唐綺陽星座運勢週報：魔羯有兩情相悅機緣 天蠍正財運佳
【唐綺陽星座運勢週報9/14-9/20】
重要星象：木星順行，太陽處女衝刺，金獅子與天王Square
木星順行，教育、航空、海外等計畫，即將要動起來，準備進入下一個階段，第三波木冥合相來臨，帶來社會的改變，未來兩個月請嚴陣以待。太陽處女衝刺，關注健康養生、職場問題，如何精益求精，注重小細節能夠影響大局勢。金星獅子與天王星形成Square四分相位，金融、演藝、時尚、餐飲等相關行業，容易產生動盪，眾人的價值、品味顛覆於以往，大節氣的移動，局勢較為混亂，帶來意想不到的事情。
工作注意：金牛、雙子、巨蟹、天秤
金牛：小心對待工作中的關鍵人物
雙子：需要來回的協商，費時耗腦力
巨蟹：建議打開心胸、來點創意
天秤：人情世故應付不完，該拒絕要拒絕
桃花注意：白羊、處女、射手、魔羯
白羊：好好享受曖昧期的美好
處女：感情上稍微迂迴，反而讓對方心癢
射手：有機會認識新朋友，請好好把握
魔羯：受到眾人促成，有兩情相悅的機緣
財運注意：天蠍、水瓶
天蠍：正財運佳，可多開發斜槓
水瓶：花錢添設備前，要注意實用性
健康注意：獅子、雙魚
獅子：當心細菌感染或衛生問題
雙魚：扛了太多責任，當心過勞
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