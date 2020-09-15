紫微斗數的前世今生 - 嬪妃們(太陰、貪狼、天同)的比較

談了「武將們的比較」和「文官們的比較」之後，Mike繼續出題，希望能談談「嬪妃們的比較」。這個需求早在意料之中，但是Mike繼續加碼: 希望有實際的人物案例，一方面比較好理解，另一方面也比較有趣。

要有人物案例，當然不會是個問題，問題是你對這些人物的理解程度。理解的程度夠深，就會產生相輔相成的效果；若是理解的程度不夠，最後的結果通常是雞同鴨講。

於是我請Mike先做完作業 : 看完宮廷劇「延禧攻略」，並做好人物個性整理之後，再來討論。

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圖／imdb

後宮就是職場的縮影

雖說後宮嬪妃、選妃，充滿了封建時代的思維，但是如果用現代的角度來思考，其實後宮與職場無異，無非是要滿足組織的需求。

後宮最大的股東就是皇帝，組織的需求其實就是皇帝的需求，一如公司的成立就是要符合股東賺錢的需求。

所以嬪妃們經過了海選，進入了後宮，目標就是要滿足皇帝在婚姻感情中的需求: 追求浪漫的關係、滿足慾望的渴求以及生兒育女。有人要能夠讓皇帝有「戀愛的感覺」；有人要能陪著皇帝一起享樂；當然更要有人能夠擔負起養兒育女的重責大任。

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即便是貴為皇后、貴妃，也不是天天都會見到皇帝。(你在職場工作時，會天天遇到大股東嗎?) 因此，後宮的嬪妃們除了要凸顯或發揮自己的專長，爭取受到皇帝青睞的機會，享受更好的待遇之外，與皇后(也就是後宮的主管)與其他嬪妃(也就是同事、同儕)的關係，也會影響她們的生活品質。處得好，自然煩惱比較少；處得不好，輕則孤獨無伴，重則被排擠、打壓，甚至被傷害。

隨遇而安的低調天同

在十四主星中個性最溫和的天同，其實是最適合進入後宮擔任嬪妃的人選。充滿「童心」的個性，逸樂取向的行事風格，與自得其樂的滿足，對環境的適應力極強。

對於物質條件並不是不重視，但只要沒有淪為飢寒交迫的情境，通常都還能接受現況。對於精神方面的享受要求會高於物質享受，因此對於文學、藝術、美學、音樂、舞蹈等精神層次的鑑賞與感受會比較突出。

但是「童心」必然也帶有其相對應的弱點: 孩子氣所帶來思考不夠周延、情緒的不穩定，讓天同常率性行事而缺乏深謀遠慮。意志力與決斷力較弱，常常讓他人的行動來決定自己的未來。個性中帶有逆來順受的韌性，但從另一個角度來看: 其實就是自信心不足，不敢為自己的決定負責。

畢竟赤子之心也意味著對人的防衛心較弱或是不設防。這種「童心」也意味著好騙、好哄、易騙、易哄，讓天同在感情的領域吃足苦頭。但又常好了瘡疤忘了痛，在感情路上不斷地受傷。

天同的僕役宮必有紫微。從比較務實的角度來看: 身為十四主星中個性最溫和的主星，往來的朋友必然多數都是個性強過於己；所以從自己的角度看出去，友人個個姿態高高在上、高不可攀。

而天同對於交友的態度通常也大而化之，不善擇友而交。但是這種開放式的態度，就會讓天同在朋友之中吃得開、暢行無阻嗎? 倒也未必!

