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小孟塔羅：很在意別人想法？測你害怕沒朋友指數有多高

聯合新聞網 / 小孟
圖／unsplash
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周華健朋友的歌詞：「朋友一生一起走，那些日子不再有⋯」，在六、七年級生的心中，似乎還記得畢業時的畫面。雖然人類是群居動物，但拜科技日新月異所賜，方便御宅族的外送服務，是否也將人與人的距離拉遠了呢？現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測！你害怕沒朋友指數有多高？

塔羅牌圖作者：Mate Horonumber(Shuffle Tarot Collection B)

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。





A：害怕沒朋友指數20分。(權杖九正位)

牌面的婦人左手站著蒙眼鳥，她的右手扶著七根長棍。

A：害怕沒朋友指數20分。(權杖九正位)
A：害怕沒朋友指數20分。(權杖九正位)

這張牌表示你可能與朋友之間，曾經發生過不好的經歷，導致你對人性較缺乏信任。儘管已經認識一段時間的人，你在言談之間仍會有所保留，無法輕易吐露你的私事。小孟老師在此提醒你，心中有鬱悶的話可找心理師，或對信仰的神明傾吐，在心中壓抑久了對你也不好。

B：害怕沒朋友指數80分。(寶劍七正位)

牌面的人注視著空中的雲朵，上頭有七支不同樣式的寶劍。

B：害怕沒朋友指數80分。(寶劍七正位)
B：害怕沒朋友指數80分。(寶劍七正位)

這張牌表示你的情商，相比同齡的人更高一些，因此你知道怎麼說話，會讓人聽到的感受較好。也因此你會有良好人緣，大家也都很喜歡跟你聊天，總是能得到溫暖的回應。小孟老師在此提醒你，你具備良好的同理心，也知道對方想聽什麼話，然而忙於應對有時也會疲累。

C：害怕沒朋友指數60分。(權杖二正位)

牌面有一男一女相互對望，他們手持長棍在空中交叉。

C：害怕沒朋友指數60分。(權杖二正位)
C：害怕沒朋友指數60分。(權杖二正位)

這張牌表示你很重視朋友的質量，也就是說你想結交的是知心好友。吃喝玩樂的人並非你想結交的，因此你有自己的一套方式，可以分辨對方是否值得深交，非深交的人你往往點到為止。小孟老師在此提醒你，儘管你不主動與人交惡，也可能會被他人私下議論，若聽到也別太在意唷！

D：害怕沒朋友指數99分。(寶劍侍者正位)

牌面的少年拿上拿著寶劍，他頭上的帽子被風吹走了。

D：害怕沒朋友指數99分。(寶劍侍者正位)
D：害怕沒朋友指數99分。(寶劍侍者正位)

這張牌表示你很在意別人對你的看法。倘若聽到朋友說你的是非，甚至開始疏遠你的時候，你的心則會變的特別難受。因為你自認對他們真心相待，不知道自己做錯了什麼。小孟老師在此提醒你，你是一個簡單純真的人，但這世上總有人不是這樣，痛苦過後你會看清對方。

E：害怕沒朋友指數40分。(戰車牌正位)

牌面的女性站立在車上，地面坐著長翅膀的獅子和牛。

E：害怕沒朋友指數40分。(戰車牌正位)
E：害怕沒朋友指數40分。(戰車牌正位)

這張牌表示你很清楚自己的目標，可能是賺錢也可能是愛情等等。朋友對你來說不是不重要，但你會選擇較為隨緣的方式，無需強求合則來不合則去，這也造就你個性較為獨立，卻也比較以結果為導向。小孟老師在此提醒你，別人的話你未必會聽進去，若失敗容易困在原地打轉。

小孟塔羅

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