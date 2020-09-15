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好運降臨！鬼門關後財運大開的5個生肖排行

聯合新聞網 / 小孟
圖／unsplash
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國曆9月16日鬼門關，代表著「好兄弟」們將會返回陰間，鬼門關的日子除了有些禁忌要注意外，也能期待一下門關之後的好運，中華民國星相學會副理事長小孟老師整理了鬼門關之後財運大開的5個生肖，看看自己有沒有上榜吧！

Top5:豬

屬豬的朋友鬼門關後，你會有機會獲得更多的賺錢資訊或者投資消息，而且屬豬的人懂得發揮經濟最高效益，能在鬼月後好好展現人際關係，在人脈間轉介紹的方式去獲得一些投資介紹的抽佣。

Top4:屬鼠

老鼠的人鬼月後有機會在朋友飯局中認識到德高望重的人士，讓你未來可以大賺錢。

Top3:屬羊

屬羊的朋友鬼月後若是有想要去拓展自己事業版圖的人，可以好好去全力衝刺一下，因為很容易在無心插柳的情況反爾促成自己一番新的財富發展，會讓身邊的人都跌破眼鏡羨煞不已。

Top2:屬猴

鬼門關後屬猴的人，你會有種莫名好運的感覺，沒有想到的好事偏財都會降臨在你們身上喔！建議屬猴的朋友可以多多參加活動，或者規劃理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人力資源或管道可以幫助你們喔！

Top1:屬雞

屬雞的朋友鬼門關後，你在工作方面也會有很強大發光的機會，同時你們也能獲得長輩的提攜與幫助

鬼月 老鼠

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