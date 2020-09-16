每日星座運勢／牡羊注意謙虛勿躁進 工作得心應手

2020-09-16

牡羊座

心情美麗，萬物可愛。

整體運：★★★★★

公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行的服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要與人分享，邀請朋友晚上在家開個派對來慶祝吧！

愛情運：★★★★☆

被愛情滋養的日子，單身者有機會結識有緣人；有伴侶者溝通順暢，易有默契。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，推動運作上得心應手；應注意謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

財運：★★★★☆

想賺錢，就需要費點口才，而花錢卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

金牛座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

事業運：★★★☆☆

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00芒果黃

開運方位：正北方向

雙子座

較理智，能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★☆☆☆

工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

財運：★★★★☆

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

事業運：★★★☆☆

機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，容易發生財務危機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅

開運方位：正西方向

獅子座

展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★☆

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

財運：★★★★☆

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：正西方向

處女座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00羽絨白

開運方位：正東方向

天秤座

待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00寶石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

與異性的交往不可太曖昧。

整體運：★★☆☆☆

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新訊息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。

事業運：★★★☆☆

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

財運：★★☆☆☆

求財方式激進極端，略為短視近利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：東北方向

射手座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

事業運：★★★★★

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍

開運方位：正北方向

摩羯座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

事業運：★★☆☆☆

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

財運：★★☆☆☆

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00石榴紅

開運方位：西南方向

水瓶座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00水晶紫

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢平順，心細者可發現機運。

整體運：★★★☆☆

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

愛情運：★★★★☆

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

事業運：★★★☆☆

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

財運：★★★☆☆

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍

開運方位：正西方向





