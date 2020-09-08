超懶得出門！最愛「宅在家」五大星座 射手反差極大、天蠍善於規劃

隨著外送平台的崛起與便利經濟條件的世代下，越來越多人除了上班之外的時間都喜歡宅在家裡做自己的事情，工作可以當SOHO族，網路平台可以做起宅經濟，只要一個人能夠在家裡動一動手指頭什麼事情都可以完成，在如此便利的情況下，就來跟著小孟老師看看是誰及哪個星座最愛宅在家吧！

第五名-射手座

有時候反差極大的射手座，十分喜歡向外找活動到處揪朋友，但其實180度反面的他們相當地懶惰散漫喔！每當忙碌的上班一週結束了，他們最喜歡全身徹底放鬆像個懶骨頭倒在家裡不出門，因為窩在家裡最舒服了，懶得想到底要去哪裡玩，一心只想放鬆的在家當大爺或公主，而且射手座通常蠻迷戀遊戲與依賴網路，在家還可以玩他們最愛的線上手遊，光是3C產品就可以滿足他們遊戲慾望與購物樂趣了，出門這件事就絕非必要啦！

第四名-天蠍座

很享受自己空間以及熱愛學習新事物的天蠍座，是非常善於規劃自己時間的人，因為他們很懂得經營自己，所以除了工作以外的時間他們其實鍾愛獨自放假待在家，緩緩睡飽、做做運動或者煮一頓自己喜歡吃的美食，然後讓自己休息片刻開始閱讀，這會是他們最喜歡的獨處節奏，再加上他們認為自我成長與改變是非常重要的，如果外出的人事物不太重要，對他們來說「外出」相對就是浪費自己寶貴的時間喔！

第三名-摩羯座

無時無刻都是工作狂的摩羯狂人們，其實是非常喜歡宅在家裡一個人獨處，然後繼續埋首於工作事業的小天地，因為每當他們一個人的時候，反而可以更冷靜思考自己目前要做的事情與規劃，以及有時間能讓自己同時陪伴到家人又能享受到自己的時光，所以是非常會利用時間的理智智慧宅，再加上魔羯座的人工作才能有安全感，所以如果他們能夠一直宅在家當獨立的SOHO就最完美了！能工作又賺錢怎麼都待不膩的效率阿宅喔！

第二名-金牛座

喜歡擁有自己小世界的金牛座，常常會獨自一個人安靜地做自己的事情，或者默默上網看YouTube滑滑手機，金牛座喜歡沉浸在自己的世界裡不喜歡被打擾，所以只要有時間其實他們非常熱愛懶懶的在家做自己，例如他們知道準備要放假的時候，會提前逛逛街買一隻紅酒或零食帶回家，週末就打算不出門了，不只可以盡情耍廢又可以省下很多錢，關起手機不用理會外面的世界，對他們來說是宅在家最清閒的理由。

第一名-巨蟹座

巨蟹座的人是出了名的溫和與慢活，家同時對他們來說是一個相當重要的地方，巨蟹座不只注重自己與家人私下的空間，更多是重視家給他的歸屬感喔！他們喜歡支配整個家的狀態，所以每當空閒的時候，他們就會開始花心思在想如何佈置家裡，如何幫屋子加分增添溫馨感，可以使他與家人越住越舒服越住越開心，所以一切的精心策劃都是讓他們很愛宅在家的理由，外面再多朋友可以找，都比不上待在自己舒服美麗小窩的小時光啊！