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為了妳放棄自由！哪5個星座男的「我愛你」最值得相信
【文‧科技紫微網】
一句「我愛你」，可能是幸福的開端，也可能是墮落的懸崖。被愛沖昏頭的時候，實在很難分辨對方是真情還是假意。有些星座隨口就能情話連篇，不過，這五個星座說出來的情話，卻是在深思熟慮之後說出的真心話。跟著科技紫微網看看，你的他是否上榜了？
NO. 5：水瓶座
要判斷水瓶說出的「我愛你」是否值得相信，就看他是否願意為你放棄一些「自由」，能否開始淡化與其他異性的來往。他的行動比言語更有說服力。
NO. 4：摩羯座
即使是面對愛情，摩羯也會經過深思熟慮，所以他的「我愛你」其實就是對你的一種認可。當然，也不能排除他是出於實際利益考慮而說出「我愛你」，但即使是這樣，他的誠意還是很夠的，能讓你寄予信賴。
NO. 3：處女座
聽到處女座各種花式表達「我愛你」，總是讓人沉迷其中，難分真假。這時候只需看看他的行動和語言是否保持一致。當處女座在生活中對你百般包容，說明他已經完完全全將自己的心交給了你，開始規劃你們未來的生活了。
NO. 2：金牛座
一個只懂得如何照顧你，卻不知道該怎麼撩你的金牛座，偶爾說出來的一兩句情話，總是格外動人。當金牛座說出那句「我愛你」的時候，其實他對你的愛意已經超過了他的表達。
NO. 1：獅子座
就算是面對深愛的人，獅子座也不會阿諛奉承。當你在具有重要紀念意義的時刻，突然聽到獅子座扭扭捏捏的一句情話，說明這時候他已經完完全全愛上了你。獅子座的一句情話，可以抵得上他為你做的十件事情。
情話雖然肉麻，但沒有情話又顯得太平淡。不管你的他是否上榜了，希望你們都能在感情裡真心相待，找到彼此最適當的相處模式！
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