殺破狼周運勢／雙子可望短期內脫單 天蠍工作領域十分得意

殺破狼2020年9月14日～9月20日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，工作領域有很大的變化，所有的事務都重新開始，目前正在適應當中。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星持續在戀愛宮位行進，與在感情宮位的水星有良好連結，會大手筆地給喜歡的人一個驚喜，擄獲對方的心。戀情有明朗化的趨勢，關係會獲得彼此的確認。

本週須注意的部分

健康運方面，火星持續在命宮退行，每天都處在過勞狀態，有許多疾病徵狀浮現出來，某些毛病有惡化的趨勢，甚至會需要住院治療。注意血光之災，容易發生意外傷害，一旦受傷或生病，將要花很長的時間復健。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星受到金星影響，還沒月底就面臨經濟上的困窘，預期外的支出太多。明明知道在動漫、偶像週邊商品、遊戲課金、吃喝玩樂的花費太多，但卻又無法停止被這些東西誘惑。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，對某個對象有了莫名的好感，不過會有強勁的競爭對手。新月期間，可許下與戀愛有關的願望，會獲得新月的能量祝福。想要有小孩的金牛座，亦可在新月期間許下與懷孕、孩子有關的願望。

工作運方面，在工作宮位的水星與家宅宮位的金星有良好連結，會因為某些因素，需要在家辦公一陣子，不需要打卡上班，感覺比較輕鬆自在。此時會發現省去了通勤時間，工作效率反而比較好。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到戀愛宮位的新月影響，跟某個朋友的關係在外人看來有些曖昧，使得對方或你的另一半看不順眼這段友情，此時會陷入愛情與友情只能選擇一方的困擾。

遠行運方面，在遠行宮位的木星、冥王星、土星相位皆不良，某些金牛座因為工作或是學業因素，必須待在海外，無法回來，出現嚴重水土不服的問題，身體健康出狀況。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，與家人的關係會比較緩和，重啟對話。需要搬家的雙子座，此時會找到不錯的物件。新月發生期間，可許下與家庭、家宅有關的願望，生活會有新的進展。

感情運方面，在戀愛宮位的水星與金星有良好連結，會透過網路認識聊得來的對象，彼此在交談中頗有好感，見面之後關係會更進一步，可望在短期內脫單。已經有穩定戀情的雙子座，會與另一半規劃一個輕旅行，關係更為親密。

本週須注意的部分

健康運方面，在疾厄宮位的土星、冥王星、木星相位不良，會得知自己罹患較為麻煩的疾病，必須要花很多金錢醫治，與病痛長期抗戰。即便是身體健康的雙子座，最近要特別注意人身安全，不要涉入危險的地區與行為。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到太陽影響，職務面臨重大的調動，甚至必須要搬家或離家到較遠的地方工作。某些雙子座則是暫時不需要打卡，在家辦公，但許多事務處理的效率會變得很差。

巨蟹座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始接觸長久以來想精進的科目，進入新的學習領域，或是遇到讓你覺得很優秀的指導者。新月發生期間可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的金星與家宅宮位的水星有良好連結，家人會在經濟上給予你許多支援，或是幫你繳掉快逾期的帳單。某些巨蟹座會出租家中多餘的空間，或是房產，補貼生活所需。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的火星受到夥伴宮位的土星、冥王星影響，在職場受到豬隊友拖累，每天都有收拾不完的爛攤子，常常開一堆無意義的會議，使你必須加班工作。

感情運方面，在感情宮位的木星受到家庭宮位的水星影響，另一半與家人之間有些不愉快，使你夾在中間兩面難為。單身的巨蟹座，會被家人安排去相親，或是被過度關注目前的情感狀態，感覺很心煩。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，收入有增加的趨勢，此時也可以與老闆談判加薪，或是尋求額外的收益來源。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在命宮的金星與水星有良好連結，和喜歡的人有說不完的話題，常常聊到忘了時間。某些獅子座會與情感對象一起出遊旅行，雙方關係更進一步。單身的獅子座會藉由網路認識新對象，實際見面後對對方頗有好感。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的天王星受到金星影響，職場常有一些突發事件需要加班，甚至假期都不得閒。許多事務處理起來不太順利，事情件展緩慢，感覺十分浪費時間。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星受到太陽影響，最近常常做惡夢，精神壓力也非常大，某些獅子座最近常常失眠睡不好。生活感覺十分抑鬱，要注意心理層面的問題。

處女座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在命宮，有新的計劃可以在這段時間開始執行，許多案件與任務也會在此時交替，展開新的發展。新月發生期間，許下任何重要的計畫，會有良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的水星與金星有良好連結，好好設定存錢與理財的計畫，自然會累積不少金錢下來。這段時間投資盡量保守一些，不要貿然進入股市，其實生活並不會缺錢。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的太陽影響，曖昧不明的關係會因為有情敵出現，被橫刀奪愛，對於自己在情感上過於膽怯感到懊悔。某些處女座則是受夠一直處在妾身未明的狀態，會決定斷開兩人的連結。