天同的赤子之心讓他們呈現出無心機、無害的特質，甚至不爭、害怕製造衝突的個性也會被認為是沒有競爭力。所以有天同在身邊，也意味著他們是安全無害的，甚至可以將天同當作對照組，凸顯自身的優越感。因此，是否能與所交往的人平起平坐、平等對待，或是讓自己淪為逢迎、拍馬屁之徒，則考驗天同的智慧。

由於天同的遷移宮沒有特定的主星，因此人際關係的經營策略，就會隨著不同的組合而有所不同。對宮有太陰，則個性更為軟弱；對宮有巨門，則心事暗藏、工於心計；對宮有天梁，則頗有深藏不露、高深莫測的潛質。

天同的遷移宮和僕役宮，讓他們在群體之中產生了一種低調、潛藏的特質，有時甚至低調到旁人忽略了他們的存在。

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愉妃。 圖／imdb

延禧攻略中的愉妃和慶妃就是天同的典型。(愉妃和慶妃是誰? 劇中有這兩個角色嗎?)

愉妃自懷孕之後，就在後宮的兩大派系之間求生存: 高貴妃要殺害她，富察皇后則要救她、保護她。生下五阿哥永琪之後，一度連自己的親生兒子都保不住，還要靠魏瓔珞用計化解危機。

之後，過不了幾天的好日子，又投入純妃與令妃(魏瓔珞)之間的鬥爭，搞了一個損人不利己、兩敗俱傷的反間計。最後被太后處置出宮修行，只好將兒子託孤給令妃。

愉妃自稱是個不夠聰慧、軟弱的人，這倒也是實情。她隱忍懦弱，為保護自己的兒子，一直謹小慎微地生活在複雜的深宮裡。

但是身在後宮，子嗣就是自己手中的王牌；為了友情、報恩而自棄王牌，被逐出宮外，怎麼看都不是一樁好買賣。然而，遠離是非風暴的核心，讓有能力的人來確保兒子平安長大，或許才是明哲保身、兩全其美之道。

慶妃則被譽為這個劇中的勝利組。(其實能夠好好地活著，也沒有被打入冷宮，就已經是勝利組了!)

慶妃和納蘭淳雪(舒妃)一起被選定入宮。由於慶妃的父親是納蘭淳雪父親的下屬，再加上自覺力量單薄，所以一直依附在納蘭淳雪的身旁，以尋求安全及保護。

她曾向令妃表示: 雖然自己依附在納蘭淳雪的身旁，但心中自有是非對錯的道理；因此在令妃需要協助時，慶妃仍適時地伸出援手。

慶妃之後代為扶養十五阿哥永琰，也就是後來嘉慶皇帝；她過世之後被追封為皇貴妃。

愉妃生子，但始終無法以子為貴；慶妃卻以養子為貴。到底是造化弄人，還是人生智慧的抉擇，其實見仁見智。但是相同的認知卻是: 她們都不適合參與鬥爭。

慶妃。 圖／imdb

需要舞台的高調貪狼

提到紫微斗數，你或許不太認得其他的主星，但是一定聽過殺、破、狼。貪狼雖然不像七殺、破軍，人生運勢起伏大，但相較於其他主星，仍是屬於個性與慾望皆強。

古書曾提到: 「殺破廉貪俱作惡」，在社會價值觀趨向「溫良恭儉讓」的古代，個性與慾望強烈的主星，必然被視為麻煩的根源。

其實貪狼的個性雖強，生命的重心不外乎兩件事: 溝通和舞台。

貪狼的好口才與舌燦蓮花的能力，早已屬於傳奇等級而讓其他人望塵莫及。但是，所謂的溝通，其實不限於語言，文字、音樂、舞蹈、繪畫、肢體都是可用來溝通的媒介。

透過不同的媒介去表達自己的所思、所感、所想，也希望受眾能能欣賞自己的所思、所感、所想，這就是廣義的溝通。

而貪狼廣為人知的桃花，就是一種溝通技巧的昇華。

什麼叫做桃花? 就是對方不用開口，你就會感覺你喜歡對方或是對方喜歡你。

那麼貪狼們是怎麼辦到的?

有一種溝通叫做肢體語言，另一種溝通叫眉目傳情，再加上舌燦蓮花，這些都是貪狼的強項。因此，論溝通能力誰能比得過貪狼? 你也不難想像: 為什麼演藝界的貪狼特別多?

