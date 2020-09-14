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心理測驗／停船還是捉魚？海鷗飛翔下一步 預測你的人生走向

聯合新聞網 / 綜合報導
根據海鷗的行動，可以判斷未來走向。圖片來源／ingimage
根據海鷗的行動，可以判斷未來走向。圖片來源／ingimage

傳說天上鳥兒們的行為，代表一個人在不久後的將來會發生的事。自古以來，許多民族都有根據鳥兒行動，判斷往後吉凶的習慣。日本媒體「占TV」就分享，透過你預想海鷗的行動，分析出下一步會有什麼狀況。

你看到一群海鷗，你認為接下來他們會：

A靠在岩石上休息

B與同伴會合

C飛入海中捉魚

D停靠在大船上

認為A海鷗接下來會在岩石上休息的你，代表未來不太容易有所變化。由於海鷗正在休息，沒有任何動，象徵著你在之後也大多是維持現狀，而這份安泰或許就是你所冀求的。如果真的要打破現況，最好還是審慎考慮後再行動喔。

認為B海鷗接下來會與同伴會合的你，代表人際關係將左右你的未來。海鷗們互相幫忙，展現的正是家族、朋友間的互助精神。或許你也將因為親朋好友們，開啟新事業之類的嶄新生活。總之記得，比起自己單打獨動，和周圍人們保持融洽也是很重要的。

認為C海鷗接下來會飛入海中捉魚的你，代表有機遇即將造訪。或許在不久後的將來，人生就會打開一扇窗，出現讓一舉突破的絕好機會。雖然海鷗飛入海中抓魚，結果抓到的是誘餌也說不定，但總之如何面對到來的機運，也都取決在你的想法。

認為D海鷗接下來會停靠在大船上的你，代表即將遠赴他處。大船上的海鷗暗示了造訪遠方，好比從未去過的異鄉國度。也許對如今感到不滿足的你，正是想要翱翔遠方大展身手。就算不知道會不會成功，反正保持既期待又緊張的心情，把目光放遠，放手一搏吧。

日本 心理測驗

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