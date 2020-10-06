吸引注意！這3星座明明心裡有你 卻又特別愛嗆你

【文‧科技紫微網】

在面對自己喜歡的對象時，每個人會使用不同的方式來引起對方的注意。有些人溫柔體貼、善解人意；有些人投其所好，送禮送到心坎裡；又有些人反而會變得像小學生似的，特別愛欺負你！科技紫微網今天要來點名囉，哪些星座明明心裡有你，卻又愛嗆你？

牡羊座

牡羊座的人特別重視存在感，希望自己喜歡的人能夠多注意自己，所以會故意和對方唱反調，甚至藉機損對方、嗆對方。看著喜歡的人惱羞成怒的樣子，他會覺得這一切像極了愛情。所以，只要是能夠成功引起對方注意，讓喜歡的人對他印象深刻，牡羊就會覺得這是一個好方法，可說是「越嗆你就越愛你」的代表喔！

雙子座

雙子座的人，路數永遠都讓人看不穿。平時古靈精怪的雙子，遇上喜歡的人時反而會變得嬌羞，於是為了掩飾自己的情感，他們會對喜歡的人開些無傷大雅的玩笑，有事沒事就嗆對方一兩句當作問候。這些看似不經意的行徑，其實可能都是設計很久的橋段，為的只是希望對方能因此注意到他，給他一些回應而已。

獅子座

獅子座的人特愛面子，要他們直接告白，還不如做些事來讓對方強烈感受到他的愛。於是，他們便開始對喜歡的人惡作劇，藉此增加互動的機會；在互動過程中再加上幾句嗆辣的台詞，讓對方毫無招架之力。這樣霸道又霸氣的行為，時常令人搞不清自己是不是被他討厭了。但，這也算是成功將自己烙印在對方心版上了吧！

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