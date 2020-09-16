快訊

真的沒iPhone 12？蘋果發表會將登場！凌晨一點線上直播看這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每日星座運勢／牡羊注意謙虛勿躁進 工作得心應手

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
圖／ingimage
圖／ingimage

2020-09-16

牡羊座

心情美麗，萬物可愛。

整體運：★★★★★

公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行的服飾，主動邀約，成功機率高。好事當然需要與人分享，邀請朋友晚上在家開個派對來慶祝吧！

愛情運：★★★★☆

被愛情滋養的日子，單身者有機會結識有緣人；有伴侶者溝通順暢，易有默契。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，推動運作上得心應手；應注意謙虛，不宜躁進，以免落人口實。

財運：★★★★☆

想賺錢，就需要費點口才，而花錢卻能換得快樂。不妨趁今日輕輕鬆鬆的犒賞自己，大方的花錢來享受一番！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00杜鵑粉

開運方位：東北方向

金牛座

運勢波動比較劇烈，好壞參半。

整體運：★★★☆☆

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

愛情運：★★★★☆

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

事業運：★★★☆☆

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

財運：★★☆☆☆

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00芒果黃

開運方位：正北方向

雙子座

較理智，能理性地處理日常事務。

整體運：★★★☆☆

和另一半相處平淡，不會有什麼口角產生，一些平時的小事都能在雙方的溝通中得以化解。對投資方面的消息較為敏感，可以多從周圍搜集動態訊息，為自己的投資目標做好充分的準備工作。

愛情運：★★★☆☆

把談情說愛的事先放到一邊，宜把重心放在工作、學習上，才不會覺得寂寞。

事業運：★★☆☆☆

工作問題逐漸顯現出來，特別是企劃案，紕漏明顯，需耐心修正。

財運：★★★★☆

向錢看的一天，特別容易被高利潤的機會吸引。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00睡蓮紫

開運方位：東北方向

巨蟹座

比較沉悶的一天。

整體運：★★☆☆☆

待在房間裡總感到沉悶，去寬廣的地方走走能釋放一些壓抑感；財運較差，投資上易因局勢的變化而有血本無歸的危險，今天不要輕易進行投資交易；工作上遇到一些問題，也有同事幫忙解決。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人特別能感受到戀人的關愛，你也要多為對方付出才好喔！

事業運：★★★☆☆

機會潛伏在身邊，若你沒有突破求新的慾望是很難發現它的存在。一旦突破了固有格局，便會獲得新發展。

財運：★★☆☆☆

金錢問題多多，容易發生財務危機。

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00朝霞紅

開運方位：正西方向

獅子座

展露微笑待人處事，會為你帶來好運。

整體運：★★★★☆

今天你的心情可謂是春光明媚，燦爛的笑容對異性很有殺傷力，但也要時刻提防爛桃花哦！財運很旺，微笑待人，獲得意外之財的機率很大。工作上不斷接到新的任務，但不乏他人的幫助。

愛情運：★★★☆☆

今日適合精神交流，多一點關心、噓寒問暖，讓情人感動一下吧！

事業運：★★★★☆

事業上能攻能守，靈活運作。只要懂得尊敬職場前輩，會獲得更多職場資源。

財運：★★★★☆

財運一路暢通，各方面的力量凝聚起來，一切在平穩增長中。也要適當地控制發展速度，避免進展過快所帶來的負面影響。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-19:00大理石灰

開運方位：正西方向

處女座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00羽絨白

開運方位：正東方向

天秤座

待在家裡聽聽音樂，盡量少出門。

整體運：★☆☆☆☆

工作上注意力不集中，儘管是一些細小的差錯都會導致前功盡棄。保持室內的空氣流通，能夠讓思維正常運轉，還能有效阻止工作運下滑。感情上今天覺得有點空蕩，自我感覺與對方的距離似乎有點疏遠。

