快訊

南韓保守派遲到40年的「光州一跪」...該接受嗎？

抽中沒？亞洲藏壽司今抽籤股價續漲 「一張現賺23.7萬」

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

聯合新聞網 / 綜合報導
透過判斷圖中男子在喝什麼，就能測出腦中的「女性指數」。圖擷取自 占TV
透過判斷圖中男子在喝什麼，就能測出腦中的「女性指數」。圖擷取自 占TV

你的思考有多偏向「女性」呢？日本媒體「占TV」近日分享一則心理測驗，透過一張正在大口喝下「什麼東西」的男子圖片，就能分析出你的腦中的「女性指數」佔多少。

請問圖片中的男子，他大口大口喝著的是什麼？

A酒類

B碳酸飲料

C礦泉水

選擇A酒類的你，是女性指數高達75%的敏感腦！你是否看到圖片瞬間，是否將大口灌酒的畫面，聯想到「他是否內心有什麼煩心的事」呢？這樣敏銳的思考力，代表你總是能見微知著，是非常珍貴才能。不過也要注意不要聯想的太超過，人生還是需要適時的「笨一點」才好。

選擇B碳酸飲料的你，是女性指數來到40%的樂觀腦！會把瓶中飲料想成具有清爽感的碳酸飲料，個性樂觀開朗，肯定受到不少人的歡迎吧。而這份樂觀，或許曾經讓你被周圍捉弄。不過不用擔心，即使被捉弄也將之加以利用，這正是你堅強的生存之道。

選擇C礦泉水的你，是女性指數僅有10%的運動腦！把大口吞飲的畫面，想像成是運動過後，補充水分的行為，說明你在身心上相當健全，處於絕佳的狀態！不過當有心人士蠢蠢欲動時，這樣的你或許難以察覺到，切記要保持警覺避免上當。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

心理測驗 日本

延伸閱讀

熱爆！超商「缺冰塊」只能喝熱飲...全台曝災情 業者回應了

心理測驗／聖代還是鬆餅？自己在異性眼中評價 從選甜點便知

黑咖啡有糖拒喝？早餐店業者一句「一直都有加」引網激辯

心理測驗／咖哩或是飲料？ 大熱天在咖啡店點什麼 測出你的欲求不滿指數

相關新聞

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

日本媒體「占TV」近日分享一則心理測驗，透過一張正在大口喝下「什麼東西」的男子圖片，就能分析出你的腦中的「女性指數」佔多少。

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

2020-09-11 牡羊座 注意矛盾的一體兩面性。 整體運：★☆☆☆☆ 不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏

這些星座最大的弱點 居然是心太軟？

一說到「心軟」這個詞，有人覺得這是善良，有人覺得這是傻氣。它既可以是優點，也可以是缺點。但不得不說，這年頭，心軟常常反而容易被人當成軟柿子捏。有的星座就因為太善良，連拒絕別人都覺得是自己的錯，這樣的軟心腸在社會上很難不吃虧。現在就跟著科技紫微網來看一看，哪些星座上榜了？

最有意境的節氣！白露後 這5個生肖將迎來好運

有人說「白露」是所有節氣中最美、最有意境的一個！還記得詩經裡「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」的名句嗎？在如此詩情畫意的節氣裡，當然也少不了好運的助力！接下來，科技紫微網就來跟大家聊聊，白露後迎來好運的生肖會有誰呢？

小孟塔羅：隨傳隨到？測你成為工具人指數有多高

工具人是指被剝奪正當利益，只會像工具一樣幹活的人。還可以形容一個人做事比較呆板，只能像工具一樣被人操作。其實工具人不分男女，世上有渣男也有壞女人，你我都有機會碰到。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你成為工具人指數有多高？

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

隨著外送平台的崛起與便利經濟條件的世代下，越來越多人除了上班之外的時間都喜歡宅在家裡做自己的事情，工作可以當SOHO族，網路平台可以做起宅經濟，只要一個人能夠在家裡動一動手指頭什麼事情都可以完成，在如此便利的情況下，就來跟著小孟老師看看是誰及哪個星座最愛宅在家吧！

心理測驗／咖哩或是飲料？ 大熱天在咖啡店點什麼 測出你的欲求不滿指數

日本網站「占いTV」提供一則心理測驗，測試你目前的「欲求不滿」到底累積到甚麼程度。

唐綺陽星座運勢週報：金牛桃花機會多 射手有理財好運

火星逆行與木星順行，過去的衝動呈現出結果，開創者能夠有所收成。水星進天秤，合作事項進入協商，關注外交發展以及利益關係。木星順行，航空、教育等行業面臨轉型，迎接巨大的變化，去蕪存菁方能更加強壯。金星在獅子，時尚界、演藝圈、星二代，有諸多傑出的表現，年輕人創意無限，帶來不同的驚喜。

塔羅：回不去了！感情會出現第三者嗎？

經營感情不是件簡單的事情，每一對戀人都是在爭吵、溝通中磨合，漸漸變得更親密、更有默契。有人說，愛情裡最怕出現背叛，一旦有小三介入，引發信任危機，就很難和好如初了，然而在這個到處充滿誘惑的社會裡，你和戀人之間是否會出現第三者呢？跟著科技紫微網抽牌占卜一下吧。

殺破狼周運勢／雙子小心遇到仇家 水瓶被主管出賣

雙子座人際關係方面，火星在人際關係退行，相位不良，走在路上會遇到有債務糾紛的仇家，可能會造成衝突。上一代親戚的恩怨會在這段時間波及到你，甚至需要尋求司法途徑解決。

好聽又旺運！快看你名字有這些字嗎？

名字是我們最鮮明的代號，更蘊藏著許多不同層次的意義。從姓名學來說，名字對人的姻緣、事業、財富、人際、性格等都有潛移默化的影響。你知道用哪些字來取名，不僅好聽，還能旺運嗎？跟著科技紫微網來瞧瞧吧！

小孟塔羅：熱戀結束=分手？測你愛情保鮮指數有多久

任何東西都有它的保鮮期，無論是食物、藥物、電池，甚至連愛情、友情一樣都有。當事物過了它的保鮮期，便會開始走向腐爛衰竭。如同生命的循環一樣，皆會經歷生、老、病、死的過程。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你愛情保鮮指數有多久？

熱門新聞

真的掰了！南港家樂福粉專突關閉 業者證實：結束營業

松果購物限量開賣「玩色系列口罩」！迷彩﹑馬卡龍色全都有

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

楊祐寧超自然婚紗照閃瞎！婚戒選這款會不會太低調啦

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。