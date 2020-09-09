聽新聞
test
0:00 / 0:00
最有意境的節氣！白露後 這5個生肖將迎來好運
【文‧科技紫微網】
有人說「白露」是所有節氣中最美、最有意境的一個！還記得詩經裡「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」的名句嗎？在如此詩情畫意的節氣裡，當然也少不了好運的助力！接下來，科技紫微網就來跟大家聊聊，白露後迎來好運的生肖會有誰呢？
生肖牛：告白大吉
白露後，生肖牛將在愛情運勢上得到強有力的助攻，迎來告白和求婚的最佳時期哦！單身人士只要多加留心，便能在身邊發現不錯的緣分啦！
生肖虎：幸運獲財
雖然今年生肖虎的財運走勢平平，但是在白露後也會迎來一波財運的小高潮，終於不用勒緊褲帶過日子了！只要稍加努力，就會有意外的錢財收入等著你。
生肖馬：問題解決
對於生肖馬來說，白露這個時間點，正是解決事業上的問題、彌補錯誤的最好時機，而且還可趁機與同事重整人脈關係，對以後的發展有極大幫助。
生肖猴：愛情緩和
最近為了感情而傷神煩惱的生肖猴，即將迎來愛情緩和期。只要抓住了白露後的好運勢，之前與戀人的誤會有望冰釋，兩人的感情更加穩固。
生肖豬：情財兩得
生肖豬是白露節氣裡的大受益者，不僅愛情上會有所收穫，而且財運方面的回報率也會比往常高出很多。好好把握，你將獲得大豐收喔！
恭喜上榜的幸運生肖們，能夠得到好運的加持。文章裡把好運的重點都提示出來了，上榜的你千萬不要錯過唷！
【延伸閱讀】
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言