雖說貪狼的「貪」字大都表現在慾望上，但是「貪」的背後其實是需要舞台。

如果要你上台表演，你總會希望表現一些和別人不一樣的東西，不是嗎? 這種「和別人不一樣」的慾求，驅動了貪狼的「貪」- 不一樣的才能、不一樣的享受、不一樣的感情，才能凸顯我和別人是不一樣的。

既然是舞台上的表演，我只要確定眾人的目光是在我身上，表演的過程中有人喝采、得到掌聲及欽羨的眼光，表演的目的就已達到。因此，你也不難想像: 為什麼貪狼是「貪多騖得、不喜深入」。

既然需要舞台，貪狼就會順勢發展出另一種特質 - 嫉妒。

當貪狼意識到旁人可能會搶了他們在舞台上的風采，嫉妒之心便油然而生。不限外貌、身材這種外在可識別的項目，能力、氣質、賺錢能力、人氣也在貪狼嫉妒雷達的鎖定範圍。

檔次高的貪狼或許就會精進自己，讓眾人的目光仍聚焦在自己身上；檔次低的貪狼則開始利用機會打壓對手，讓對方沒有冒出頭的機會。

貪狼的遷移宮和僕役宮皆無特定的主星。遷移宮的三方必定有天府及天相，也就是「府相朝垣」的格局，因此也不難理解為什麼貪狼在外處事圓滑、人緣奇佳。

天府和天相所形成兩股勢力的強弱，決定了貪狼的對外策略 - 能伸能縮。天府強就會比較高調強硬，天相強則較為平和柔軟。

貪狼的「貪」字也展現在與朋友的交往: 類似將朋友當作「棋子」，先交往看看，以備不時之需。

雖然不計仇、不記恨，一切以利益與利害關係作為考量，讓貪狼博得「解厄之神」的稱號；但是自己不計仇，並不代表對方不計恨。

善於社交、朋友圈很廣，卻不擅長真誠地與人對待相處，讓貪狼常有「相識滿天下，知心無一人」的感嘆。但無論是識人不明，還是待人不夠真誠，最該負責的應該還是自己吧?

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高貴妃。 圖／imdb

延禧攻略中的高貴妃就是貪狼的典型。

幾乎在前一半的劇集中，高貴妃就是興風作浪、唯恐後宮不亂的亂源，坐實了「殺破廉貪俱作惡」的特質。在氣勢上，高貴妃比富察皇后更像皇后，氣燄高張，處處與富察皇后分庭抗禮；除非遇到了皇帝或是太后的攔阻才稍有收斂。

有嬪妃懷孕或是受寵，就會成為高貴妃鎖定的目標。無論是羞辱、陷害、恐嚇、誣告，只要能達到目的，不擇手段。

當然，她的最終目標還是富察皇后；畢竟在後宮一人之下的貴妃，如果能將皇后除掉，自己在後宮的地位就無人能及了。畢竟在她的心中，舞台上的主角只能自己獨佔，難與他人共享。

高貴妃的愛唱愛跳、能唱能跳，用歌舞傳遞她的情感，獲取皇帝對她的寵愛，本就是她的拿手好戲。但是太后以後宮嬪妃必須「端莊持重、賢良淑德」，「塗脂抹粉、魅惑君王」不成體統為由，將她的戲台、戲服、戲譜全數毀去。

問題是「端莊持重、賢良淑德」本就不是殺、破、狼的強項，「塗脂抹粉、魅惑君王」才是貪狼超越他人的才華。沒了唱戲的舞台，就只好另創舞台，把其他的路人甲乙丙(嬪妃及宮女)一起捲入後宮大亂鬥。

貪狼超強的見風轉舵能力，無人能及，常在事情的關鍵時刻化險為夷，「解厄之神」當之無愧。但這種能力常會轉化成一種僥倖的心態，讓貪狼常有船到橋頭自然直的迷思，以至於意氣風發時的高調常會讓貪狼得意忘形。

如果不是高貴妃一再相逼，讓嫻妃家破人亡，她也不至於挾怨報復、設計陷害，最終讓睥睨後宮的牡丹香消玉殞。

皇帝的貼身太監李玉所說的一席話，才是後宮的真實寫照: 「能夠在後宮屹立不倒的嬪妃，個個都不是省油的燈!」(反之亦然，不是省油的燈，才能在後宮屹立不倒!)

