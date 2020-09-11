心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

你的思考有多偏向「女性」呢？日本媒體「占TV」近日分享一則心理測驗，透過一張正在大口喝下「什麼東西」的男子圖片，就能分析出你的腦中的「女性指數」佔多少。

請問圖片中的男子，他大口大口喝著的是什麼？

A酒類 B碳酸飲料 C礦泉水

選擇A酒類的你，是女性指數高達75%的敏感腦！你是否看到圖片瞬間，是否將大口灌酒的畫面，聯想到「他是否內心有什麼煩心的事」呢？這樣敏銳的思考力，代表你總是能見微知著，是非常珍貴才能。不過也要注意不要聯想的太超過，人生還是需要適時的「笨一點」才好。

選擇B碳酸飲料的你，是女性指數來到40%的樂觀腦！會把瓶中飲料想成具有清爽感的碳酸飲料，個性樂觀開朗，肯定受到不少人的歡迎吧。而這份樂觀，或許曾經讓你被周圍捉弄。不過不用擔心，即使被捉弄也將之加以利用，這正是你堅強的生存之道。

選擇C礦泉水的你，是女性指數僅有10%的運動腦！把大口吞飲的畫面，想像成是運動過後，補充水分的行為，說明你在身心上相當健全，處於絕佳的狀態！不過當有心人士蠢蠢欲動時，這樣的你或許難以察覺到，切記要保持警覺避免上當。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康