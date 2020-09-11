快訊

回憶96台海危機不尋常氣氛 待退上兵問：要相殺了嗎?

高中生涉性侵案 校長90度彎腰道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為了妳放棄自由！哪5個星座男的「我愛你」最值得相信

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

一句「我愛你」，可能是幸福的開端，也可能是墮落的懸崖。被愛沖昏頭的時候，實在很難分辨對方是真情還是假意。有些星座隨口就能情話連篇，不過，這五個星座說出來的情話，卻是在深思熟慮之後說出的真心話。跟著科技紫微網看看，你的他是否上榜了？

　

NO. 5：水瓶座

要判斷水瓶說出的「我愛你」是否值得相信，就看他是否願意為你放棄一些「自由」，能否開始淡化與其他異性的來往。他的行動比言語更有說服力。

　

NO. 4：摩羯座

即使是面對愛情，摩羯也會經過深思熟慮，所以他的「我愛你」其實就是對你的一種認可。當然，也不能排除他是出於實際利益考慮而說出「我愛你」，但即使是這樣，他的誠意還是很夠的，能讓你寄予信賴。

　

NO. 3：處女座

聽到處女座各種花式表達「我愛你」，總是讓人沉迷其中，難分真假。這時候只需看看他的行動和語言是否保持一致。當處女座在生活中對你百般包容，說明他已經完完全全將自己的心交給了你，開始規劃你們未來的生活了。

　

NO. 2：金牛座

一個只懂得如何照顧你，卻不知道該怎麼撩你的金牛座，偶爾說出來的一兩句情話，總是格外動人。當金牛座說出那句「我愛你」的時候，其實他對你的愛意已經超過了他的表達。

　

NO. 1：獅子座

就算是面對深愛的人，獅子座也不會阿諛奉承。當你在具有重要紀念意義的時刻，突然聽到獅子座扭扭捏捏的一句情話，說明這時候他已經完完全全愛上了你。獅子座的一句情話，可以抵得上他為你做的十件事情。

　

情話雖然肉麻，但沒有情話又顯得太平淡。不管你的他是否上榜了，希望你們都能在感情裡真心相待，找到彼此最適當的相處模式！

　

【延伸閱讀】

他對你是友情或感情？秘術論斷

靈魂探秘密，他是花心的人嗎？

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 星座 愛情

延伸閱讀

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

一拍即合！這些星座是彼此的靈魂伴侶？

怕別人不知道？談戀愛最愛「放閃」的6大星座 射手高調剛好而已

12星座分手狠心指數排行榜 天蠍只排第二？

相關新聞

睡床擺設有玄機！小心愈睡愈衰 還會招爛招花

人的一生有三分之一的時間在床上度過，你知道床的擺設位置，對個人運勢也會有影響喔。命理師就提醒，床千萬不要正對門、窗，小心會招來爛桃花。

為了妳放棄自由！哪5個星座男的「我愛你」最值得相信

一句「我愛你」，可能是幸福的開端，也可能是墮落的懸崖。被愛沖昏頭的時候，實在很難分辨對方是真情還是假意。有些星座隨口就能情話連篇，不過，這五個星座說出來的情話，卻是在深思熟慮之後說出的真心話。跟著科技紫微網看看，你的他是否上榜了？

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

日本媒體「占TV」近日分享一則心理測驗，透過一張正在大口喝下「什麼東西」的男子圖片，就能分析出你的腦中的「女性指數」佔多少。

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

2020-09-11 牡羊座 注意矛盾的一體兩面性。 整體運：★☆☆☆☆ 不要把對方想得過於完美，如果發現他並不如想像的那樣，會產生深深的失落感。工作太多便會有打退堂鼓的想法，缺乏

這些星座最大的弱點 居然是心太軟？

一說到「心軟」這個詞，有人覺得這是善良，有人覺得這是傻氣。它既可以是優點，也可以是缺點。但不得不說，這年頭，心軟常常反而容易被人當成軟柿子捏。有的星座就因為太善良，連拒絕別人都覺得是自己的錯，這樣的軟心腸在社會上很難不吃虧。現在就跟著科技紫微網來看一看，哪些星座上榜了？

最有意境的節氣！白露後 這5個生肖將迎來好運

有人說「白露」是所有節氣中最美、最有意境的一個！還記得詩經裡「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」的名句嗎？在如此詩情畫意的節氣裡，當然也少不了好運的助力！接下來，科技紫微網就來跟大家聊聊，白露後迎來好運的生肖會有誰呢？

小孟塔羅：隨傳隨到？測你成為工具人指數有多高

工具人是指被剝奪正當利益，只會像工具一樣幹活的人。還可以形容一個人做事比較呆板，只能像工具一樣被人操作。其實工具人不分男女，世上有渣男也有壞女人，你我都有機會碰到。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，你成為工具人指數有多高？

超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

隨著外送平台的崛起與便利經濟條件的世代下，越來越多人除了上班之外的時間都喜歡宅在家裡做自己的事情，工作可以當SOHO族，網路平台可以做起宅經濟，只要一個人能夠在家裡動一動手指頭什麼事情都可以完成，在如此便利的情況下，就來跟著小孟老師看看是誰及哪個星座最愛宅在家吧！

心理測驗／咖哩或是飲料？ 大熱天在咖啡店點什麼 測出你的欲求不滿指數

日本網站「占いTV」提供一則心理測驗，測試你目前的「欲求不滿」到底累積到甚麼程度。

唐綺陽星座運勢週報：金牛桃花機會多 射手有理財好運

火星逆行與木星順行，過去的衝動呈現出結果，開創者能夠有所收成。水星進天秤，合作事項進入協商，關注外交發展以及利益關係。木星順行，航空、教育等行業面臨轉型，迎接巨大的變化，去蕪存菁方能更加強壯。金星在獅子，時尚界、演藝圈、星二代，有諸多傑出的表現，年輕人創意無限，帶來不同的驚喜。

塔羅：回不去了！感情會出現第三者嗎？

經營感情不是件簡單的事情，每一對戀人都是在爭吵、溝通中磨合，漸漸變得更親密、更有默契。有人說，愛情裡最怕出現背叛，一旦有小三介入，引發信任危機，就很難和好如初了，然而在這個到處充滿誘惑的社會裡，你和戀人之間是否會出現第三者呢？跟著科技紫微網抽牌占卜一下吧。

殺破狼周運勢／雙子小心遇到仇家 水瓶被主管出賣

雙子座人際關係方面，火星在人際關係退行，相位不良，走在路上會遇到有債務糾紛的仇家，可能會造成衝突。上一代親戚的恩怨會在這段時間波及到你，甚至需要尋求司法途徑解決。

熱門新聞

培根不是肉！營養師「成份揭密」 網嚇壞：不敢再吃了

心理測驗／一張圖猜男子在喝什麼飲料？ 測大腦內的女性指數

頂不住中秋生意太好！小潘鳳梨酥店也貼公休

今午後有較大雨勢 吳德榮：周末北部多雨轉涼

我的經驗／正確使用免治馬桶 不再感染尿道炎

每日星座運勢／牡羊切勿輕易下承諾 縱慾易入陷阱

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。