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省錢又能兼顧生活品質？各命盤秘訣大不同

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

經濟不景氣已經不是新鮮事了，今年又有疫情來雪上加霜，各行各業的業績都不如往年，刺激著無數小民的神經。生存壓力倍增，節省支出已成為必要的防身之道。可是啊，要降低生活品質來省錢，真的不容易耶，怎麼辦呢？科技紫微網現在就根據你的紫微命盤，來告訴你如何既省錢、又兼顧生活品質？

本文參考紫微命盤財帛宮主星，如果不清楚自己的紫微財帛宮主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的財帛宮主星及命盤唷。財帛宮為空宮者，請參考對宮福德宮主星；財帛宮為雙星者，請同時參考兩顆星主星。

　

財帛宮有開創型主星

（七殺、破軍、廉貞、貪狼）

1、社交應酬恐怕是你的最大支出，不過，「減少與朋友來往」此類話你肯定聽不下去，那麼就只能學著在吃上省錢了。與其招朋友吃喝玩樂，不如約大家去戶外運動，健走、跑步、打球、騎自行車……既交流感情，也鍛鍊身體，一舉兩得。

2、以你喜新厭舊的速度，不購物換新東西真是比殺了你都痛苦。雖然該買的還是要買，不過在當前的情勢下，還是要多比價。在網購平台搜搜，也去二手平台去看看。操作幾次後，你必然會驚喜於自己的算盤越打越精了。甚至你想淘汰的東西也可以放在二手平台轉讓哦！

3、新潮的東西不一定要用買的！你大可利用自己創意新穎、手作能力又強的優勢，來為自己省錢。舊衣物可重新設計剪裁，變成新潮款式；廢棄的瓶瓶罐罐，可以DIY做成裝飾品和生活用具……變廢為寶，會讓你充滿成就感。

　

財帛宮有領導型主星

（紫微、天府、武曲、天相）

1、領導型的人很講排場，穿著用品都要講究，高檔名牌往往是你們的首選。不過新貨都沒什麼折扣，長期買下來總會造成一定的經濟壓力。不如換個方法，在淡季購買經典款，價格低很多，款式也不會過時。

2、一向享受慣了，實在很難突然改掉生活模式。休閒娛樂方面，可以多上上團購平台，從各種管道去收集優惠券、折價券、會員卡；旅遊則可找找別人轉讓的機票、跟團，或自己開車出遊。錯開旅遊旺季，價格又可以再降不少喔。

3、個人力量有限，但集體力量卻可以很強大，購物也一樣。所以可以考慮湊齊多人進行團購、批發，人多了，砍起價來也有力度。以領導型主星的組織領導能力與嚴謹的邏輯思維，自然能砍到理想價位。

　

財帛宮有支援型主星

（太陽、巨門、天機）

1、既然喜歡與人群共享熱鬧與快樂，那就來開啟「共享」生活吧！比如：與別人合租公寓，或把住房租出一部分；汽車共乘，與同事或順路的人一塊兒開車上班，節約油錢；與人合租共用型辦公室，減少創業成本等等。

2、多光顧書店和圖書館，不僅可省下買書的錢，更重要的是可以低成本的消磨閒暇時光，也免得去外面要多花錢，還可以順便進修充電，好處有沒有這麼多啊！

3、欠人情比用錢辦事的成本還高，所以在人情方面你一定要精打細算。在搬家、裝修、維修等事項上，找專業公司解決反而比熟人幫忙省錢省力；送禮時選擇實用性強的禮品，而非禮金，可有效控制金額。對於愛鑽研的你，找到高性價比的商家並非難事。

　

財帛宮有合作型主星

（太陰、天梁、天同）

1、人總是要操心一日三餐。雖然每天買菜、買水果的錢看似不多，但若能找到省錢方法，一個月下來也能省下不少。比如，選擇菜價最便宜的時段採購，或去超市買促銷蔬菜。晚上打烊前的水果、麵包、糕點會打折，可當做第二天的早點。

2、選擇環保節能的生活方式。環保家電雖比普通家電貴，但考慮到水、電、燃氣等費用，長期累積下來還是划算。出行時，多利用共同交通工具或自行車出行，更能為你積累小金庫。

3、你想要的浪漫，可不一定要用錢堆砌。精美包裝的玫瑰花一定貴，簡易包裝的玫瑰就便宜好幾倍。在優雅的西餐廳約會，也不見得比在鳥語花香的郊外野餐來得有趣。只要有心思，低成本也能享受美好的戀愛時光。

　

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