愛情運：★★★☆☆

注意穿著打扮，也顯得格外溫柔體貼，容易帶給伴侶耳目一新的感受。

事業運：★☆☆☆☆

今日事業運很不好，莫名其妙的事情特別多，尤其是突發狀況連連，須耐著性子處理突如其來的改變。

財運：★☆☆☆☆

財運不穩定，使用支票、信用卡、簽約時要特別小心！

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00寶石藍

開運方位：正南方向

天蠍座

與異性的交往不可太曖昧。

整體運：★★☆☆☆

戀人對這種友誼可不馬虎，你也要把握好分寸，若想腳踏兩條船，到頭來只會玩火自焚。多看看財經新聞，瞭解一些最新訊息，把前期進行的投資再冷靜地分析一下未來的走向，免得到時搞砸局面可就頭痛了。

愛情運：★☆☆☆☆

易與伴侶產生衝突的日子，遇到意見不一時，少說兩句可避免激烈爭吵；單身者戀愛機會少。

事業運：★★★☆☆

還是保持謙遜的態度較好，勇於承擔責任才會給大家好印象。

財運：★★☆☆☆

求財方式激進極端，略為短視近利。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：東北方向

射手座

正視適應群體的重要性。

整體運：★★★★☆

與另一半的關係較緊張，與其持續冷戰，不如開誠布公地說出自己的想法，以免「勞神傷財」。敏銳的洞察力令你生意上的合作夥伴對你刮目相看，商機自然不斷。事業得貴人相助，不僅受到上司器重，又能獲得同事們的肯定。

愛情運：★★☆☆☆

小別勝新婚！保持距離，以策安全。今日還是別黏得太緊比較妥當！

事業運：★★★★★

事業運不錯，容易受到長官的關照，也有機會在團隊中扮演主導者的角色。

財運：★★★★☆

財富的獲得與競爭有關係，必須勤勞的耕耘、與人競爭。對於頭銜大、職位高的人來說，幫助較明顯。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-08:00冷泉藍

開運方位：正北方向

摩羯座

出門機會多，注意安全。

整體運：★★☆☆☆

今天在外活動要多留意財產、人身安全，開車、遊玩時小心一些，以免發生意外。在與異性交往時，別被對方的外表所迷惑，小心真心付出得不到回報。對於工作者而言，雖然會有人故意搗亂，但你多能一一應付。

愛情運：★★★☆☆

感情運好壞參半，戀愛中的人小心有情敵出現，抽時間多陪陪戀人才好！

事業運：★★☆☆☆

工作不太順利，讓你很難提起勁頭。遇事時應冷靜分析才能更好地找出解決之道。

財運：★★☆☆☆

貪心的一天，要小心受騙機率飆高。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00石榴紅

開運方位：西南方向

水瓶座

群策群力才是上策。

整體運：★★★★☆

長輩的提攜讓工作中的你無往不利，延宕已久的計劃現在拿出來討論最合適不過了；目前沒有伴侶的人身邊會有不錯的對象出現，也許下一段戀情就從今天開始；家庭聚會具有消除煩悶的強大功能，記得多與家人交流互動。

愛情運：★★★☆☆

有利付出的日子，有伴侶者可為對方製造一些小浪漫、小驚喜；單身者助人為樂，可交好運。

事業運：★★★★★

事業運特優，有喜訊傳出，例如升遷，或是被賦予重責大任；總之，是容易受到重用的一天啦！

財運：★★★☆☆

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今日對錢特別愛計較，得失心重了點。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00水晶紫

開運方位：西南方向

雙魚座

運勢平順，心細者可發現機運。

整體運：★★★☆☆

今天對異性有著一種莫名的好奇感，看到心儀的對象會心動不已，可望快速電到對方。財運平順，可買彩券、樂透試試手氣。工作上開心的事情很多，與同事、客戶間的互動頻繁，工作氣氛活躍。

愛情運：★★★★☆

適合運用豐富的創造力、想像力來增加生活情趣，亦會增加甜蜜與浪漫。

事業運：★★★☆☆

思維較為敏捷活躍，適合談判、協商一類的事物，如果與周圍的朋友和同事進行適當的交流，對人、對己都會有新的認識。

財運：★★★☆☆

賠錢時，恐會損失慘重！所以，少賭為妙吧！

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-14:00水鑽藍

開運方位：正西方向



更多命理分析，請前往 科技紫微網

每日星座運勢

相關新聞

每日星座運勢／牡羊注意謙虛勿躁進 工作得心應手

2020-09-16 牡羊座 心情美麗，萬物可愛。 整體運：★★★★★ 公司會將重大任務交給你，你能夠手到擒來，上級必會對你刮目相看。戀愛運持續走高，搭配最流行的服飾，主動邀約，成

