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心理測驗／咖哩或是飲料？ 大熱天在咖啡店點什麼 測出你的欲求不滿指數

聯合新聞網 / 綜合報導
從在咖啡店裡會點什麼，就能知道你現在的欲求不滿度。圖片來源／ingimag
從在咖啡店裡會點什麼，就能知道你現在的欲求不滿度。圖片來源／ingimag

人的慾望永無止盡，有時我們可以得到偶爾的滿足，但有時迫於現實因素，我們只能默默忍受。然而慾望憋在心裡久了，越累積越多，總也不是辦法。最近日本網站「占いTV」就提供一則心理測驗，測試你目前的「欲求不滿」到底累積到甚麼程度。

在炎炎夏日中，你來到一家咖啡店，請問你會點什麼？

A 咖哩飯

B 蛋糕

C 只點飲料

D 三明治

選擇A咖哩，欲求不滿爆發度是65%！「夏天就是要吃咖哩」的你，是個好奇心旺盛，一直在尋求新鮮感的人。也因此對於一成不變，無趣的日常生活感到厭倦，感到蠢蠢欲動。如果試著爆發一下，或許新的契機也將來訪，或許也不是件壞事。

選擇B蛋糕，欲求不滿爆發度是90%！「好想在大熱天吃蛋糕」的你，內心不滿即將到達臨界點。而且特別是在愛情方面，你可能正處於相當飢餓的狀態。「好想被愛」、「好想愛人」的想法不斷在你心中刺激，可能還讓你變得暴躁易怒。然而那份怒氣底下，藏著的正是你寂寞的心。

選擇C飲料，欲求不滿爆發度是35%！「好熱啊，只想喝點什麼」的你，不滿度稱不上高，雖然也不是沒有，但距離爆發還有好長一段差距。雖說如此，你可能正因表達不滿感到罪惡，因此獨自忍耐著。要注意在爆發之前，自己得要適度的調解喔。

選擇D三明治，欲求不滿爆發度是10%！「來吃點三明治吧」的你，不滿度相當地低。懂得如何平衡事物的你，無論對誰都能適當應對。即使碰到困境，也不忘記要保持樂觀，因此總是能度過難關。不過，這世上也沒有毫無不滿的人存在，記得要找到可商量的對象，適度抒發想法。

心理測驗 咖啡

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