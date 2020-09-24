塔羅：這世界發出的訊號 有傳到你心裡嗎？

【文‧科技紫微網】

有時候，我們太專注在自身的事務上，忘了留意這世界其他地方正在向我們發出訊息。或許這些訊息裡面正暗藏了關於未來的指引呢！就讓科技紫微網用塔羅牌幫你分析，目前你對週遭的注意力是否足夠，以及你最容易忽略哪一種訊號？

占卜規則：

1、先閉上眼睛，靜心30秒鐘。

2、在心中默默念著：「我目前對週遭的注意力是否足夠，最容易忽略哪一種訊號？」

3、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌１：戰車（逆位）

你有一雙善於發現的眼睛，能夠挖掘出身邊的很多機會。但是很多時候，你會對外界採取視而不見的態度。你的態度可能是過去的挫折造成的，比如費盡心力做出自信滿滿的作品，卻慘遭批評與失敗。種種不順利的經驗，讓你失去了積極參與競爭的勇氣。

你最容易忽略的訊號，就是各種在你生命中路過，引發你關注的事物，其實這些事物都是鼓勵你嘗試的機會。若是不信任自己，不相信自己可以成功，因此一直待在熟悉的場域，你就會哪裡也前進不了。

選牌２：月亮（逆位）

你目前對週遭的注意力較弱，可以說已經處在迷惘的狀態中有一段時間了。你可能向外探尋過，卻像是在迷宮中一般迷失方向和路徑。不但達不到理想中的目標，還覺得不管怎樣認真努力也找不到出路，所以習慣性的忽略外界資訊。

你最容易忽略的訊號就是周遭環境的變化。在時間的推進中，你自己和周遭的環境也一直跟著成長和改變。過去有些事之所以無法推動，是因為天時、地利、人和等因素不圓滿，但現在很可能會有不一樣的結果喔。所以，是時候勇敢跨出去了！

選牌３：惡魔

你目前對週遭的注意力傾向於現實和物質面。你有著旺盛的企圖心，永遠敏銳的注意身邊各種機會。你需要由物質帶來的大量安全感，所以你經常專注在實際事物上，如名譽、財富、權力、感官享受等，把它們當成你的生活目標。

你最容易忽略的訊號是精神層面的，這些訊號不一定看得見、摸得著，而是需要用心體會。你可以先試著檢視，自己的生命是不是有不平衡的地方，然後敞開心房，開始注意一些精神和性靈上的訊息，從其中尋找一些能滿足你心靈的事物。

選牌４：太陽（逆位）

你是個很有活力的人，就像太陽一樣，充滿能量，以自己的光芒普照萬物。你很容易看見每個個體的獨特存在，也善於拉近人與人之間的距離，激盪出彼此更多的可能性。然而，老是發光發熱也是會累的，因此你目前對週遭的注意力有點弱，需要多休息充電，才不會累壞自己。

你有很多想法，表現能力很強，當你源源不絕的表達時，別人都沒法插嘴。你最容易忽略的訊號是他人的聲音，偶爾也把舞臺讓給其他人吧，多一份傾聽和理解，你會發現事情運作得更順利喔！

選牌５：女祭司（逆位）

目前你對週遭事物似乎付出太多注意力囉！你老是關注著外界事物，為了滿足家人、上司、老闆、工作的種種要求而忙碌，造成你的精神非常疲累。你是不是忘了關注自己，也忽略了自己內在的感覺和需求呢？

別再往外探求啦！別一心想著要去滿足每個人的需要，因為大家的生命道路、需求都不一樣。你最容易忽略的訊號就是自己心底真實的聲音，從現在起，撥一些時間讓自己好好靜下來，和自己相伴，感受內在的情緒，也讓想法自然浮出。好好放鬆，不要強迫自己在某個框架裡生活。活出最好的、最真實的自己吧。

選牌６：戀人（逆位）

你最近遇到的煩惱，是不是都跟人際關係有關呢？人與人相處時免不了有摩擦、矛盾、誤解產生，而我們很容易放大不舒服、不愉快的部分。人際關係的不和諧可能為你帶來情緒困擾，影響你的精神與活力。你目前有點想退縮到自己的世界，對週遭的注意力較為不足。

你最近容易忽略的訊號，是他人美好、善意的面向。回頭想一想，你還記得起對方的好嗎？過往是不是有不少讓你充滿感謝的時刻？試試看原諒、放下那些不愉快，把心打開，感謝對方吧。試著放下自己的立場，放下執著，你就會看到神奇的事發生。你將會重新發現對方可愛之處，還能找到和諧、平衡的相處方法呢！

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