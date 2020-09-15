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每日星座運勢／摩羯把握機會找商機 冷靜工作順利

聯合新聞網 / 文／科技紫微網
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2020-09-15

牡羊座

戀情從一個眼神、一個動作中得以醞釀。

整體運：★★★★☆

今天的工作顯得有些亂了頭緒，制定一個確實可行的目標吧，工作成效才會容易看到；單身的你可經由工作關係邂逅較優秀的異性，一個眼神、一個動作都能成就你將來的幸福哦；財運不佳，草率投資讓你有大虧損，幸好仍存在轉機。

愛情運：★★★★☆

單身者異性緣佳，渴望戀愛者應擦亮雙眼，容易挑選到不錯的對象。

事業運：★★★★☆

有機會表達主見，抓住重點把意思表達清楚就好，說得太多效果反而不好。

財運：★★☆☆☆

今日頻頻動腦，較適合仔細想想該如何賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜在今日有大動作！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：07:00-09:00古銅青

開運方位：西北方向

金牛座

工作熱情有待提高。

整體運：★★☆☆☆

今天鄰家小孩可是你的福星，內心許久無法解決的問題可望從他們那兒得到解答；今天對證券市場的行情很敏感，不妨拿出部分資金作投資，會有小收獲；表現慾望不夠強烈，只會讓眼前的好機會白白溜走。

愛情運：★★★☆☆

已婚者溫柔體貼的一面易突顯，主動關心另一半，會讓對方很感動。

事業運：★★☆☆☆

情緒十分低落，做什麼事情都感到十分疲憊，甚至對自己的能力產生了懷疑，別想太多，多出去走走放鬆心情吧！

財運：★★★☆☆

送禮花費不小，但花得值得。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00乳酪白

開運方位：西北方向

雙子座

謙虛是重要的職業美德。

整體運：★★★☆☆

今天情緒容易受到他人影響，但對方容忍力非比尋常，又能使你漸漸恢復平靜。資金周轉順暢，可嘗試短期投資，成效較顯著。腳踏實地的工作作風令你深得上司賞識，切忌翹起尾巴、目中無人哦！

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，但不適合去約會唷！

事業運：★★★★☆

求職者多表現自己的專業能力，太過謙虛反而會有負面影響。

財運：★★★☆☆

錢包要收好，簽單時也得細心一些。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：05:00-07:00寶石藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

不妨在習慣上做一些小改變吧！

整體運：★★★★☆

今天的你很有幽默感，極易親近他人，但也要小心用詞，不然很容易讓對方誤會你是個輕浮之人；財運不錯，做些投資能有很好的收益；今天早點出門，可以避免上班遲到帶來的麻煩。

愛情運：★★★★☆

感情較平淡，另一半無緣無故生悶氣的機率高；多運用你善解人意的一面哄對方開心吧！

事業運：★★★☆☆

事業運普通，想要偷閒是不太可能的啦！今天適合積極表現個人的專業才能。

財運：★★★★☆

開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收！

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：04:00-06:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

獅子座

愛情溫馨又甜蜜的日子。

整體運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者只要細心觀察身邊的異性同事，有機會擦出愛情火花！財運不佳，別過分相信直覺，投機取巧的方式難圓富翁夢，還是腳踏實地的工作吧！

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者多留意職場中的異性，有機會遇到不錯的對象。

事業運：★★★☆☆

活在自我的世界裡，不太願意與人交流，思想易受到侷限，工作進展較緩慢。

財運：★★☆☆☆

容易感受到經濟上的壓力，要勒緊褲帶過日子，應把壓力化為賺錢動力。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00石榴紅

開運方位：東南方向

處女座

待人處事宜冷靜。

整體運：★★☆☆☆

今天心情躁動得厲害，與對方相處容易起摩擦，需隨時提醒自己保持頭腦冷靜。工作上比較混亂，無法理清頭緒，多與長輩交流才能找到解決的方法。財運不佳，業務工作者別急於簽約，多留意各項條款，小心因疏忽而損財。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人少跟其他異性朋友有接觸，以免引來另一半的不滿及妒意。

事業運：★★☆☆☆

因為不忍拒絕同事或上司的要求，中途插入的瑣事很多，會打破原有工作進度。

財運：★★☆☆☆

少逛街、少參加不必要的應酬，要有效控制支出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-18:00檸檬綠

開運方位：西北方向

天秤座

依賴心理過於強烈，可不是好事！

整體運：★★★★☆

對其他異性過分熱心，可是會讓另一半吃醋唷，小心因此失掉幸福；財運不錯，與其期望從家人、親友處獲得財力支持，不如依靠自己的力量反而勝算更大；出差在外者貴人運頗強，遇到困難時會得到他人善意的指點。

