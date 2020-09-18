想轉運？讓生肖幸運色助你一臂之力！

【文‧科技紫微網】

最近因為疫情的關係，經濟狀況普遍不如以往。有沒有什麼轉運的好方法呢？其實，每個生肖都有自己的幸運色，若能選對幸運色，不僅能為自己的生活增添光彩，還能吸引來好運的眷顧哦！想要在運勢低迷時逆流而上，究竟哪種顏色最能幫助你呢？跟著科技紫微網一起來看看！

生肖鼠

幸運色：銀灰色

平日適合佩戴一些銀質飾品，或穿銀灰色的衣服，不僅會為你增添氣質，還易得到貴人的相助。特別能得到上司的重用和提拔，讓你在事業上更上一層樓。

生肖牛

幸運色：橙色

屬牛的你，要想好運連連，就買一些橙色的單品，或者搭配橙色的包包吧！你會發現自己比以前感覺更有精神，做事也更有熱情。

生肖虎

幸運色：紅色

生肖虎直率的個性，難免會招惹小人，或引來是非口舌。紅色是你的好運色，代表紅紅火火，可以讓你吉星高照，如有神助。在人際關係上和財運上，都能幫助你順順利利。

生肖兔

幸運色：粉色

生肖兔很容易被身邊的事情所困擾，讓你時常患得患失，焦慮不安。粉色是你的幸運色，尤其能興旺你的感情運勢。這樣，即使碰到了一些問題，也會很快迎刃而解。

生肖龍

幸運色：黃色

屬龍的人性格率直，脾氣火爆，這樣容易影響財運，使你遭遇大起大落。黃色代表著陽光和爆發力，能夠賦予你勇往直前，一飛沖天的好運。

生肖蛇

幸運色：紫色

紫色具有強大的能量氣場，讓人不容易受到負能量的干擾。屬蛇的你平時可多穿紫色衣物，或者在家裡擺放紫水晶，可以讓你氣場全開，具有阻災、防小人的作用。

生肖馬

幸運色：藍色

生肖馬做事踏實，目標明確，卻唯獨缺少了一份運氣。平日裡多穿戴藍色的衣服，可以具有助運的效果，讓你能夠順遂如意，實現夢想。

生肖羊

幸運色：綠色

生肖羊可以在家裡多擺放一些綠色植物，身上也可佩戴青玉吊墜。它們不但能增強運勢，還能為你帶來更多好機會，幫助你的事業風生水起。

生肖猴

幸運色：米色

米色有一種沉靜和淡雅的魅力，能夠讓生肖猴的心靜下來，為你增添一份謙遜、溫和的氣質。選擇一些米色的單品，不僅能穩定氣場，還能夠改善你的運勢。

生肖雞

幸運色：白色

屬雞的人其實不太善於跟人打交道，人際關係有時會因此不太順利。白色是你的幸運色，它簡單又大氣，和所有的顏色都能和諧共處。多穿白色衣服，有利於結交貴人，大展宏圖。

生肖狗

幸運色：黑色

生肖狗常常在遭遇不確定的事情時，就會急躁、衝動起來，從而影響運勢。黑色代表的是深沉、內斂、謹慎，能夠讓你不張揚，不浮躁，變得更加成熟穩重，遠離是非。

生肖豬

幸運色：卡其色

屬豬的人通常財運都不錯，但這樣也容易招人眼紅，引起不必要的麻煩。你可以選擇卡其色，它低調又不失高雅，不僅能彰顯你不俗的品味，還能在運勢上為你保駕護航。

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