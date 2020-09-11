睡床擺設有玄機！小心愈睡愈衰 還會招爛招花

人的一生有三分之一的時間在床上度過，你知道床的擺設位置，對個人運勢也會有影響喔。命理師就提醒，床千萬不要正對門、窗，小心會招來爛桃花。

命理師湯鎮瑋在《阿湯哥@說風水》發文分享居家風水知識，家中臥床尾擺設要避正對門口、窗戶，因為「門窗都是房子的引氣口，氣場皆由此進出，因此周圍氣場較雜亂。若床尾對窗，居住者隱私不保之外，也難以招來好桃花。此外，也容易導致女性難以受孕。」

如果是床頭對到窗戶，湯鎮瑋表示「床頭後若為窗戶，床頭位置懸空無靠，導至在外沒有貴人相助，所以做事難成功。」、「床頂氣場不穩定，會使人有愈睡愈累的情況」。

都市人居住空間較狹小，若真的無法避開睡床正對門窗，無不是全然無解。湯鎮瑋表示，能夠將床移位當然是最好的選擇，若無法移動情況下，可在窗前加不透光屏風或貼窗貼遮擋，大小以能擋住窗戶為原則。而且，睡床最好能貼著實牆面。