好運降臨！鬼門關後財運大開的5個生肖排行

鬼月2020國曆9月16日鬼門關，也代表著「好兄弟」們將會返回陰間，鬼門關的日子除了有些禁忌要注意外，也能期待一下門關之後的好運，中華民國星相學會副理事長小孟老師整理了鬼門關之後財運大開的5個生肖，看看自己有沒有上榜吧！

紫微斗數的前世今生 - 嬪妃們(太陰、貪狼、天同)的比較

天同在群體之中，有時甚至低調到旁人忽略了他們的存在。 貪狼善於社交，卻常有「相識滿天下，知心無一人」的感嘆。 太陰的交友策略: 築出一條護城河，藉以保護自己。

圖片心測：你會遇上哪種「鴨霸情人」？

茫茫人海中，你會遇到哪一種鴨霸情人呢？是鴨霸的跟前跟後黏著你、還是時不時來個壁咚的「霸氣總裁」類型？最幸福的，當然就是一心鴨霸的守護著你、疼愛著你的鴨霸情人嘍！想知道你的他是屬於哪一種，趕緊跟著科技紫微網來一探究竟吧。

塔羅：穩健起步！小型創業能成功嗎？

不少人有創業的念頭，但是除了能接家業的少數人，大多是從小規模做起，做穩之後逐漸擴大。然而近年經濟不景氣，與其貿然創業，先用小型創業的方式試水溫也不錯。科技紫微網就要帶大家來看看，你投入小型創業會成功嗎？

心理測驗／停船還是捉魚？海鷗飛翔下一步 預測你的人生走向

傳說天上的鳥兒們的行為，代表一個人在不久後的將來會發生的事。自古以來，許多民族都有根據鳥兒行動，判斷往後吉凶的習慣。日本媒體「占TV」就分享，如何透過你所見到的海鷗作為，分析出下一步會有什麼狀況。

唐綺陽星座運勢週報：魔羯有兩情相悅機緣 天蠍正財運佳

木星順行，教育、航空、海外等計畫，即將要動起來，準備進入下一個階段，第三波木冥合相來臨，帶來社會的改變，未來兩個月請嚴陣以待。太陽處女衝刺，關注健康養生、職場問題，如何精益求精，注重小細節能夠影響大局勢。金星獅子與天王星形成Square四分相位，金融、演藝、時尚、餐飲等相關行業，容易產生動盪，眾人的價值、品味顛覆於以往，大節氣的移動，局勢較為混亂，帶來意想不到的事情。

殺破狼周運勢／雙子可望短期內脫單 天蠍工作領域十分得意

雙子感情運方面，在戀愛宮位的水星與金星有良好連結，會透過網路認識聊得來的對象，彼此在交談中頗有好感，見面之後關係會更進一步，可望在短期內脫單。已經有穩定戀情的雙子座，會與另一半規劃一個輕旅行，關係更為親密。

要小心～最「假」的3大星座！外表像天使、內心有魔鬼

身邊總會有這種人，就是人感覺很好，相處得也很愉快，但私底下卻是小動作不斷，根本就是超虛偽的個性，就有星座專家分析，3個星...

為了妳放棄自由！哪5個星座男的「我愛你」最值得相信

一句「我愛你」，可能是幸福的開端，也可能是墮落的懸崖。被愛沖昏頭的時候，實在很難分辨對方是真情還是假意。有些星座隨口就能情話連篇，不過，這五個星座說出來的情話，卻是在深思熟慮之後說出的真心話。跟著科技紫微網看看，你的他是否上榜了？

睡床擺設有玄機！小心愈睡愈衰 還會招爛招花

人的一生有三分之一的時間在床上度過，你知道床的擺設位置，對個人運勢也會有影響喔。命理師就提醒，床千萬不要正對門、窗，小心會招來爛桃花。

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

日本媒體「占TV」近日分享一則心理測驗，透過一張正在大口喝下「什麼東西」的男子圖片，就能分析出你的腦中的「女性指數」佔多少。

熱門新聞

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

普渡品要吃完！命理師曝鬼門關7大禁忌 觸犯小心好兄弟不回去

7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。