唐綺陽星座運勢週報：魔羯有兩情相悅機緣 天蠍正財運佳

工具人是指被剝奪正當利益，只會像工具一樣幹活的人。還可以形容一個人做事比較呆板，只能像工具一樣被人操作。其實工具人不分男女，世上有渣男也有壞女人，你我都有機會碰到。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你成為工具人指數有多高？

2020-09-09 08:06