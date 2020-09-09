小孟塔羅：隨傳隨到？測你成為工具人指數有多高

工具人是指被剝奪正當利益，只會像工具一樣幹活的人。還可以形容一個人做事比較呆板，只能像工具一樣被人操作。其實工具人不分男女，世上有渣男也有壞女人，你我都有機會碰到。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你成為工具人指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Mate Horonumber(Shuffle Tarot Collection A)

A：工具人指數40分。(力量牌正位)

牌面女人的腳被獅子咬住，男人則努力拉開獅子的嘴巴。

這張牌表示你對於想拒絕的事，會用較高EQ的方式做回應。例如：你可能會說很高興有這個機會，但最近家裡發生一些事，可能會比較難以抽身，不然我實在很有興趣，可惜只能等待下個機緣了。小孟老師在此提醒你，面對逼迫型人格或無賴的人時，可能還是會硬著頭皮接受。

B：工具人指數20分。(寶劍皇后正位)

牌面的女子頭戴皇冠，低頭看著腿上的寶劍。

這張牌表示你會用冷淡的方式，去避免自己成為工具人。例如：朋友傳Line跟你訴說苦惱，想要請你幫他解決問題，這時你可能會假裝沒有讀，看對方會不會自己收回，或果決跟對方說自己的難處，直接拒絕掉對方的請求。

小孟老師在此提醒你，直爽可能會讓小人記恨唷！

C：工具人指數80分。(錢幣國王正位)

牌面的男子頭戴皇冠，左手拿錢幣右手拿權杖。

這張牌表示你在面對失落的人時，總是會心軟想要安慰對方。例如：對方正逢感情上的挫敗，可能會不斷跟你哭訴心聲，沒有顧慮到時間或替你考量，但你仍會於心不忍，儘可能傾聽並為對方加油打氣。小孟老師在此提醒你，你不是心理醫生更沒收費，適時停止才不會超出負荷。

D：工具人指數99分。(教皇牌正位)

牌面的天使雕像坐在椅上，地面上翻倒的杯子灑出水。

這張牌表示你耳根子很軟，對於他人請求很願意幫忙。例如：對方請跟你借文件拷貝，你不會介意的就給對方，甚至主動幫對方印好。或對方沒有車子不方便，你也會願意開車送對方一程等等。小孟老師在此提醒你，幫助人本是好事一件，但沒底線反而被利用就不好了。

E：工具人指數60分。(寶劍一正位)

牌面的烏雲伸出一隻手，上面放著月桂葉、皇冠和寶劍。

這張牌表示你會用適當逃避的方式，儘可能減少承受的事物。例如：同事或主管想請你幫忙做事，你可能會用自己無法勝任，或自己不太熟悉擔心會誤事，或自己有太多事處理不完等等，以逃脫可能會承接的事物。小孟老師在此提醒你，太常這樣會讓人懷疑你的能力唷！