健康運方面，在疾厄宮位退行的火星相位不良，身體狀況不良，痼疾再度復發，可能會需要動手術治療。某些傷口沒有處理好，可能惡化發炎。此時依然要注意血光之災，容易發生意外傷害，並要注意人身安全。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，此時會發現身邊總是有個人了解你內心想的所有心事，會對這樣的人產生興趣。新月期間，可許下與靈魂伴侶、心靈層面、精神平靜有關的願望，會獲得新月的祝福與撫慰。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星與命宮的水星有良好連結，有很多想與朋友分享的話題，會想邀約他們出來喝個下午茶，吃個晚餐。最近有許多有興趣的活動想去參加，會因此認識許多很有話聊的新朋友。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到太陽影響，對於職場中經常朝令夕改，沒有秩序可言的狀態感到厭煩，有倦勤的傾向，會想轉換跑道。某些天秤座則要當心突然被公司裁員，情緒受到打擊。

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到金星影響，對許多朋友推坑的商品無招架之力，會想分期付款購買。某些天秤座可能會想跟團與朋友一起做醫美，或是享受奢華的服務，信用卡先刷下去再說。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，參加有趣的活動，會認識新朋友，在某些團體中，會感覺自己被接納與認同。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在志業宮位的金星與水星有良好連結，會承接許多光鮮亮麗的任務，享有高規格禮遇。對於他人的嫉妒與流言蜚語，可以置之不理，在工作領域上十分得意。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到太陽影響，赫然發現自己不知不覺成為別人關係中的第三者，情敵會找你談判。某些天蠍座則是有心靈出軌的現象，沈浸在曖昧的氛圍中，忘了自己還在一段未分手的關係中。

交通運方面，在交通宮位的冥王星、土星受到火星影響，車子老舊，常常有許多毛病修不好。某些天蠍座甚至因此發生交通事故，或是行車糾紛，被開罰單。這段時間要特別注意交通安全。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會承接一個新的業務，或是開啟工作領域的新階段。新月期間可許下與成就、事業、工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星與海外宮位的金星有良好連結，會因為一些特殊的活動連結，認識來自海外的朋友，雙方相談甚歡，彼此可以交換語言，文化相互交流。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到土星、冥王星影響，戀愛對象會利用物質與金錢方面的威脅利誘控制著你，感覺自己失去自由。單身的射手座則會執著搶購偶像、動漫限量款的商品，荷包大失血。

金錢運方面，在金錢宮位的木星、土星、冥王星相位不良，雖然很努力地賺錢，但金錢流失的速度遠遠超乎你想像，有許多預期之外的花費要支出，對於經濟狀況感到焦慮。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，新學期開始，正在選課階段，此時可以選修到自己滿意的課程。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星進入志業宮位，與金星有良好連結，終於開始忙碌起來，工作效率也特別好，同時因為職務之便，獲得許多人給予的餽贈，感覺現在的職場比較有溫度。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的金星受到戀愛宮位的天王星影響，對喜歡的對象較為寵溺，不惜分期付款購買昂貴的物品送對方，但一番心意被對方嫌棄，感到心寒。某些摩羯座則是在子女、寵物、偶像身上花很多錢，財務吃緊。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金星影響，與喜歡的人在親密關係上較為不足，或是有些細節上覺得太粗魯，會因此造成兩人心中的疙瘩，在互動的時候必須多注意彼此的感受。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，投資理財會重新佈局，買進有潛力的標的，後勢可期。新月發生期間，可許下與理財、債務、投資、財務有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的金星與水星有良好連結，和喜歡的對象小別勝新婚，再度見面時，有說不完的話題可以分享。單身的水瓶座在開學時，會因為某個選修的課程邂逅令你心動的對象。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的火星相位不良，這段時間找工作很容易被挑剔，有些公司輕蔑的態度，甚至會讓你感到生氣。工作穩定的水瓶座，會被網路上不明人士的言論激怒，不要在情緒不佳的情況下回覆留言，會因此引發筆戰。

交通運方面，在交通宮位的火星相位不良，這段時間交通工具常常故障，需要維修，被開罰單的機率也比較高。當心與人發生行車糾紛，這段時間發生交通事故的機率較高，不論是通勤或駕駛車輛都要謹慎小心。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，會想釐清曖昧的情感狀態，使得戀情有明朗化的趨勢。新月發生期間，可許下與情感有關的願望，會獲得新月的能量幫助與祝福。

工作運方面，在工作宮位的金星與水星有良好連結，突然從忙碌的生活中靜止下來，多了很多屬於自己的時間，生活比較悠閒。某些雙魚座則為了要承接一份光鮮亮麗的工作，需要頻頻跋涉到外地出差。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到人際關係的木星影響，交際應酬上的費用過多，擠壓到你的日常生活開銷。在金錢宮位的火星相位不良，會有許多預期外的支出，對目前的經濟狀況感到焦慮。

健康運方面，金星持續在健康宮位行進，水星也進入了疾厄宮位，最近天氣多變化，溫度有些轉涼，稍不注意就會感冒。同時當心病毒感染，呼吸系統與喉嚨容易發炎。

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