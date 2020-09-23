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享受寂寞！哪些命格能把孤獨轉換成禮物？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

前些日子「羅妹妹」離開了我們，「孤獨死」的話題突然躍上媒體版面，其實死亡本就是人生的必經之路，隨著高齡化社會的到來，比起避免「孤獨死」，更重要的是如何妥善經營一個人的未來。這次科技紫微網要來介紹某些命格，他們擁有著把孤獨轉換成禮物的特質，想要把握這些特質嗎？趕快來看看他們是怎麼做到的！

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武曲：充實生活

武曲原本就比較嚴肅、孤高、不與人群廝混，就算年紀再長，也總有許多可忙碌的事情，不會因為孤單而陷入負面情緒中。你頗能享受獨處的時光，而且很能善用時間。每隔一段時間，你會整理生活計劃，包括哪些事是急著要達成的，哪些事是可以慢慢實現的；把現在、未來想做的事列出清單後，慢慢逐一實現。你很珍惜命運，孤獨卻不孤寂，努力把每一天都過得充實。

　

太陽：閒不下來

熱情積極的太陽，喜歡忙裡忙外，閒不下來。孤獨？那是不可能的事！即使年齡增長，你依然不改初心，永遠熱衷於社交與助人。你有著一顆火熱跳動的心，懂得善用社區聯絡管道與左鄰右舍交流，更勇於結交新朋友。你與人的互動不只是閒聊八卦，而是分享人生，傳播正能量，在互助、友愛、溫暖的氛圍中快樂生活。反正人生都是要走這一遭的，不如熱熱鬧鬧開心過完一生。

　

太陰：保持平常心

安靜清冷、追求完美的太陰星命格者，會隨著年紀的增長，而愈發恬淡、從容。你對未來雖然有著期待，甚至有著周密的計劃，但你完全能平常心看待，不喜不悲，內心安然。在你的生活中，除了平靜的善待身邊的人與事，也會做不少自己感興趣的事，讓生活充實而美好。每隔一段時間，你會預先打點自己的身後事，不一定要形於書面文件，但會在各方面做好安排，有備無患。

　

貪狼：一生交際花

多才多藝、愛熱鬧、擅長人際交往的貪狼，通常沒有時間陷入孤單的情緒中。就算年紀增長，你仍然不失愛熱鬧、展現自我風采的本性。你很容易就成為組織群體活動的領頭人，所以社區大小事怎能少得了你？你不但會主動照顧比較內向的朋友，也很樂意為大家張羅、東奔西跑。你的一生眼界高遠，早已看遍各種風景，因此，在忙碌中很踏實的生活著，就十分滿足了。

　

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