愛情運：★★★★☆

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空。單身者無感情困擾，可以好好享受獨處時光！

事業運：★★★★★

事業運如日中天，頗能得到上司的賞識或讚美。特別有利於技術研發、業務工作者，因為今日的開發、突破力量很強。

財運：★★★☆☆

投資者今日不可盲目投資新項目，若希望加碼，最好在現有的基礎上擴大規模，才能有望進帳！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-13:00玉米黃

開運方位：東北方向

天蠍座

給自己今後的發展認真做個規劃。

整體運：★★★☆☆

特別提醒男士朋友，即使你的女伴說送花是一種浪費，也要深信沒有哪個女人不會希望收到情人送的花；今天創意思維活躍，設計工作者可要好好把握稍縱即逝的靈感；多給自己一些時間，讓自己安靜的思考往後的感情道路該如何走。

愛情運：★★★☆☆

愛情運一般，小心因異性朋友而損財。

事業運：★★★★★

今日事業上有坐享其成、事半功倍的好運，真是一帆風順、心想事成呢。

財運：★★☆☆☆

金錢上小麻煩多多，不利投機或賭博。盡量不要進行金錢交易，出錯機率高。

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00湖水綠

開運方位：東北方向

射手座

今天是適合趕工的日子。

整體運：★★★☆☆

做事效率高，事半功倍，進度也可按預期完成，努力的付出易獲得眾人的認同和讚賞。購買消費品時，不能光看價格而忽視了品質，買到劣質商品可不划算。有機會參加聚會，容易交到志同道合的朋友。

愛情運：★★★☆☆

想戀愛就別太被動，在選擇伴侶時多聽聽朋友的意見，有機會認識適合的人選。

事業運：★★★★☆

靈感不斷、創意十足，很適合開發、創作，對文案策劃人員特別有利，容易有不錯的策劃方案。

財運：★★☆☆☆

花錢特別海派，容易受到吃喝玩樂的誘惑，錢財難留住。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00檸檬綠

開運方位：西北方向

摩羯座

今天頭腦清醒，情緒高亢。

整體運：★★★★★

有機會與心儀的對象共進晚餐，好好表現會有不錯的發展。財運佳，對生意人特別有利，若有合作方案或是需要尋找商機，請把握機會。工作表現還不錯，工作任務完成得相當順利，讓你有充足的空閒時間。

愛情運：★★★★★

異性緣是很不錯啦，不過，仍要注意容易遇到特殊的戀情！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，頭腦靈活而且冷靜，複雜的工作到你手上仍然可以運作順利。

財運：★★★★☆

財運順暢，賺錢不太費力。股票族可憑直覺與分析而小有收穫；商務談判者有機會接到訂單；一般上班族的力量則不大。

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00可可棕

開運方位：正南方向

水瓶座

事情別想得太過複雜。

整體運：★☆☆☆☆

感情上情緒波動很大，患得患失之感嚴重，不要被自己的猜想所困惑，還不如直接去弄明白。投資上切不可孤注一擲，一定要留有後路，一旦被套住還有轉圜餘地。工作顯得相當無聊，易產生煩悶，不如就當是給自己提供休息時間，別太在意。

愛情運：★☆☆☆☆

多說多錯的一天，被情人潑冷水的滋味不太好受，可別動怒喔。

事業運：★★☆☆☆

工作上阻礙頗多，多是因為與同事溝通不良，要多注意說話的態度與語氣唷。

財運：★★☆☆☆

錢財不宜外借，以免徒生事端。

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：05:00-07:00羽絨白

開運方位：正西方向

雙魚座

注意安全。

整體運：★★☆☆☆

過馬路時切忌橫衝直撞，否則危險系數明顯增加。愛美的女性會因銷售員的稱讚而衝動購買價格不菲的化妝品，造成荷包的損失。朋友邀請你去參加派對的機率明顯升高，打扮方面若突出你的個人特質能為你的形象加分，有機會邂逅夢中情人。

愛情運：★★★☆☆

對另一半別太強勢，多瞭解對方的想法，才能維繫良好的夫妻關係唷！

事業運：★★★☆☆

情緒較低落，容易委屈自己，人前笑口常開，人後卻想得較多，易傷心落淚。

財運：★★☆☆☆

賺取清貴之財，此運宜行正道、賺取乾淨錢。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00淺海藍

開運方位：西北方向



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