煩惱不安的內斂太陰

雖說太陰的一生是追求快樂享受，但這些快樂享受是建立在心靈與精神上的滿足，與其他主星建立在衣食為主的物質享受大異其趣。

所謂的心靈與精神上的滿足，其實就是遊山玩水、戶外的休閒活動。而音樂、歌唱、繪畫、書法、運動這些可以陶冶性情、增進生活情趣的活動，也在太陰的考量之列。

但畢竟太陰追求的是心靈與精神上的滿足，所以達到目的即可；畢竟慾望及掌控的心態不似殺、破、狼，所謂的追求，也帶有雲淡風輕、順勢而為的悠然。

太陰通常有積存、收藏的傾向；廣義來說叫做未雨綢繆，但實際的原因源自太陰的心中有莫名的不安全感。身為庫星的天府也帶有儲存的特質，但不同的是: 天府的儲存帶有再利用的特質，但太陰的儲存就只是單純地填補空虛。

太陰的溫柔、童心與依賴性近似天同，但是比天同多了責任感，尤其是對於家庭的責任感。這種責任感是太陰能自我強化的主因；自身或許慾望不多、無所需求，但是為了父母、子女、伴侶卻可以無盡地付出、奉獻。

太陰的處事善於從細微處著手，按部就班、計畫周詳。雖說是優點，但也是動作快不起來的缺點。想要面面俱到，卻常常抓小放大，沒抓到事情的本質與重點。要不就是錯失時機，沒有掌握處理事情的關鍵因素。

最適合太陰的形容是「謹小慎微」，因此它是利於守成而不利開創的主星。大凡要開創事業，總要帶有一些不怕衝突、不守規矩、不甘平凡的潛質，才能頂得住壓力，有勇氣改變。可惜這些都不是太陰的強項，或許耐性十足但毅力不足。

福德宮的巨門，是太陰自尋煩惱的主因之一。但是巨門影響的是思慮與想法，讓太陰多慮、不安與內斂。當轉化成實際的行為時，又加入了太陰的體貼與包容，讓人的感受不似巨門坐命者的多疑、封閉與殺傷力。「不甘不脆」、「拖泥帶水」或許是對這種隱性巨門的最佳詮釋。

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太陰的僕役宮必有七殺，有著與天同類似的處境: 身為十四主星中個性較溫和的主星，往來的朋友必然多數都是個性強過於己。但七殺也代表太陰的交友策略: 築出一條護城河，藉以保護自己。在概念上也代表: 面對比自己強悍之人，宜以智取，不宜力拼。

巨門的交友策略是一扇門，隔出裡外與彼此。但是「門」畢竟帶有視覺或意象上的封閉性，很容易讓人覺得不安或是被拒絕。但護城河卻是一種極為自然的阻隔，身處河的兩岸，看得到也聽得到彼此，感覺並不封閉。但是對方想要侵門踏戶，卻也不是那麼容易。頗有「不是我拒絕你，而是你過不來」之意。

(或許「不沾鍋」可以更貼切地解釋這種策略: 我不想和你窮攪和，但也不想直接拒絕你。所以你可來沾我，但是你沾不上就是你的問題了!)

