。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位，同時在志業宮位的水星受到冥王星、土星、以及火星影響，在職場的地位不可取代，卻造成自己完全沒有私人的空間，生活都被工作佔滿，連身體健康都出現警訊。

家宅運方面，在家宅宮位的火星受到冥王星土星，以及志業宮位的水星影響，家庭與工作兩方無法兼顧，會造成家人對你的不諒解與怨懟。居住環境有許多需要修繕的地方常常需要請假處理，這些老毛病卻總是無法完全根除。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，喜歡的人最近對你特別體貼，心情會覺得很愉悅。單身的水瓶座，最近與有好感的對象互動曖昧，雙方關係似乎有發展空間。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，會搶購到某個品牌的限量商品，心情因為獲得戰利品感到愉悅。某些水瓶座終於有時間到有名的餐廳打卡，品嚐美食，滿足了腸胃也滿足了虛榮心。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的火星持續退行，相位不良，會有機會回鍋過去待過的單位或公司，但待遇卻被刁難，薪資與職務被降等，因此陷入苦思狀態。工作穩定的水瓶座，與人溝通不良，會覺得專業被外行人糟蹋。

健康運方面，在精神宮位的冥王星、土星受到火星與水星影響，無形的精神壓力較大，常常睡不好、作惡夢。某些水瓶座最近會對許多事情感到莫名焦慮與憂鬱，患得患失，此時要注意身心靈的平衡與健康。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，最近工作量感覺比較輕鬆，會有許多閒暇時間可以出門喝杯下午茶。某些雙魚座正在執行一個光鮮亮麗的任務，許多人會對你目前享有的光環感到羨慕。

感情運方面，在命宮的海王星脫離不良相位影響，與喜歡的人各自退到安全的距離與關係中，維持朋友以上的默契，雖然好感依舊，卻還是覺得待在自己的舒適圈比談戀愛來得愉快。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的土星、冥王星受到金錢宮位的火星、水星影響，外出消費遇到不愉快的糾紛，遇到服務態度很差的服務人員。某些雙魚座在交際應酬上的花費太多，擠壓到生活開銷。

金錢運方面，太陽進入財務宮位，同時在財務宮位的水星相位不良，投資太過急躁，反而容易被套牢，目前還不是進出場好時機。無投資習慣的雙魚座，有小小的偏財運，但中了小獎太得意忘形，把彩金繼續投注下去，卻輸個精光。