圖片心測：你會遇上哪種「鴨霸情人」？

【文‧科技紫微網】

茫茫人海中，你會遇到哪一種鴨霸情人呢？是鴨霸的跟前跟後黏著你、還是時不時來個壁咚的「霸氣總裁」類型？最幸福的，當然就是一心鴨霸的守護著你、疼愛著你的鴨霸情人嘍！想知道你的他是屬於哪一種，趕緊跟著科技紫微網來一探究竟吧。

以下4張圖片中，請選出你最喜歡的一隻鴨，答案就在其中了！

圖片來源／科技紫微網

選擇圖片一：鴨霸守護情人

你選的是破蛋而出的新生小鴨，這反映出你有著天真浪漫的個性與愛情觀，讓對方想要照顧你。未來你將遇到真心守護、寵愛你的情人，一心執拗的想保護你、疼惜你，會羨煞很多人喔！

選擇圖片二：鴨霸黏TT情人

你選的是還在喝ㄋㄟㄋㄟ的幼鴨，這反映出你不只重視心靈交流，而且還滿怕孤單的呢！未來你將遇到的是，跟你在一起有說不完的話題，又能陪著你到處遊山玩水的情人。因為你們各方面都很契合，就算黏TT黏得很緊，也不覺得對方煩。

選擇圖片三：鴨霸逗你開心情人

你選的是戴著魔術帽的鴨，這顯示你是一個活潑有趣、熱愛生活的人。枯燥乏味、不懂情趣的人，很難成為你的伴侶。未來你將遇到的是個性開朗、集十八般武藝於一身、還能逗你開心的情人。他在你面前就像魔術師，手中魔術棒一揮，就能變出各種新奇有趣的事物，為你的人生增添不少色彩。

選擇圖片四：鴨霸總裁情人

你選的是自信昂揚、成熟穩重的鴨，這顯示你渴望的是一個「Man爆了」的真男人／或是有著令人難以抵擋的熟女魅力的女性。未來你將遇到一位霸氣總裁型的情人，他的思想成熟，富人生歷練，可以為你分憂解勞，也可以在你迷航的時候，給予中肯建議。他不但氣場強大，還懂得配合你的需求，時而霸道，時而溫柔。

無論你選的是哪一種鴨霸情人，最重要的是對方能與你身心契合，感情才能甜甜蜜蜜，走得更長更久喔！

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