太陰的遷移宮沒有特定的主星，因此人際關係的經營策略，就會隨著不同的組合而有所不同。對宮有天同，則個性更為被動、閒散，或許人緣還不錯，但拓展人際關係的意願不高；對宮有太陽，則個性反覆、猶豫不決，情緒是人際關係的地雷；對宮有天機，則在外行動力稍強，但仍不屬於喜愛呼朋引伴的類型。

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富察皇后。 圖／imdb

延禧攻略中的富察皇后就是太陰的典型。

明明是皇后，但是在氣勢上就是不如高貴妃；也說明了「氣場」這回事，其實與個性的關聯性遠大於身分與地位。大概也只有在後者過於囂張跋扈時，才會拿出皇后的威嚴讓高貴妃略為收斂，是太陰典型「以柔克剛、避免衝突」的社交策略。

「溫雅端莊，賢良淑德」是富察皇后一生的寫照，這也是古代社會對女性的要求標準。「母儀天下，掌管六宮」則是她的職責。

但是這十六個字，卻也是她一生無形的桎梏與枷鎖。因為要母儀天下，成為典範，所以不能有自己的喜怒哀樂，沒有做自己的權利。一如皇帝所說的: 「身為皇后，沒有放肆任性的權利，更沒有中途退出的可能」。

貴妃可以奢侈地用牛奶沐浴，滋養肌膚，但皇后卻要捨棄珠翠，配戴通草絨花，以杜絕摒棄後宮的奢靡浪費。

貴妃可以以曼妙的舞姿，魅惑君王。但是皇后穿上洛神的流仙裙，跳起舞來，就會讓後宮上行下效，壞了風氣。

生兒育女是嬪妃的重責大任，並藉此鞏固自己在後宮的地位。貴妃沒把這件事看在眼裡，恣意享樂，為所欲為。但是皇后則要一試再試，用自己的生命來求得子嗣，只為成為六宮嬪妃的表率。

「自從冊封那日起，侍奉太后、尊重皇上、善待妃嬪，處事謹慎，怕行差踏錯，怕被天下人指責；賢良淑德，怕被皇上厭棄。」富察皇后喪子之後的真心話，充分展現太陰內心不為人知的憂慮與煩惱。

當她的一生只剩下責任，又有何樂趣可言? 富察皇后的擔子太重，讓她無力承擔；既然沒有放肆任性做富察容音的權利，只好選擇中途退出 - 那是她唯一有能力做出的決定。

太陰的子女宮必有子息之星破軍，所以愛小孩必然是天性。不斷地懷孕以求得子嗣，固然是身為皇后的責任，但也出於自身疼愛小孩的天性。

廣義的子女宮則涵蓋了晚輩以及學生。在實際的命例中，有些子女宮旺盛的坐命者(或是太陰、破軍坐命)，本身並未生育或是沒有子嗣，於是這種「疼愛小孩」的特質就會轉化至其他晚輩的身上；最明顯的就是對於手足的子女愛護有加，將姪子(女)、外甥(女)視如己出，呵護備至。

富察皇后在皇帝的身上發洩喪子之痛時，曾經提到: 她替皇帝護好妃嬪，甚至把她們的孩子，當成是自己的孩子。固然這是身為皇后的責任，但也是太陰幼人之幼的具體表現。

廣義子女宮的含意(學生)，也展現在富察皇后與魏瓔珞之間的關係。她們雖名為主僕，但實際上是師徒關係。

富察皇后不僅教她讀書寫字，當她犯錯時不惜跪地懇求皇帝的饒恕；甚至覺得保護她就是在保護以前那個沒有堅持做自己的自我。頗有陰性父母的教養觀 - 以前我欠缺沒有的那些東西，希望孩子可以擁有!

或許世人都有像富察皇后的疑惑: 「我一生沒有做過壞事，但為何會落得如此下場?」

善良是一種價值觀，是一種選擇，和別人怎麼對我無關。

所以善良絕不是一種希望別人也這麼對我的對等投資。

因此，當你選擇善良時，也要學會保護自己。

兩者是不衝突的。

Mike聽完嬪妃們的比較之後，沉默了一會兒，然後說道:「我可能需要再回頭細看一下劇情。那麼，劇中其他嬪妃，像魏瓔珞、嫻妃、純妃，她們是什麼主星?」

「我們討論的是『紫微斗數前世關係中的嬪妃比較』，而不是『延禧攻略的嬪妃比較』。剩下的嬪妃們，就讓你當作課後作業，慢慢分析吧!」

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