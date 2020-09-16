每日星座運勢／牡羊注意謙虛勿躁進 工作得心應手
2020-09-16
牡羊座
心情美麗，萬物可愛。
整體運：★★★★★
公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行的服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要與人分享，邀請朋友晚上在家開個派對來慶祝吧！
愛情運：★★★★☆
被愛情滋養的日子，單身者有機會結識有緣人；有伴侶者溝通順暢，易有默契。
事業運：★★★★☆
事業運不錯，推動運作上得心應手；應注意謙虛，不宜躁進，以免落人口實。
財運：★★★★☆
想賺錢，就需要費點口才，而花錢卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！
貴人星座：摩羯座
幸運數字：3
吉時吉色：21:00-22:00杜鵑粉
開運方位：東北方向
金牛座
運勢波動比較劇烈，好壞參半。
整體運：★★★☆☆
與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。
愛情運：★★★★☆
單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。
事業運：★★★☆☆
生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！
財運：★★☆☆☆
財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。
貴人星座：處女座
幸運數字：2
吉時吉色：08:00-09:00芒果黃
開運方位：正北方向
雙子座
較理智，能理性地處理日常事務。
整體運：★★★☆☆
和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。
愛情運：★★★☆☆
把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。
事業運：★★☆☆☆
工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。
財運：★★★★☆
向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫
開運方位：東北方向
巨蟹座
比較沉悶的一天。
整體運：★★☆☆☆
待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。
愛情運：★★★☆☆
戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！
事業運：★★★☆☆
機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。
財運：★★☆☆☆
金錢問題多多，容易發生財務危機。
貴人星座：天秤座
幸運數字：3
吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅
開運方位：正西方向
獅子座
展露微笑待人處事，會為你帶來好運。
整體運：★★★★☆
今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。
愛情運：★★★☆☆
今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！
事業運：★★★★☆
事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。
財運：★★★★☆
財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：17:00-19:00大理石灰
開運方位：正西方向
處女座
衝動和率性是一體兩面。
整體運：★★★☆☆
從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。
愛情運：★★☆☆☆
今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！
事業運：★★★☆☆
尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。
財運：★★★★☆
財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：08:00-09:00羽絨白
開運方位：正東方向
天秤座
待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。
整體運：★☆☆☆☆
工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。
愛情運：★★★☆☆
注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。
事業運：★☆☆☆☆
今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。
財運：★☆☆☆☆
財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！
貴人星座：金牛座
幸運數字：8
吉時吉色：20:00-22:00寶石藍
開運方位：正南方向
天蠍座
與異性的交往不可太曖昧。
整體運：★★☆☆☆
戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新訊息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。
愛情運：★☆☆☆☆
易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。
事業運：★★★☆☆
還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。
財運：★★☆☆☆
求財方式激進極端，略為短視近利。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：08:00-10:00古銅青
開運方位：東北方向
射手座
正視適應群體的重要性。
整體運：★★★★☆
與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。
愛情運：★★☆☆☆
小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！
事業運：★★★★★
事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。
財運：★★★★☆
財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：8
吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍
開運方位：正北方向
摩羯座
出門機會多，注意安全。
整體運：★★☆☆☆
今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。
愛情運：★★★☆☆
感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！
事業運：★★☆☆☆
工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。
財運：★★☆☆☆
貪心的一天，要小心受騙機率飆高。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-07:00石榴紅
開運方位：西南方向
水瓶座
群策群力才是上策。
整體運：★★★★☆
長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。
愛情運：★★★☆☆
有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。
事業運：★★★★★
事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！
財運：★★★☆☆
金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。
貴人星座：天秤座
幸運數字：0
吉時吉色：11:00-12:00水晶紫
開運方位：西南方向
雙魚座
運勢平順，心細者可發現機運。
整體運：★★★☆☆
今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。
愛情運：★★★★☆
適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。
事業運：★★★☆☆
思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。
財運：★★★☆☆
賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍
開運方位：正西方向
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言