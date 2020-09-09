最有意境的節氣！白露後 這5個生肖將迎來好運

【文‧科技紫微網】

有人說「白露」是所有節氣中最美、最有意境的一個！還記得詩經裡「蒹葭蒼蒼，白露為霜。所謂伊人，在水一方。」的名句嗎？在如此詩情畫意的節氣裡，當然也少不了好運的助力！接下來，科技紫微網就來跟大家聊聊，白露後迎來好運的生肖會有誰呢？

生肖牛：告白大吉

白露後，生肖牛將在愛情運勢上得到強有力的助攻，迎來告白和求婚的最佳時期哦！單身人士只要多加留心，便能在身邊發現不錯的緣分啦！

生肖虎：幸運獲財

雖然今年生肖虎的財運走勢平平，但是在白露後也會迎來一波財運的小高潮，終於不用勒緊褲帶過日子了！只要稍加努力，就會有意外的錢財收入等著你。

生肖馬：問題解決

對於生肖馬來說，白露這個時間點，正是解決事業上的問題、彌補錯誤的最好時機，而且還可趁機與同事重整人脈關係，對以後的發展有極大幫助。

生肖猴：愛情緩和

最近為了感情而傷神煩惱的生肖猴，即將迎來愛情緩和期。只要抓住了白露後的好運勢，之前與戀人的誤會有望冰釋，兩人的感情更加穩固。

生肖豬：情財兩得

生肖豬是白露節氣裡的大受益者，不僅愛情上會有所收穫，而且財運方面的回報率也會比往常高出很多。好好把握，你將獲得大豐收喔！

恭喜上榜的幸運生肖們，能夠得到好運的加持。文章裡把好運的重點都提示出來了，上榜的你千萬不要錯過唷！

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